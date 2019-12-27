 Памяти украинского добровольца Виктора Матюхина, позывной Казах, погибшего от пули снайпера в декабре 2017 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Матюхин с 2015 года воевал добровольцем не Донбассе.

"Этнический немец, родился в Казахстане, жил некоторое время в России... В России он был участником правых движений - антиимперских, антипутинских... Добряк типичный, с усами - очень колоритный дядька... Он был немолод, скажем так, но в душе ему было 18 лет.. Настоящим воином был, добровольцем...Такие люди нам нужны были бы в дальнейшем - они могли бы учить наших детей и внуков...", - говорят о Матюхине побратимы.

"До войны в Украине он был в Донском казачестве. И когда донские казаки решили воевать против украинцев на украинской территории, он отказался, заявив, что это неправильно", - рассказывает командир ОШР ДУК "ПС" Да Винчи.

Во время беспорядков в Москве в 2008 году, был активным их участником. Из-за этого его преследовало ФСБ России.

В 2015 году он был уже в Украине. Сначала Казах воевал против русских наемников в составе батальона "Святая Мария"! А уже позже вступил в ряды "Правого сектора". Авдеевка, Пески, именно там проходил его боевой путь.

Параллельно Виктор пытался активно интегрироваться в украинское общество. Он выучил украинский язык почти за год и женился на украинке.

Его жизнь прервалась 4 декабря 2017 в поселке Пески. Пуля российского снайпера, унесла на небо защитника Украины.

Один из побратимов Казаха, после его смерти основал проект "Здобули життя вічне в бою". Позже, в рамках этого проекта, командой единомышленников был снят фильм о Викторе Матюхине. Чтобы увековечить память легендарного добровольца, который отдал свою жизнь, чтобы Украина была!

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