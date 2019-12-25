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 "Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками. ВИДЕО

Музыкант и ветеран ССО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, поблагодарил сторонников за поддержку и поздравил с новогодними праздниками.

Видео поздравления записано в киевском изоляторе временного содержания, в котором Антоненко находится под стражей. Его опубликовала на своем канале в YouTube юридическая компания "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, всем привет. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю в это, что мы скоро увидимся", - сказал Антоненко.

Он подчеркнул, что не имеет отношения к гибели Павла Шеремета "от слова совсем".

"Это все коварная провокация или какой-то замысел, на который пока у нас нет ответа", - сказал он.

"Надеюсь, что Полина нам организует концерт большой. Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся, и все будет хорошо. Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим. Спасибо всем", - подытожил Антоненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Источник: https://censor.net.ua/v3167304
 
   
 Топ комментарии
 
Скорішого тобі визволення друже з зеленого полону, та і всім добрим людям бажаю звілььнитися від зеленої жаби
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Дякуючи манкуртам і ватномізковим: «Кто угодно, только не Порошенко!»
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Та победили уже всех, удивив весь мир и хорватов в том числе.
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гімнадій, ти вже і тут відмітився?
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Коренное отличие кацапа от украинца-это ХАМСТВО. Впитывается это с молоком матери, искоренить можно только, как с горбатым т.е. могила горбатого исправит.
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не плутай мою ненависть до вас, козломордих, і хамство
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Скорішого тобі визволення друже з зеленого полону, та і всім добрим людям бажаю звілььнитися від зеленої жаби
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Дякуючи манкуртам і ватномізковим: «Кто угодно, только не Порошенко!»
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Тримайся дядьку, ця кисла перепічка, спечена Аваковим, йому ж в горлі і стане...
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Мне трудно судить об их виновности или нет. То, что они были в т н зоне АТО или ОСС, не говорит ни о чем. Ни об их вине или невиновности. Могу только напомнить слова Глеба Жеглова Наказания без вины не бывает.
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щоб Собаков вдавився новорічним олівє "Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 6878
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Ты кто SANDY?
А Аваков-ЧЕЛОВЕК, он спас Харьков от сепаратизма типа ХНР, за что ему харьковчане очень благодарны.
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А он - свинобот, и этим всё сказано ))
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Что то уж больно все это напоминает эпопею "Юлі волю! " много лет назад на "Цензоре"..."Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 7977
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Если зебилы думают, что все их действия по разрушению Украины не фиксируются, то они очень сильно ошибаются. Фиксируются, и именно для судов, только не для тех, к которым зебилы привыкли и которые сейчас гнобят Антоненко и других патриотов. Суды эти будут судами военного трибунала, и Украине придётся на время отменить отмену смертной казни. Никуда не деться... "Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 5864
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Не смеши. 8 тысяч атошников, не таких медийных, как этот певец, сидят по несколько лет никому не нужные
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Смеяться будешь потом. Вместе с Зелей... "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 4491
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Как вы задрали этой тупой шнягой, патриоты на палочке...
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Molli "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 7657

Не смеши. 8 тысяч атошников, не таких медийных, как этот певец, сидят по несколько лет никому не нужныеОці ще й вагітна 3 роки?


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Парашная методичка им говорит, что 8 тысяч- значит они пишут 8 тысяч. Им её скоро перепишут на 800 тысяч- будут и эту цифру здесь блеять. "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 3284
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Фиксатор с чешским флажком, фиксик не сломался ещё? 😁
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А ми не так давно вважали, що гірше захЕрченка міністра вже не буде. Сабаков нам довів протилежне.
Антоненко молодець, тримається.
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Он при вас 5 лет был, всё устраивало?
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Тупа ти *******, я навіть не буду тобі нічого відповідати чи пояснювати.
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Не надо давить на жалость, лучше копи силы и аргументы на защиту в суде.
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