 Зарплаты прокуроров Офиса Генпрокурора вырастут на 50-70%, - Рябошапка. ВИДЕО

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится.
"Благодаря правительству зарплаты прокуроров существенно повышаются - от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", - сказал он.
Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса Генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", - отметил Генпрокурор.
Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе Генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.
"По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть, не так свободно, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы", - сказал Рябошапка.
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
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Втім пенси в нас багаті, отже скупі.
От коли вимагатимуть аванс за наступний рік - то вже буде дупа.
Так что увы и ах...
Ось вам
треба діяти!
якщо не допоможе підняття зарплат прокурорам - підвищте суддям!
знаете сколько еще вариантов... повысить депутатам, министрам,
аппаратуофису преЗЕдента, самому преЗЕденту... ну и так по мелочи - холуям, помощникам, заместителям и заместителям заместителей....
Втім, можливо й виросте в зелених з носу в кишеню керівнику.
Всем по 4тыс хватать должно, а на "100% своим прокурорам" надо больше.
Та що ти починаєш... і уся відповідь.
Цей нарІд не поборІти! (С)
Тупий Зелений дебіл.
обвинувачують Кузьменко і Рифмастера ?
які доплати вони ще отримують за просування справи ?
- Видишь пенсию? - Нет. - И я не вижу, а она есть.