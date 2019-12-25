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Все про:гуцул (6) Ивано-Франковск (581) рекорд (204) Рождество (257)

 Рекорд Украины: в Ивано-Франковске одновременно гудели 146 трембит. ВИДЕО

В Ивано-Франковске установили рекорд Украины по одновременной игре не трембитах. На территории дворца Потоцких в один момент заиграли 146 трембит.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Всех было вместе 146 трембит и карпатских рогов. Рекорд Украины установлен", - отметила регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого рекорда выступил музыкант рок-группы "Кораллі" Миша Адамчак.

"Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по одновременной игре на трембите пришла само собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал, а почему бы не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах, и ​​приурочить все к Рождественским праздникам ... Основную мелодию заиграют коренные гуцулы, а им помогают все желающие", - рассказал Адамчак.

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Он отметил, что участников рекорда собрали через Интернет. А чтобы подготовить их, группа организовала специальные курсы.

"Люди учились держать этот инструмент, добывать звук из инструмента. У всех получилось, никто не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ровно, Днепр. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и 7 метров, у нас играют на трембитах 3 3,5 м", - сказал музыкант.

"Без трембит у гуцулов нет коляды ... Идут в церковь сначала, а потом колядуют священнику. Тогда и на трембите играют. А колядуют - не меньше часа. Затем идут по разным домам. Чтобы хорошо играть, надо иметь хорошие легкие. Держит еще ремень-черес, его надо потуже затянуть", - рассказал один из участников мероприятия Николай Павук из Делятина.

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Он добавил, что трембита должна "плакать", а такой инструмент не каждый мастер может сделать.

"Чтобы была хорошая трембита, ее надо делать из громовицы, дерева, в которое ударил гром. Идеально - из ели. Лучшая длина для трембит - 3 метра и 15 сантиметров. Секреты у меня есть. Отец мне успел передать в последние минуты перед смертью", - отметил мастер Василий Грималюк и добавил, что секрет изготовления инструмента на Гуцульщине мастер может сказать в жизни только один раз, когда чувствует, что не сможет больше работать.

Трембита - украинский народный духовой музыкальный инструмент. Имеет вид деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой.

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Источник: https://censor.net.ua/v3167302
 
   
 Топ комментарии
 
Від Карпат і до Кремля -
Всюди чути ла-ла-ла!

Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 6591
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бо все українське їм чуже....
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нульовка хуйлостанська, сьогодні на твоїй расєї досить вдало приземлився гвинтокрил - 6 мокшан попали в лікарю, апарат - в гівно..... з чим і вітаю
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дебилы(
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Уяви собі, кацапе: 146 гуцулів прийдуть тебе різати на шашлик. І ніякі патріотичні гасла тобі не допоможуть. Посидь у спамі, зайвохромосомне.
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Дуже приємно (хоча насправді ніт)
Ну і навіщо ви сюди цілою компанією припхалися?
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"Пролєтарії диванного труда" хочуть наприкінці року перевиконати план хоч на 1%. Як їхні діди в совку. За почесні грамоти та каламутні фото на "дошці пошани". А тих хто на свята потрапить до витверезника, вивісять на "дошці догани".
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Для того щоб був порядок в Україні, вже нічого не потрібно, ВСЕ, писець, нема вже нічого, хто може в еміграцію. Націоналісти хай себе жеруть!!!
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Якщо рівень культури починають визначати за кількістю трембітарів, які одночасно заграли - це може лише означати, що розвитком культури займаються Шарікови з атрофією головного мозку... І руйнація їх здібностей до мислення відображається в їх нездатності до повноцінної соціалізації...
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Все скінчилось, ваші заробітки трольне падло теж. Нічого вже нема. Але партизани є, от їх і бійтесь, обріз це саме страшна зброя,а якщо вона у більшості?
Я не буду чекати всього цього, краще поїду де спокійніше.
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Краще б одним залпом знищили 146 кацапів... Щуролови якісь... подмухали в 146 дудочок і "рекорд". Що, вуйки, війна закінчилась?, економіка запрацювала? Це ж дитинство в дупі... Боже! Бережи Україну від інфантилізму... Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 1033
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Ото краще не бери трембіту... бо дійсно ще прутня зламаєш...
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...по всій країні знайшли всього 146... Вимирає наша культура...
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