 Рекорд Украины: в Ивано-Франковске одновременно гудели 146 трембит. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Всех было вместе 146 трембит и карпатских рогов. Рекорд Украины установлен", - отметила регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого рекорда выступил музыкант рок-группы "Кораллі" Миша Адамчак.

"Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по одновременной игре на трембите пришла само собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал, а почему бы не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах, и ​​приурочить все к Рождественским праздникам ... Основную мелодию заиграют коренные гуцулы, а им помогают все желающие", - рассказал Адамчак.

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Он отметил, что участников рекорда собрали через Интернет. А чтобы подготовить их, группа организовала специальные курсы.

"Люди учились держать этот инструмент, добывать звук из инструмента. У всех получилось, никто не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ровно, Днепр. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и 7 метров, у нас играют на трембитах 3 3,5 м", - сказал музыкант.

"Без трембит у гуцулов нет коляды ... Идут в церковь сначала, а потом колядуют священнику. Тогда и на трембите играют. А колядуют - не меньше часа. Затем идут по разным домам. Чтобы хорошо играть, надо иметь хорошие легкие. Держит еще ремень-черес, его надо потуже затянуть", - рассказал один из участников мероприятия Николай Павук из Делятина.

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Он добавил, что трембита должна "плакать", а такой инструмент не каждый мастер может сделать.

"Чтобы была хорошая трембита, ее надо делать из громовицы, дерева, в которое ударил гром. Идеально - из ели. Лучшая длина для трембит - 3 метра и 15 сантиметров. Секреты у меня есть. Отец мне успел передать в последние минуты перед смертью", - отметил мастер Василий Грималюк и добавил, что секрет изготовления инструмента на Гуцульщине мастер может сказать в жизни только один раз, когда чувствует, что не сможет больше работать.

Трембита - украинский народный духовой музыкальный инструмент. Имеет вид деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой.

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