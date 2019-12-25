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 Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО. ВИДЕО

Первая украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана", разработанная под натовский калибр 155 мм, прошла испытательные стрельбы.

Видео с испытаний опубликовала компания "Украинская бронетехника", которая разрабатывает САУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", - говорится в сообщении.

На видео - так называемый "гидровыстрел". Его делают, чтобы проверить все системы САУ.

"Во время гидровыстрела испытатели осуществили выстрел деревянной "болванкой", залив в ствол пушки воду, чтобы "снаряд" не загорелся. В ходе таких испытаний проверяется, держит ли ствол необходимое для выстрела давление, образующееся в результате сгорания пороха, а также работа всех систем артиллерийской установки", - пояснили обозреватели "Украинского милитарного портала".

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Далее по программе испытаний запланирована стрельба инертными снарядами, а позже - боевыми, чтобы подтвердить заявленные разработчиками тактико-технические характеристики.

САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Впервые ее показали в августе 2018 перед парадом, но после этого новостей по ее разработке не поступало.

Новая тяжелая САУ "Богдана" впервые в украинской артиллерии будет иметь "натовский" калибр 155 мм, вместо "советского" 152 мм, который сейчас используют ВСУ. Калибр 155 мм позволит импорт снарядов из стран НАТО, а также является приближением к стандартам Североатлантического альянса.

Также на Цензор.НЕТ: Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран

"Богдана" - колесная артустановка, базируется на шасси КрАЗ-63221.

Экипаж САУ - пять человек.

Машина укомплектована баллистическим вычислителем, автоматической системой наведения пушки, встроенной навигационной системой и дисплеем командира.

Скорость движения по трассе 80 км/ч (по пересеченной местности - 30 км/ч), запас хода 800 км (300 км - по пересеченной местности).

Источник: https://censor.net.ua/v3167286
 
   
 Топ комментарии
 
Давай, "Богдана", уярь цапських ублюдків та їх посіпацьку мразоту Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 1848
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САУ "Богдана" создана порохоботами для уничтожения братушек зельцамана
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Производство снарядов 155 кардинально не отличается от 152. Это наладят. Но за свою продукцию также нужно платить. Бесплатно ничего не делается. А складские запасы достреляют имеющимися системами лет за 10-15. Благо производство стволов освоили.
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Давай, "Богдана", уярь цапських ублюдків та їх посіпацьку мразоту
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Десь читав що має бути, але це не так просто.
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А він конче потрібен?АЗ - це,як кажуть "палка о двух концах".
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вот ,,счастье,, что позволит импорт снарядов из стран НАТО. И почем 1 выстрел рыгнется ? )) Свои 152 мм снаряды на складах посгорали, теперь по богатому купим 155мм
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Производство снарядов 155 кардинально не отличается от 152. Это наладят. Но за свою продукцию также нужно платить. Бесплатно ничего не делается. А складские запасы достреляют имеющимися системами лет за 10-15. Благо производство стволов освоили.
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А кацапам не всё равно, от чего они сдохнут- от 152 мм или от 155 мм? Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 5701
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В країнах НАТО на складах десятиліттями зберігається величезна кількість таких *********** (виробництво йде з 1917 року).Натівці скоріше за все будуть не проти передати в разі потреби значну кількість цих снарядів на "утилізацію".
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На Казенному підприємстві «Шосткінський казенний завод «Імпульс» створено новий виробничий комплекс, який готовий до запуску у 2020 році серійного виробництва підривачів В-429, В-429 Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********.

Виробництво підривачів В-429, В-429 Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських *********** є наразі необхідним в рамках створення в Україні замкненого циклу виробництва артилерійських ***********, а також для заміни старих підривачів у ***********, що знаходяться на базах Міністерства оборони України і гарантійний термін зберігання яких вже закінчився.

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9193-u-2020-rotsi-na-kp-shkz-impuls-planuyut-rozpochaty-seriyne-vyrobnytstvo-artyleriyskykh-************
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Работает. Или нужно раззвонить по всему миру где, сколько и какие у нас патронные заводы?
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Богдан,Богдана,БОгдан..
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Навіть по візуальному аналізу конструкція нежиттєздатна. Конструктор зовсім не відвідував лекції по сопромату
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Да, САУ на базе автомобиля как-то ненадёжно смотрится. Хлипенько. Может поэтому и видео обрезано, чтобы не показывать как машина "козла" даёт. А заряжать как? Бойцы не устанут залазить со снарядом в кузов?
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Сопромат соблюдён. Нежизнеспособность в другом. Время от времени многие страны мира в том числе и "богатые" играют в удешевление артиллерийского комплекса, в которое входит очень многое. Появляются такие системы, все ахают и хвалят, кроме военных в боевых условиях. Давным-давно подсчитан процент поражения л/с от пуль и осколков. Давным-давно определено, что наиболее эффективна самоходная АУ. Лекго бронированная, хотя бы 10-14 мм !!! Дорого? Но, при накрытии залпами РСЗО от л/с останутся одни ошмётки. И не надо рассказывать басни о стрельбе из глубины боевых порядков. РСЗО современные накрывают практически на любой дальности. Кроме того, командованием может быть поставлена срочная задача имеющимися средствами выполнить стрельбу вблизи линии фронта, так как необходимо уничтожить важную цель. ну и получи все возможные осколки от всех видов артиллерии. Ну и подвижность, проходимость. Повторюсь, всё это было "изобретено" во 2-й МВ.
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О тут полно гениев. Почему не работаешь на оборонку?
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САУ "Богдана" - это наша Украинская гордость! Современная САУ, наподобие шведской "Арчер". Будем насыпать вате регулярно!
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САУ "Богдана" создана порохоботами для уничтожения братушек зельцамана
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Богдана сделана при Кровавом Пасторе, если что
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Шановний, ви ведете дискусію з з манкуртом, адептом: «Порошенко і Путін, поссорілі два браццкіх народа!»
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Все классно, плюсую. Вот к ней бы еще и снаряды у себя выпускать, и будет нам счастье. А за поребриком радости вообще полные штаны будут.
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,,Богдана,, просто красавица но это только средство доставки боеприпаса а откуда будем боеприпасы?Пушка есть а производство боеприпасов не налажено,а дадут америкосы снаряды ето еще бабка на двое сказала.
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На "Артеме" ж вроде освоили производство. линию закупили на Западе , в новостях было, еще при потужном. правда потом пидозру оголосили...уже при этом... Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3972, за воровство .
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" прапор-артиллерист солдатам о дальности стрельбы и откате орудия:
- в систему отката орудия залита такая жидкость как масло. при выстреле, поршни сжимают масло, уменьшая тем самым откат.
солдат:
- таварищ прапарщик, вообще то жидкости не сжимаются.
прапор:
- сядь дурак, в армии всё сжимается, а синус угла может принимать значения равное трём!"
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кажуть, хто попаде під обстріл 155 мм, тому закреп не загрожує
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Это так должно было быть - взорвать пять! артскладов с тысячами тонн боеприпасов, чтобы организовать импорт снарядов из стран НАТО? Кому это выгодно? Американская мафия научила Порошенка нехорошим делам, похоже.
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Дубовой болванкой тоже может не слабо приложить.
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Та и Украине этого тоже стоит бояться. Хотя мудрый народ это понимает и держит их в пределах 1% на выборах. Националисты могут в Украине только захватить власть. Но выборы им не выиграть никогда.
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Націоналістів зараз в Україні трохи більше, ніж більшовиків в РІ в 1917.
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Було б добре, наші могли і стволи купити в якихось шведів.
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