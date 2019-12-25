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 Враг с начала суток дважды открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, ранен боец, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток враг дважды нарушал режим прекращения огня, в результате обстрела ранен один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12.00 было зафиксировано два случая нарушения огня со стороны российско-оккупационных войск. Сразу после полуночи в течение тридцати минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Начиная с 11.25 по направлению населенного пункта Старомихайловка из ручных бронетанковых гранатометов противник обстреливал позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен.

Воин доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное.

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Источник: https://censor.net.ua/v3167258
 
 
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После ************* отдельных регионов обстрелы сместятся далеко на Запад Украины. Ждем.
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jonny depp - если до Банковой и любимого Киева с его кабаками и бутиками не достанет..., то все норм...

Не паримся...
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Ганьба тем,кто не хотел придушить эту заразу пять лет назад...
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Ти досить самокритичний. На повагу не тягне, але дивує ! 😁
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IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 2 ч.2 часа назадЕщеIgorGirkin Ретвитнул(а) IgorGirkinпод Байрак -Гурты стоят и работают в направлении Новолуганское -Луганское.IgorGirkin добавил(а),IgorGirkin @GirkinGirkinвосток Горловки расходились арта или 120 мм0 ответов
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