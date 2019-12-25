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 "Слуга народа" Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона о языке. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Российская Федерация напала на Украину в 2014 году из-за закона о языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал депутат от "Слуги народа", общаясь в прямом эфире с нардепом Алексеем Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Позже Гончаренко написал об этом на странице в Facebook:

"Депутат от Слуги Народа Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона об языке.

Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"

Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз "слуги народа" постепенно становятся "слугами Путина", то придется им кое-что напомнить.

Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон о языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин. ВИДЕО

Напомним, в феврале 2014 года Верховная Рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, который давал официальный статус русскому языку. "За" проголосовали 232 народных депутата. Тогда это вызвало большой резонанс на востоке, юге Украины и в Крыму. В итоге спикер Александр Турчинов не стал подписывать эту отмену, а поручил Раде разработать новый законопроект. Языковой закон Колесниченко-Кивалова был принят летом 2012 года при власти Виктора Януковича и вызвал волну протестов, в частности акцию голодовки под "Украинским домом" в Киеве. Общественность считала, что он предоставляет привилегии российскому языку и разъединяет Украину.

Источник: https://censor.net.ua/v3167267
 
   
 Топ комментарии
 
И на Сирию напала тоже из-за закона о языке.
И в Венесуэлу тоже полезла из-за этого.
И Скрипалей потравила тоже из-за ущемления прав рускаязычных...
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не так страшні кремлівські воші, як ЗЕЛЕНІ гніди
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А это ж депутаты.. Лучшие, ****. из лучших..
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Це в нормальних країнах. У нас 73 відсотки вибирають за протилежними критеріями.
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Не лучшие из лучших. А самые доступные "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 8266 Бордюрные "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 9135
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Під час війни, таких пі...расів взагалі треба кидати заграти, а зараз навпаки заграти кидають волонтерів і ветеранів АТО, тих хто захищає Україну...
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Еще немного и "СН" оставит без работы Соловьева и Скабееву с Киселевым... "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 5214
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О. Це з когорти «Порошенко начал войну !»
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И на Сирию напала тоже из-за закона о языке.
И в Венесуэлу тоже полезла из-за этого.
И Скрипалей потравила тоже из-за ущемления прав рускаязычных...
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в Сирии заставляют русский учит, чтобы потом там его защищать и убивать
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В Сирии воно по приглашению заеонноизбранного прещидента.
Помните еще Чуркин в ООН тряс таким письмом.
Потом его угандошили.
Потому что лоханулись.
Юрист Портнов плохо учился ( а может преподаватели такие были как папа бубочки) и не знал что в Украине это полномочия парламента,а не президента.
А так все к тому и шло....
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Лишняя хромосома. Правда зеленая, но явно лишняя.
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Ще один дебіл. Мля воно хоч трішки вчило історію. Чи у них там вчителі були комуняками.
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Добродію, яка історія? Це події останніх пяти років !!!
Повний НОЛЬ !

Перед нам, глядач «Сватів » і «Кварталу 95» і поціновувач русского кіногімна, типу «Ми із будущєго.»
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Козлорилі завжди нападали на своїх сусідів. І для цього їм не треба було ніякого приводу. Через що я і заговорив про історію.
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Ахрєнєть, зелена, клоунська влада вже відкрито у всьому звинувачує Україну і українців !
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Бандерівець

Ахрєнєть, зелена, клоунська влада вже відкрито у всьому звинувачує Україну і українців !

"Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 1579
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Шо такое? Это НАТО травит? К чему эта картинка?
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***** заявляет что во второй мировой виновата Польша а это му-му что в окупации Крыма и вторжении кацапии в Украину сама Украина.А не просматриваются ли здесь паралели?Посмотрим как среагируют на это заявление этого кренделя сами Слуги Народа и тогда будем видеть их истенное лицо.
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зебіли, ну, хоч для сміху, покажіть хоч одного розумного з вас
не можна ж так шкваритись кожен день!
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ПаРашкинские пропагандисты аплодируют этому зеленому дебилу стоя... "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 1521
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Это показатель не обычного умственного развития, а именно напрочь отсутствия критического мышления у этого мартышки дарвина.
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Они напали , потому что мы УКРАИНЦЫ ., а не дятлы узколобые .
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***

Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.


Ліна Костенко
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Интересно, а из-за цвета глаз или волос кацапы предъяв не выдвигали? Войска не решали вводить? А может если у соседа кто-то громко пёрнул?
"Ты виноват лишь в том что хочется мне кушать!" - говорил волк красной шапочке, помнится.
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Пардон, это волк кому-то иному у Крылова говорил. Забыл. Но неважно. "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову - Цензор.НЕТ 5347
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И эти дураки пришли к власти.Прощай Украина.
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Зебил-с... Вы сделали ЭТО вместе, дурачье зеленое..
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Зебільна нечисть. Інших слів для них немає.
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Ну, во, а то Батьку ругали. Сами тоже самое говорят.
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Так воно ще молоде та дурне)))
А ваш бувалий батька далеко не втік)
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Іде вже інтегруйся до раші і не подумай провокувати рашу, а мову взагалі забудь, дятел)))
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Я три языка знаю и понимаю .Русский, украинский, беларуский.
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Не удивительно, ибо так думает и большинство зефилитиков...

"Зачем было с расеей ссориться, мы ж всегда мирно жили"
"Лишь бы не было войны и колбаса дешевела"
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Зебилам хохлам украинцы в штаны насрали и поэтому кацапы напали
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Єтот иксперд-политик под стол пешком ходил, когда начался конфликт.
Етить авторитет)))
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Гончаренко - Королевской: Скажите, кто начал войну против Украины?-https://www.youtube.com/watch?v=v_nbjXClanI
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слуги растолковывают украинцам слова хозяина- гражданина Израиля Коломойского: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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Что бы уложиться в 30 сек. перешел на родной язык)
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Щоб дебіл який розповідав про мовний закон зрозумів.
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Десь я це вже читав... А, точно, Лукашенко цю ж херню ляпнув. Тепер чекаємо реакцію зе-виборців цензору, бо ж луку вони чехвостили аж гай шумів.
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Депутат правящей партии, победившей с огромным перевесом, знающий думы и чаяния народа. Лукашенко вам виноват, упс.
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напала по тому что Украина не россия. В Чечне, Тыве на русском не говорят. В Татарстане еле пропихнули двуязычие, но русский язык всё-равно менее важен в общем использовании. Этот слуга мало компетентен в вопросе на который отвечал.
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А где вся зелёная плесень и ватная пи..добратия? Где пламенные клеймители пороха? Вам е..анатам мова.армия и вера мешала так вам членососам будут лапти и соловки.
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Название "Слуги народа" стало слишком двусмысленным. Пора конкретно приписать, какого, мля, народа прислужники.
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Каци, Україна - це поки, що єдине місце на Землі, де люди вміють розмовляти на літературній російській мові. От у ************* шаблони рве.
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а кого ще міг об'єднати навколо себе тупий ватний клован - підгузник Коломойського?
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Если кацапы дружили с Правом, с международным правом в т.ч., и посчитали, что стоит защитить каких-то русскоговорящих, то наняли бы адвокатскую контору и обжаловали в суде ООН, мол, тут обижают кого-то. Но нет! - решили, что это не "по-мужски", сами, мол, справимся. Нахрен, мол, нам какой-то сраный суд и международное право!? Недля того "накачивали мышцы" столько лет!?
Сволота, одним словом.
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Они даже формально в ООН не обратились с этим вопросом.
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Ну вот РуSSo-фашисты в зраде. Слава ЗЮ дебилам.
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клеймим позором единогласно... гребнутый совок курва
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Ну вот РуSSo-фашисты в зраде. Слава ЗЮ дебилам.
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Він поводиться рівно так , як себе поводить нинішній президент України сцикло...
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Такое впечатление что в "СН" собирали сброд со всех помоек; а самые вонючие получили зелёный свет в Раду.
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Хоч стало "зрозуміло" через що крим кацапи віджали
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Ось зелепупенки, подивіться кого ви навибирали.
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Подобный синхронный пестёж украинофобскими ртами неспроста, пошел очередной виток инфовбросов...
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Зебилизм, не лікується, їх треба перетерпіти,
а проїде час , вчасно засипати в годівничку їди і водичку в поїздку
Був у мене попуга...
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Агаа, а на якій гілці сайта Ви всі зараз??
Рюзько язычной??
Я чотиромовний, так і шо??
Напоминает гопников -дай закурить-
Сигарет нет, есть зажигалка-и достаешь
пистолет- хотя в пасти сигарета..
Докулупаться и до телеграфного столба мона..
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Поцреоты из Западных областей, которые привели к власти подобных дегенератов, вам там не икается?
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Ну хорошо, начала войну, на кого напала? Какие территории захватила? Или у зетипиллов как и у макак макшанских - все наоборот.
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