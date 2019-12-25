 "Слуга народа" Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона о языке. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.
"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал депутат от "Слуги народа", общаясь в прямом эфире с нардепом Алексеем Гончаренко.
Позже Гончаренко написал об этом на странице в Facebook:
"Депутат от Слуги Народа Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона об языке.
Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну.
Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз "слуги народа" постепенно становятся "слугами Путина", то придется им кое-что напомнить.
Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон о языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде".
Напомним, в феврале 2014 года Верховная Рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, который давал официальный статус русскому языку. "За" проголосовали 232 народных депутата. Тогда это вызвало большой резонанс на востоке, юге Украины и в Крыму. В итоге спикер Александр Турчинов не стал подписывать эту отмену, а поручил Раде разработать новый законопроект. Языковой закон Колесниченко-Кивалова был принят летом 2012 года при власти Виктора Януковича и вызвал волну протестов, в частности акцию голодовки под "Украинским домом" в Киеве. Общественность считала, что он предоставляет привилегии российскому языку и разъединяет Украину.
И в Венесуэлу тоже полезла из-за этого.
И Скрипалей потравила тоже из-за ущемления прав рускаязычных...
Помните еще Чуркин в ООН тряс таким письмом.
Потом его угандошили.
Потому что лоханулись.
Юрист Портнов плохо учился ( а может преподаватели такие были как папа бубочки) и не знал что в Украине это полномочия парламента,а не президента.
А так все к тому и шло....
Повний НОЛЬ !
Перед нам, глядач «Сватів » і «Кварталу 95» і поціновувач русского кіногімна, типу «Ми із будущєго.»
Не, просто хотят, что бы как в России было, клоака
Ахрєнєть, зелена, клоунська влада вже відкрито у всьому звинувачує Україну і українців !
не можна ж так шкваритись кожен день!
а такой Ипанутый
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко
"Ты виноват лишь в том что хочется мне кушать!" - говорил волк красной шапочке, помнится.
https://youtu.be/gg4V-biKXCM
А ваш бувалий батька далеко не втік)
"Зачем было с расеей ссориться, мы ж всегда мирно жили"
"Лишь бы не было войны и колбаса дешевела"
Етить авторитет)))
Сволота, одним словом.
а проїде час , вчасно засипати в годівничку їди і водичку в поїздку
Був у мене попуга...
Рюзько язычной??
Я чотиромовний, так і шо??
Напоминает гопников -дай закурить-
Сигарет нет, есть зажигалка-и достаешь
пистолет- хотя в пасти сигарета..
Докулупаться и до телеграфного столба мона..