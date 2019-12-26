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 Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны. ВИДЕО

В 2019 году в войска было поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники, в частности порядка 700 ракетно-артиллерийских комплексов, 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов.

Об этом на брифинге в МО сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ.

Видео 5 канал

Среди новых образцов вооружения и военной техники - "Джавелин", " Айленд", "Вильха", БТР-4Е, "Оболонь", "Нептун", " Козак-2" и другие.

В целом на вооружение в 2019 году было принято 17 образцов военной техники (в 2018-м - 11), допущено к эксплуатации - 38 (в прошлом году - 32).

Неотложными мерами 2019 года стали две корректировки показателей оборонного госзаказа, был разблокирован проблемный контракт и реализована закупка и поставка БТР-4Е, недопущено банкротство ДП "ХКБМ им. Морозова", организована поставка противотанковых комплексов "Джавелин" и ракет к ним.

Смотрите также: Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3167411
 
 
 Топ комментарии
 
...ничего, это был крайний раз... Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1719
Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9035
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Айленд это же вроде американские катера?
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Хто тут з військових розкажіть що таке "Оболонь". Ніде раніше не зустрічав інфа про неї.
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Хто тут з військових розкажіть що таке "Оболонь". Ніде раніше не зустрічав інфа про неї.
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А есть данные, сколько при "злочинной" было подписано, а сколько спецотловом?
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Видел в Ютубе военных Украины с пулемётами ДШК и Максим. Надёжные машинки.
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Без відео з сивочолим гетьманом, котрий передає озброєння до війська, не вірю!
Ви всьо врьоті!
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А когда Моника за Джавелины и Айленды договорилась напомни?
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Украине нужна миллионная Армия и нужно ее полностью вооружить! Этого вооружения мало!
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Побачимо, що ЗСУ отримають за 2020 рік.
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Будапештский меморандум нарушен! Украина может создавать ядерное вооружение для защиты от России и США дает добро на это!
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Скажіть краще чого і скільки було недопоставлено, за який термін і хто винний???
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90 летательный аппаратов это Петро Соевый закупил пластмассовых беспилотников чтобы с планшета картинки с воздуха снимать. И в 19-м их наконец-то довезли до военных. Если б это были закупки боевых самолетов, такое не получилось бы утаить.

Из ,,900 единиц бронетанковой и автомобильной техники ,, наверно десяток перекрашенных в новый камуфляж танков с хранения отремонтированных путем собирания из трех одного. Штук 30 бтр, Остальные вечно ламающиеся Кразы и машины от корпорации Богдан

Джавелины спрятанные на складах чтоб не дай бог кто не стрельнул из него по кацапам, ,,но принятые на вооружение,,. Умеют наши рахувать,
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Цікаво - скільки одиниць війскової техніки було поставлено завдяки піклуванню нового міністра оборони?
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