 Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО. ВИДЕО

Видео с испытаний опубликовала компания "Украинская бронетехника", которая разрабатывает САУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", - говорится в сообщении.

На видео - так называемый "гидровыстрел". Его делают, чтобы проверить все системы САУ.

"Во время гидровыстрела испытатели осуществили выстрел деревянной "болванкой", залив в ствол пушки воду, чтобы "снаряд" не загорелся. В ходе таких испытаний проверяется, держит ли ствол необходимое для выстрела давление, образующееся в результате сгорания пороха, а также работа всех систем артиллерийской установки", - пояснили обозреватели "Украинского милитарного портала".

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Далее по программе испытаний запланирована стрельба инертными снарядами, а позже - боевыми, чтобы подтвердить заявленные разработчиками тактико-технические характеристики.

САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Впервые ее показали в августе 2018 перед парадом, но после этого новостей по ее разработке не поступало.

Новая тяжелая САУ "Богдана" впервые в украинской артиллерии будет иметь "натовский" калибр 155 мм, вместо "советского" 152 мм, который сейчас используют ВСУ. Калибр 155 мм позволит импорт снарядов из стран НАТО, а также является приближением к стандартам Североатлантического альянса.

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"Богдана" - колесная артустановка, базируется на шасси КрАЗ-63221.

Экипаж САУ - пять человек.

Машина укомплектована баллистическим вычислителем, автоматической системой наведения пушки, встроенной навигационной системой и дисплеем командира.

Скорость движения по трассе 80 км/ч (по пересеченной местности - 30 км/ч), запас хода 800 км (300 км - по пересеченной местности).