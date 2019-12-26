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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5943) Львов (3583) патрульная полиция (1366)

 "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - во Львове водитель БМВ протаранил полицейское автомобиль и попытался уехать с места ДТП. ВИДЕО

Во Львове 25 декабря водитель BMW с киевской регистрацией протаранил полицейское авто и пытался убежать от патрульных. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована на сайте Киев оперативный.

На записи видно, что водитель проигнорировал все требования патрульных, которые заблокировали путь для БМВ с помощью эвакуатора и полицейской машины. В какой-то момент нарушитель начал движение в сторону полицейской машини и, протаранив ее, уехал с места происшествия. Вскоре водителя задержали.

Источник: https://censor.net.ua/v3167343
 
 
 Топ комментарии
 
стрелять надо было в это быдло
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і хто цей талантливий дов...йоб???
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Теперь дебилу из "бэхи" будет, что вспомнить о новогодних праздниках... "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - во Львове водитель БМВ протаранил полицейское автомобиль и попытался уехать с места ДТП - Цензор.НЕТ 4986
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Ну колеса пробити прострілити точно можна було
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Рекошет від диску нихто не відминяв. Ви бачли скільки людей навколо ?
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Разбить стекло и набить асфальтом морду...! Какой смысл стрелять в городе?
Но мало того они его когда догнали даже наручники не одели...
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а потом во всех новостях, - злые полицейские убили мальчика в трусиках на БМВ который ехал среди ночи по бульвару Шевченка по встречной полосе 150кмч... и так далее по тексту
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пока государство не станет целиком и полностью гарантировать защиту полицейских, правовую и материальную, они будут оставаться бесправными соплежуями, которых может обидеть любое дыныровское быдло
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Слуга-уродов. Выпишут штраф и отпустят.
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https://www.work.ua/ru/resumes/5545137/?fbclid=IwAR2LPIgWS9C8l551RwLryw9whIyTt_ct6nkfK5nrqk0dZT1z5yerMHqw2Tk
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Теперь дебилу из "бэхи" будет, что вспомнить о новогодних праздниках... "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - во Львове водитель БМВ протаранил полицейское автомобиль и попытался уехать с места ДТП - Цензор.НЕТ 4986
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Будет вспоминать как лохов-мусоров на болту вертел!
Вот если бы ему обе ноги прострелили вот тогда бы ему было что вспомнить, а так только поржать!
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Уверен, что корыто битое американское поставили на штраф-площадку как вещ. док, так что это хамло поучат они на праздники знатно.
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Этому отморозку насрать! Он бы запомнил только простреляные колени или поломаные руки!
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опять избытые сцанными тряпками....
ну нафига такие нужны?
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приїхав київський дебіл в Європу. "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - во Львове водитель БМВ протаранил полицейское автомобиль и попытался уехать с места ДТП - Цензор.НЕТ 8744
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Водій на БМВ АА6199ТР на Пр. Свободи біля Галереї лицарів вчинив дтп з поліцейською машиною, які під'їхали бо водій стояв з порушеням правил, почав тікати в сторону високого замку, поліція його і затримали.
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Где то читал,что патрульная полиция в США останавливается сзади задерживаемого,чтобы регистратор фиксировал всё действия.А уж если блокируют движение(он кстати стоял,а не удирал),то машину ставят не так и тем более ,хотя бы на ручной тормоз.Короче это сборщики денег, а не грамотные патрули.
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они просто боятся...
а вдруг там влиятельный чел или друг Авакяна окажется...?
а нужно, чтобы полицию боялись..
сначала выполни требование, а потом обжалуй..
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Ставят в США по-разному как спереди так и сзади, много было случаев как водила в США таранит так-же машины копов и волочит их за собой. А более тяжелой BMW было легко толкать легкий Приус, видно что колеса у полицейского автомобиля были блокированы.
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Судя по "казино" с такими дебилами можно навести порядок за три дня! Но Аваков делает что приказали евреи - уничтожает коренное население!
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в Канаде бы уже стреляли, да.
какого біса 1 чмо должно подвергать опасности всех "ближних" то?
хотя.... можид ему завтра сигареты для поляков везти...(пакует пакунок), вот и поспешил парень. И не "пьян", а у кума был, вот так то.
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А как стрелять, потом будут как в Киеве, посадят полицейского за превышение полномочий.
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Воно ще й погрожує
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2689923477727927&set=p.2689923477727927&type=3&theater
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Доїджеючий,то не львівський))))
https://www.work.ua/ru/resumes/5545137/?fbclid=IwAR2LPIgWS9C8l551RwLryw9whIyTt_ct6nkfK5nrqk0dZT1z5yerMHqw2Tk
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......мабуть трьох полисманив вже звильнили.
не пройшли вони перевирку,та ще державному майну завдали шкоди(при потураннi).
А ще при свидках облажали систему.
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хе, чувак пересмотрел боевиков, типа форсажа видать.
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а у наших полицменов нету такой портативной хрени чтобы шины прокалывала, а то с такими "навыками" по борьбе с преступностью, только техника и четкие инструкции могут что-то сделать... да и цена ей копейки по сути, не машины покупать\ремонтировать ...
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А ежели этот дебил бы при маневрировании сбил бы людей!!! Когда нужно применять спецсредства они пальцем в носу ковыряется.Ужеб себе ежи повываривали и под колеса поставили и пусть едет.
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поллюция,как всегда-на высоте...
ветеран АТО их опять обидел?!
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И в конце концов выпишут штраф.Минимальный
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за такую работу полиции, всё руководство МВД надо гнать к..., матери эбена. Стоят 3 дебила и не знают, что делать... Достал пистолет- стреляй, при не выполнении требований этим быдлом. Иначе нельзя.
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Для того існує процедура,яка передбачає законність зупинки і подальший розгляд справи з наданням водію всіх доказів його порушення...Ми ж не в Америці,де копи чесні і ніхто не сумнівається в їх діях...Ми в Україні,де тебе можуть зупинити і звинуватити бо копу не вистарчає однієї справи до плану...А,до речі,прохожі в захваті від порушника,коментарі "красавчик","красава" чути ж виразно...
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Боже .як мені соромно за наших недороблених "навихпаліцейських"...
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Экипаж патруля , проф не пригодный.
Потом он машину бросит и напишет , что угнали.
Цирк.
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Ни разу на БМВ не видел нормальных водителей. Одни упоранты дебильные
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ну волонтёр или патриот у нас других нет🤣
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Непоятно почему экипаж стоял яйца мял, видно же было что он свалить соирается
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Сподіваюсь водій грозно спитав: -прічіна астановкі?! і йому копи зробили зауваження...
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З викладеної писанини нічого не зрозуміло. Чому мусора викликали евакуатор -- водій був нетверезим, не мав посвідчення, авто в розшуку і т.д. ?! Якщо був припаркований з порушенням ПДР, теж мають право евакуювати за відсутності водія. Якщо ж водій є -- скласти протокол (шраф ) + плата за виклик евакуатора. Все ! Якщо водій "бикує" -- отримує 20 куль в тіло від поліцейського (і не гумових, а бойових ) без усіляких там "попереджувальних " вгору, не боячись, що завтра його посадять ! Все !!! Це в нормальних країнах !!! Але для цього треба щоб мусора стали поліцейськими і знали літеру закону як "Отченаш" ! Тоді і "биків" поменшає на дорогах. А у нас як завжди -- зійшлися два барани на вузькому місточку. Робіть висновки !
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