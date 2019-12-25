 "Слуга народа" Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона о языке. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал депутат от "Слуги народа", общаясь в прямом эфире с нардепом Алексеем Гончаренко.

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Позже Гончаренко написал об этом на странице в Facebook:

"Депутат от Слуги Народа Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона об языке.

Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну.

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Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз "слуги народа" постепенно становятся "слугами Путина", то придется им кое-что напомнить.

Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон о языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде".

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Напомним, в феврале 2014 года Верховная Рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, который давал официальный статус русскому языку. "За" проголосовали 232 народных депутата. Тогда это вызвало большой резонанс на востоке, юге Украины и в Крыму. В итоге спикер Александр Турчинов не стал подписывать эту отмену, а поручил Раде разработать новый законопроект. Языковой закон Колесниченко-Кивалова был принят летом 2012 года при власти Виктора Януковича и вызвал волну протестов, в частности акцию голодовки под "Украинским домом" в Киеве. Общественность считала, что он предоставляет привилегии российскому языку и разъединяет Украину.