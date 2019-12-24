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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2386) активист (548) Богачук Олег (953) Шарий Анатолий (32)

 "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

Активисты поймали возле Киевского апелляционного суда представителя пророссийского блогера Анатолия Шария. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, активисты заставили мужчину прокричать антироссийские лозунги, попытались облить его жидкостью коричневого цвета из бутылки,а также нецензурно выражались в адрес видеоблогера.

Мужчина сначала попытался привлечь к себе внимание правоохранителей возгласами "Помогите", но был вынужден уступить требованиям собравшихся людей.

Видео: Олег Богачук

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена Шария угрожала Леменову за две недели до нападения на него: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

Источник: https://censor.net.ua/v3167146
 
   
 Топ комментарии
 
и Шуфрича заодно чтоб дважды не вставать
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Ватников в Украине надо убивать или выгонять на Роисю, а не заставлять кричалки повторять.
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Но все равно какие-то патриоты быдловатые. "Кацапоротые" как сказали одному украинскому блогеру-патриоту.
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Фашисты поймали журналиста, больная страна.
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Вонючка кацапская иди на .уй! Жаль, что таких мразей как шарий и ко, не лишают гражданства Украины и не высылают из страны!
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Это вас ****** порохоботов вешать надо, за развал страны, шлюхи страну сдали
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Та йому однаково кого вішати язиком. Пікселі все стерплять.
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Тварина прокацапская, ты хоть своей курячей извилиной пошевели и посмотри, когда Порошенко стал президентом Украины! Когда Крым аннексировали, когда на Донбасс стали поставлять бурятов, с кадыровцами из недоимперии! Что не получилось Овощу сдать Украину *****?
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Ты ******* дура, с головой дружишь? Крым при Януковиче отжали, ***** ты глупая? Буряты с самолётов ******* по мирным жителям? Вы гниды страну предали, за американское спасибо, твари.
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шо там, на медальке-то, намалёвано, а? "Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 7589

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Кацапсина ты лишнехромосомная, а нужно что бы Украину недоимперии отдали? Буряты с кацапсинами сбили Боинг МН17! Украинцев начали убивать НА Донбассе! Свои тряпки триколора начали развешивать в городах Украины! И Крым эти падлы козломордые посмотри, когда аннексировали!
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да это лоханский недоумок с выпотрошенным мозгом.
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Тебе виднее
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всех ватников и шарийцев нужно п@здить!и так и будет!
больше не будем панькатся!после гонение зеЛи на ростов.всех их выловим!
хватит уже 'толерантности' с подобными мразями. выводы сделаны!
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В Сумах эту тварюку шария и его партию очень сильно продвигают, рекламируют!
Почему там активисты ничего не делают, не понятно! Они надеются, что партия шария обойдет всех!
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Шарий , как Гитлер , предлагает устроить "ночь длинных ножей". Сколько ненависти в этом человеке . "Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 1456
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Блогера патриота Горький Лук обозвали "кацапоротым" и его бомбануло.
https://gorky-look.livejournal.com/

"И когда "кацапомовных пацанов", бойцов периметра с Поднепровья, Запорога и Слободы проломит косоглазая Орда, когда упадет последний одесский солдат - грек, еврей или татарин, который по украински знает только "здравия бажаю", и бурят с калмыком начнут *****, растянув за ляжки солатскими ремнями ваших жен, дочерей, коз и прочую вашу гуцульскую скотину - не визжите за кобзаря та каменяря. "Де ви були"?
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
.Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встомляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив. за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян."

"Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 9278
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А чего его потянуло на кацапские тірнет-ресурсі?
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Судя по всему его так обозвала в ФБ какая-то западенка.)
"Меня какая-то ******** з трускавца обзывает "кацапоротым" и попрекает сталиным и голодомором. Я за них отвечаю по ее пред'явам, и должнен ей по гроб жизни, прєдпочтітільно в євро перечіслііть на карточку. Судя по ее *********, нажранному в щоки шо у Грети Тунберг, она ни одного дня в жизни не голодала, пітаясь преїмуществєнно ні крупой, а шаколадом - но я для лічно для неї сталин и голодомор. Не ЇЇ баба и дед, просравшие всьо до дна, а мой дед, воювавший в УПА, і загинувший десь в 53-56, точніше ми не знаємо, бо листи перестали бабці передавать в той термін. И я сам особисто, шо третий год ***** на фронте, пока у героїчних батярів плоскостопиє і єнурез, а та пізда хаває шоколад от голомдомору в мєдіцінському, я так понімать, сенсі. Кукурудзу єй кушать врєдно, бо тудже в неї наступає сталін та галадамор без шакаладок і філіжанок кави."

https://gorky-look.livejournal.com/
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у нево аккаунт на ресурсе, котрій курируєтся лайкосажателями. Паєтому логичній вопрос, зачем он єто делает, если его фоловеров будет изучать лубянская крісня?
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Надо как на недоимперии, сразу в морду бить, подкидывать наркоту или взрывчатку!
Мало вас кацапов кадыров унижает! Мало!
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Некоторые люди не должны были родиться никогда

"Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 7529
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Шарій в одному молодца... він чучело віддтягнув трохи голосів в ватніків що голосували за ОПЗЖ медведчука...
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я один заметил что это никакой ни Шарий .Цензор обоснуйте как вот это видео относится к Шарию или их два ?"Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 3576
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chitai tekst, a to glupcom sebja vistavil
активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария
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"...активисты заставили мужчину прокричать антироссийские лозунги, попытались облить его жидкостью коричневого цвета из бутылки",Источник: https://censor.net.ua/v3167146

Что за жидкость и зачем она с собой"активистам"?
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Под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария.
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Прочитати статтю важко? Чи якщо немає відеорозсусолювання шмарія з цього приводу, то сприймаєтья складно?
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пипец представителя Шария затрымалы ...кому он нах нужен
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Шарийских шавок как тараканов нада подсрачниками выбивать .
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От іще б антиКАЛорадоса піймали....Щоб ********** прокричав.... "Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія - Цензор.НЕТ 5591Вже народжуюця нові традиції:шуфрича бити,КАЛорадоса гівном обливати.
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Гениально!
Браво,восхитительно!
Просто непривзойденная провокация!
Причем очень хорошо спланированная.
Соловьиный помет,нашим ура потреотам,свою зарплату с премией задолжал.
Хотя думаю,что это планировали в Р.Ф,и здесь им кто то сильно помогал.Ну просто очень сильно!
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Тупое стадо.
Причем подумать головой и понять,что это провокация,причем на камеру,для создания картинки,по типу расспятого мальчика,только уже с мальчиком.
Если соловьиный помет,с мудаком киселем это пропустят.То даже не знаю,что то в мире перевернулось!
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Классно ,конечно, всей толпой против одного журналиста! Дебилы ,***!
Шарій поганий, а хто гарний? -Україномовні адекватні відео-блогери є десь, хтось назве хоч парочку, чи затик?
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Шарий вербует тинейджеров-дурачков
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Mark Feygin

@FeyginMark

·4 мин

Отчего сегодня на душе особенно хорошо? Оказывается под судом в Киеве ветераны, пришедшие поддержать волонтера Юлию Кузьменко, ********* и обоссали шестерку педофила.
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