 "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, активисты заставили мужчину прокричать антироссийские лозунги, попытались облить его жидкостью коричневого цвета из бутылки,а также нецензурно выражались в адрес видеоблогера.

Мужчина сначала попытался привлечь к себе внимание правоохранителей возгласами "Помогите", но был вынужден уступить требованиям собравшихся людей.

Видео: Олег Богачук

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