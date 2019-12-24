 "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, активисты заставили мужчину прокричать антироссийские лозунги, попытались облить его жидкостью коричневого цвета из бутылки,а также нецензурно выражались в адрес видеоблогера.
Мужчина сначала попытался привлечь к себе внимание правоохранителей возгласами "Помогите", но был вынужден уступить требованиям собравшихся людей.
Видео: Олег Богачук
больше не будем панькатся!после гонение зеЛи на ростов.всех их выловим!
хватит уже 'толерантности' с подобными мразями. выводы сделаны!
Почему там активисты ничего не делают, не понятно! Они надеются, что партия шария обойдет всех!
https://gorky-look.livejournal.com/
"И когда "кацапомовных пацанов", бойцов периметра с Поднепровья, Запорога и Слободы проломит косоглазая Орда, когда упадет последний одесский солдат - грек, еврей или татарин, который по украински знает только "здравия бажаю", и бурят с калмыком начнут *****, растянув за ляжки солатскими ремнями ваших жен, дочерей, коз и прочую вашу гуцульскую скотину - не визжите за кобзаря та каменяря. "Де ви були"?
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
.Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встомляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив. за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян."
"Меня какая-то ******** з трускавца обзывает "кацапоротым" и попрекает сталиным и голодомором. Я за них отвечаю по ее пред'явам, и должнен ей по гроб жизни, прєдпочтітільно в євро перечіслііть на карточку. Судя по ее *********, нажранному в щоки шо у Грети Тунберг, она ни одного дня в жизни не голодала, пітаясь преїмуществєнно ні крупой, а шаколадом - но я для лічно для неї сталин и голодомор. Не ЇЇ баба и дед, просравшие всьо до дна, а мой дед, воювавший в УПА, і загинувший десь в 53-56, точніше ми не знаємо, бо листи перестали бабці передавать в той термін. И я сам особисто, шо третий год ***** на фронте, пока у героїчних батярів плоскостопиє і єнурез, а та пізда хаває шоколад от голомдомору в мєдіцінському, я так понімать, сенсі. Кукурудзу єй кушать врєдно, бо тудже в неї наступає сталін та галадамор без шакаладок і філіжанок кави."
https://gorky-look.livejournal.com/
Мало вас кацапов кадыров унижает! Мало!
активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария
Что за жидкость и зачем она с собой"активистам"?
Браво,восхитительно!
Просто непривзойденная провокация!
Причем очень хорошо спланированная.
Соловьиный помет,нашим ура потреотам,свою зарплату с премией задолжал.
Хотя думаю,что это планировали в Р.Ф,и здесь им кто то сильно помогал.Ну просто очень сильно!
Причем подумать головой и понять,что это провокация,причем на камеру,для создания картинки,по типу расспятого мальчика,только уже с мальчиком.
Если соловьиный помет,с мудаком киселем это пропустят.То даже не знаю,что то в мире перевернулось!
Шарій поганий, а хто гарний? -Україномовні адекватні відео-блогери є десь, хтось назве хоч парочку, чи затик?
Mark Feygin
@FeyginMark
·4 мин
Отчего сегодня на душе особенно хорошо? Оказывается под судом в Киеве ветераны, пришедшие поддержать волонтера Юлию Кузьменко, ********* и обоссали шестерку педофила.