 "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - во Львове водитель БМВ протаранил полицейское автомобиль и попытался уехать с места ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована на сайте Киев оперативный.

На записи видно, что водитель проигнорировал все требования патрульных, которые заблокировали путь для БМВ с помощью эвакуатора и полицейской машины. В какой-то момент нарушитель начал движение в сторону полицейской машини и, протаранив ее, уехал с места происшествия. Вскоре водителя задержали.