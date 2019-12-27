EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  504  5
Все про:война (3714) Донбасс (20317) добровольцы (672) Ухман Михаил (51)

 Памяти украинского добровольца Виктора Матюхина, позывной Казах, погибшего от пули снайпера в декабре 2017 года. ВИДЕО

4 декабря годовщина гибели украинского добровольца Виктора Матюхина позывной Казах, погибшего от пули снайпера в 2017 году возле Песок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Матюхин с 2015 года воевал добровольцем не Донбассе.

"Этнический немец, родился в Казахстане, жил некоторое время в России... В России он был участником правых движений - антиимперских, антипутинских... Добряк типичный, с усами - очень колоритный дядька... Он был немолод, скажем так, но в душе ему было 18 лет.. Настоящим воином был, добровольцем...Такие люди нам нужны были бы в дальнейшем - они могли бы учить наших детей и внуков...", - говорят о Матюхине побратимы.

"До войны в Украине он был в Донском казачестве. И когда донские казаки решили воевать против украинцев на украинской территории, он отказался, заявив, что это неправильно", - рассказывает командир ОШР ДУК "ПС" Да Винчи.

Во время беспорядков в Москве в 2008 году, был активным их участником. Из-за этого его преследовало ФСБ России.

В 2015 году он был уже в Украине. Сначала Казах воевал против русских наемников в составе батальона "Святая Мария"! А уже позже вступил в ряды "Правого сектора". Авдеевка, Пески, именно там проходил его боевой путь.

Параллельно Виктор пытался активно интегрироваться в украинское общество. Он выучил украинский язык почти за год и женился на украинке.

Его жизнь прервалась 4 декабря 2017 в поселке Пески. Пуля российского снайпера, унесла на небо защитника Украины.

Один из побратимов Казаха, после его смерти основал проект "Здобули життя вічне в бою". Позже, в рамках этого проекта, командой единомышленников был снят фильм о Викторе Матюхине. Чтобы увековечить память легендарного добровольца, который отдал свою жизнь, чтобы Украина была!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В прифронтовой Карловке волонтеры завершили строительство православного храма. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3167368
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пам'ятаю цього чоловіка. Характерний...
Найкращі йдуть раніше від усіх..
Вічна пам'ять всім полеглим у війні українцям.
 показать весь комментарий
 
 
При спорудження памятної доски відчувалася допомога нинішнього директора Інституту національної памяті. Чи в нього від Зєлєпута інші гейські завдання?
 показать весь комментарий
 
 
Добровольці то вороги зеленої влади.
 показать весь комментарий
 
 
Ридание за Украйна --

Добра Душа за нея се е жертвала,

но са дошли Зелени Кхмери

да я задушават...

БДЕТЕ:

където има Светлина --

Тъмните сили най нападат!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх