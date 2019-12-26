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 Зарплаты прокуроров Офиса Генпрокурора вырастут на 50-70%, - Рябошапка. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса Генпрокурора вырастут на 50-70%.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Видео 5 канал

По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится.

"Благодаря правительству зарплаты прокуроров существенно повышаются - от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров: им уже предложили перейти в Офис Генпрокурора, - Рябошапка

Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса Генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", - отметил Генпрокурор.

Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе Генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

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"По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть, не так свободно, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы", - сказал Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/v3167395
 
 
 Топ комментарии
 
А грошей в бюджеті вистачить?
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
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Какая прелесть...нарИд Украины аплодирует стоя...
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А грошей в бюджеті вистачить?
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
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Звідки взялися дірки в 51 млрд гривень в українському бюджеті?
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
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Скупой платит дважды... Не хватит - пенсионеры скинутся с радостью. Пакращення не за горами...
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Скупий двічі - вірю, а бідний?
Втім пенси в нас багаті, отже скупі. Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1100
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Какая прелесть...нарИд Украины аплодирует стоя...
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нарИд...зеленый такой нарИд...обычно именуемый зебилами...
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Челу сегодня звонили с налоговой и просили единый налог авансом... Это уже дупа?
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Ще ні, тому що "просили единый налог авансом".
От коли вимагатимуть аванс за наступний рік - то вже буде дупа.
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Це переддень дупи.У нас так при Кучмі молокозавод збанкрутував.Райадміністрація змусила керуючого заплатити податки за півроку вперед.Скоротилися обігові кошти,почалася картотека,заборгованість перед постачальниками сировини досягла чотирьох місяців і кирдик нормальному підприємству.До речі,районна адміністрація винними оголосила селян,які відмовилися здавати молокозаводу молоко без гарантій оплати.Зараз на місці підприємства пустир.Смт.Краснопілля,Сумська область.
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Сразу покращення прокурорам. И экономику не надо подымать.
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Работающим накинул за счёт уволенных. Ни зрада, ни перемога.
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А тем кого заново наберут для доукомплектования штата...за счет кого накинут??
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Новость о уволенных, в результате переаттестации, прокурорах я читал. Новость о том, что намереваются набирать на службу дополнительных прокуроров-нет.
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Новости о том сокращается штат прокуроров в стране....тоже не было...
Так что увы и ах...
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Так и я выше сказал...что зеленое стадо аплодирует стоя...
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Да нет, скорее соя почему-то возбудилась. Было бы с чего.
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С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200. Источник: https://censor.net.ua/n3167393

Ось вам Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4128
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Было 1339 прокуроров, осталось в районе 600, логично было бы предположить, что и за оставшимся поднимут вдвое, так?Но подняли на 50-70%
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Вообще то, учителям обещали... Я чето под школой столько джипяр (еесесно, на бабушку записаных) не видел.
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Усьо, капец теперя усем бандюганам и карррупционерррам!
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за такие оклады будут клепать все что угодно ..а рисовать дела там умеют..и оставили видать лучших из лучших художников
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Все как на рассее... бабло властям...и ментам шоб народ звиздили... зекоМанда ура.
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так, не можна сидіти, коли економіка валиться
треба діяти!
якщо не допоможе підняття зарплат прокурорам - підвищте суддям!
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та пагадите!
знаете сколько еще вариантов... повысить депутатам, министрам, аппарату офису преЗЕдента, самому преЗЕденту... ну и так по мелочи - холуям, помощникам, заместителям и заместителям заместителей....

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Предлагаю рандомно повышать зп то тем, то тем, пока страна не пойдет вгору...
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Рандомно не годится: нечаянно могут повысить медсестрам или учителям.
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Все как в Рашке - быдлу « только бы не Порошенко» (и к сожалению и тем кто против) всемпоурезать и обвалить экономику, а себе любимым дачи самолеты яхты шубохранилища надо покупать. Яременко наконец сможет попробовать анал да и Кива перестанет суходрочить и познает женщину с такими то зарплатами. А чего ж остальное кодло прокурорско судейских должно отставать??!! Стадо под названием «нарід» стерпит и сглотнет.
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бедуют прокуроры ...ни как с Lexus на Rolls Royce пересесть не могут
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А медикам учителям когда на столько вырастут? А?
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Та скокА ж можно учителям пАвышать, мля? Уже и так по 4 000 баксов пАлучают! Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7572
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От, от, пообіцяють через 4 роки (якщо досидять) і все. Нах робити більше за необхідне.
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Эти "слуги" строят полицейское государство а-ля Параша.
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А яку державу,крім поліцейської,можуть побудувати ватні мудні?
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Офис ***********,Офис Генпрокурора какоето царство офисного бюро, сплошные бюрократы, Зарплаты прокуроров вырастут на 50-70%, арахамия шизофрения о зарплатах нардепов-должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн А это, какже также, учителя им жеж ... где деньги барыыыги...
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Может зеленым шмарклям лучше потрусить своих жен и ближайших родственников на которых они записывают свое бабло и имущество. Там на 1000 таких зарплат наберется. А то все за счет многострадального налогоплательшика и переселенцев содержать, и дамбас восстанавливать.
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Вчителі,лікарі та персіонери аплодують стоячи Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2739 Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8213
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Я так понимаю и спрос с прокуроров вырастет на 70%?
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Це ти так пошуткував?
Втім, можливо й виросте в зелених з носу в кишеню керівнику.
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За підвищення зарплати прокурорів голосувало 73% виборців. Браво таким виборцям Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8547
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Не відволікайся і знову підтримуй СН.
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Ну если снова станет выбор между соевыми упырями и слугами народа ,то я без тени сомнений выберу снова слуг . Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8009
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...походу, харя, ты мастер спорта международного класса в беге по граблям, кроме, разумеется, написания идиотских комментариев...
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Идут стопами Порошенка, Бог указал им одну линию, сначала себе, успевают, а до народа времени не хватает, надо избирать на 25 лет.
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І 50-т не вистачить, не переймайся строками.
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Та да, в 2014 з/п прокуроров выросла на 70%. Проспись, идиот. Порошенко тебе до сих пор в штаны срет? Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9023
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Прости, 2014 прокуроры нищенски жили и до 2019 концы с концами сводили, бес попутал, лучше Порошенка только Янык был, а остальные,это так.
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Я просто охреневаю от сегодняшнего дня прокурорам зарплату на 70% вверх депутатам надо 70 100000 тысяч Вы дармоеды Вы не увеличиваете бюджет страны Вы его проедаете работающая и платящая налоги часть населения не успевает отчислять налоги которые Вы (все больше и больше увеличиваете включая скрытые ) как Ваш ненасытность выгребает все под чистую, Ваша жадность потребления себе любимым больше чем поступления в бюджет и можно сказать что страны уже нет с таким Зе отношением
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может минималку и маленькие пенсии поднять??????
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И правильно! NEW прокулолы из ОП ведь самые бедные! То ли дело прокулолы, которые работают на "земле"! Дербанят (то бишь рвут) бюджет, как Тузик грелку! А впереди еще 4,5 года сольного концерта рояльного паганини! Улита едет, что-то будет впереди?
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30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что реальный прожиточный минимум значительно выше установленного сейчас. Согласно подсчетам правительства, он должен составлять не 2007 грн., а более 4 тысяч.

Всем по 4тыс хватать должно, а на "100% своим прокурорам" надо больше.
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А головне, пересічні ЗЕвиборці отримують по 4 тика і до сих пір щасливі... Сестра жаліється на життя. Ну ну, кажу. Що ж ваше ЗЕ не підіймає вчителям та лікарям?
Та що ти починаєш... і уся відповідь.
Цей нарІд не поборІти! (С)
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У ПЕСопрокуроров не треснули и в этих тоже и не только у прокуроров, там их море. Всех не запомнишь, у кого по миллиону и больше. Нам не привыкать к этому, все идет привычным курсом. А порохоботы удивляются, вроде вчера проснулись.
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Дефіцит бюджету в 56 мільярдів, Рябожопок і Хламідій не обходить, заплатять за рахунок розпродажу землі і підприємств.
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"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы.... тупий дебіл. Тобто прокурори, які контролірують злочини проти простих людей - вбивства, згвалтування, розбійні напади і т.п., у яких по 300 справ у провадженні, вони почекають, а спеціалізовані, які аж у 10 справах за рік працювали, у них інші гарантії???

Тупий Зелений дебіл.
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як зп у прокурорів, що
обвинувачують Кузьменко і Рифмастера ?

які доплати вони ще отримують за просування справи ?
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Чего это вдруг у них возрастут зарплаты? Вы уже минимальные зарплаты и пенсии увеличили на 5-70% ?
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зарплата должна ровнятся среднемесячной по стране...за большие зарплаты в стране работают предатели и сливалы этой страны
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А так кричали так кричали. Подняли пенсию в декабре на 5грн 24коп. Стаж 43 года. Это нужно понимать подарок по елочку.

- Видишь пенсию? - Нет. - И я не вижу, а она есть.
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