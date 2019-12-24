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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства услышать решение о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся "платежки" за коммунальные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка", - сказал президент.

"Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платежки за теплоснабжение можно уменьшить в два, а возможно даже и в больше раз, - министр Бабак

Источник: https://censor.net.ua/v3167141
 
   
 Топ комментарии
 
Шоумастгоон. Плесень зеленая.
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моє ж ти золотко))) царь ти наш, надьожа, ким чен ирушка туркменбаши всезнающий
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обещал ,обещаю и буду обещать - моника ЗЕЛЕНСКИ)))
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Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором
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Але будуть, бо я нічого не обіцяв? Так говорити можуть лише реформаторська нація.
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тема вини Порошенка нерозкрита, - може бобіки підможуть
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Они должны быть приговором для Зевласти!
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"не должны быть приговором" и поэтому моника зе поднял минимальный порог субсидий - шоб платили еще больше, несмотря на падение цен на газ в 2 раз с зимы 2018 Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 1076
"Вам обещали «справедливые» тарифы? Получите рост цены на газ с Нового года. Чтобы вы ничего не поняли, пока не получите платежки за январь, вам говорят, что цена будет ниже на 10%, чем в отопительном сезоне год назад, но ничего не говорят, что она будет выше текущей на 25%. И уж, конечно, не говорят, что год назад газ в Европе стоил вдвое дороже.Вам говорили, «сильные будут заботиться»? Зарплату учителям в 4 тысячи долларов?
Ну, во-первых, отец президента уже объяснил, что не надо быть идиотами, и верить всему, что наговорил его сын...😂"
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Зєля чекає!!!! А може в нього є важелі примусити прийняти Кабмін необхідні рішення.? Було б бажання, а не гра на публіку.
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Так озаглавьте платежки "НЕ ПРИГОВОР" и всего делов
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сущєствуєт лі "Жізнь послє крапкі"?
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Біблія каже нам, що є не тільки життя після смерті, але й вічне життя, настільки славне, що «чого око не бачило й вухо не чуло і що на серце людині не приходило...
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ну, тіпа, не для всіх. І шось нєубєдітєльно каже, бо навіть набожні нє спєшат узрєть те счастьє
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И таки он прав, будем посмотреть когда платежки придут.
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бобіки, - платьожки вже прийшли. Ціна гігакалорії 1760 гривень при марадьорах була 1450.
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Чесна людина після підвищення вартості комуналки повинна застрелитися.
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а какой у вас номер та? - акуратней ,а то и из вас - бомбиста могут зеленые сделать
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та вже на срок собі намалював - он, і аружіє, і прізиви, і подстрєкатєльство...
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СН усі чесні, за виключенням нечесних Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 8848
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Ну, Зеля тупой! Вот Петя такого никогда не говорил. Верните нам Петю!
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Петя не говорил, и не делал, только грабил.
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Дійсно. У тебе, наприклад, вкрав мізки. Хоча, їх і не було...
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Тупой ты Югик, он всю Украину ограбил, из нищего барыги в 91 году стало владельцем более ста предприятий, а ты дебил думай чем за свою конуру заплатить и лижи шоколадный зад своего кумира.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Да мне пох. и порох и зебил и ты, я нормальной ориентации.
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ага, ти - гомосєк нормально-зебільний
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Закрыл бы ты Ан свое Мурло порохоботное, дерьмицом на весь ине несет.
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зігнися, гомік, це ти, наволоч, обісраний
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Не жри шоколадки рошен и мой кумир обанкротится. А хренушки, шоколадки то вкусные.
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Ага, сплошная соя.
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Зедебіл, який не спромоглося написати своє ім'я, розказує про Україну. Йди попий зеленої сечі...
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Так, грабував. Але трiшечки!
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Зашол на сайта, а там жолтая пресса, и одна реклама, в спам...
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моє ж ти золотко))) царь ти наш, надьожа, ким чен ирушка туркменбаши всезнающий
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Поэтому "простый нарид" будет жить плохо всегда. потому что надо не платежки уменьшать. А развивать экономику и давать возможность заработать. В польше это сделали в 90-е. там стоят тоже вой жубодилого народа, геноцид, вот это все. Но цены сделали рыночные сразу на все, сразу уволили баласт. рещультат сейчас виден.
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як би зробити так, щоб зебіли втямили цю просту істину?
Господи, зроби так!
Та, ні... навіть Господь зебілам не допоможе...
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Бацька ты наш солнцеликай! А скасовать вообще тарифы слабо? 😂😂😂﻿
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обещал ,обещаю и буду обещать - моника ЗЕЛЕНСКИ)))
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и реально - у него все возможности есть, шоб не просто обещать - каких не было, не у одного ,до него - факт
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скоро будет зе-коммунизм - от каждого по способностям, каждому по халяве... хотя денех все равно нет, зебики куда-то уже растащили всю казну
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это говорит о том, что зарплаты не выраснут, пенсии тоже, продукты продолжают дорожпть.
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Цікаво скільки на це потрібно часу... В роках...
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Это будет уже конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Парашу его видел?Слышал что он говорит? Так что он от природы идиот...
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Типа - єто не отсутствие ума єто такой ум.)
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от природы тупой...
призывает правительство, которое он же сам назначил снизить тарифы, когда это самое правительство довело дефицит бюджета до 70 лярдов гривен...
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Ну, якшо ви виносите вирок людям до рішення суду, то вирок-платіжки ви вже зробили, тільки мовчите. А те, шо отримають люди буде вже не вироком, а виконанням вироку... Сподіваюсь, що ці мої припущення ніяк не будуть пов'язані з реальністю.
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ну нада указ. От ныне тарифы - не приговор. Делов то
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Так для этого и существуют субсидии,которые вы уже режете. Зелики постоянно чего-то тужатся,пыжатся,раздувают щеки,пукают в лужу...и все равно действуют по модели "праклятых папередников". Инноваторы х..вы.
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"сегодня мы услышим решение". Давай, зеля, постійно це повторюй - зедебілам це подобається.
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Великий кремлевский Историк-Сказочник рассказал очередную байку. Нет, не за Новороссию, на этот раз он оправдывал пакт Молотова-Рибентропа. При этом упомянул о совместных проектах Германии и Польши выселения евреев в Африку, обозвав белопольских панов мерзавцами и уродами, которые хотели уморить бедных евреев тропическими лихорадками, мухой це-це и крокодилами. Может оно и так, но Сказочный опять плохо знает историю, потому что уже был:

Угандийский план - программа, в 1903 году предложенная британским правительством сионистскому движению и предполагавшая создание на территории современной Кении еврейского государства с названием Уганда.
Англичане преследовали несколько целей. Главной было развитие Восточной Африки как британской колонии и строительство там железной дороги, а также привлечение массового белого элемента в британскую Африку с целью усиления её колонизации.
Вследствие кишинёвского погрома и потока еврейских беженцев в Западную Европу, англичане видели в сотрудничестве с сионистским конгрессом инстанцию, которая может этот поток направить в желаемом направлении.
На 6-м сионистском конгрессе проект был одобрен большинством

О добром русском народе, беспощадно резавшем евреев в погромах Сказочный упомянуть забыл - поток еврейских беженцев резко увеличился после печально знаменитого Кишиневского погрома

Промолчал и о том что Еврейскую автономную область создали не в Подмосковье, а у чорта в зубах в тайге с амурскими тиграми. Не, это не Африка со львами, конечно.

Раша-новости подхватили пургу и начали ее разгонять. Это страшно, когда человек с ядерным чемоданчиком живет в Сказочной Истории
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І зовсім не дивно чому між ЗЕгенератом, Петром, Яценюком і Гройсманом ніякої різниці - бла, бла, бла - головне співчувати щоб "одноразові" не відчували ... як їх ріжуть...
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дыра в бюджете за 6 месяцев 50 миллиардов,давайте напечатаем гривну пусть дыра будет 100 миллиардов,и доллар по 15 Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 2869 а на следующую зиму вообще отопления не будет Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 2869
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Дмитрий
@dmitriypaut

Полный текст заявления преЗедента Украины из-за территориальных претензий московии и открытия ЖД в оккупированный Крым
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не понял по 3 пункту! Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 2923 что то про "я не лох и мне 42" Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 2923
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такое же дерзкое заявление,как и то,где зебоба пуйлу на прямые угрозы забрать новые земли ответил
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Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором.

Президент не повинен бути базікалом...
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чого це мені приходять платіжки без врахування моїх пільг? Чого ви не розглядаєте проблеми недолугої зебільної монетизації пільг?
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Итак, буквально ВОТ УЖО закончится 30 неделя, как щикалядный узурпатор, коромельный диктатор, тарговиц на крави, бОрига увеличивший свои капиталы в 100500 миллионов раз, канфетный диктатор и губитель зубажилого "нарида", оставил свой пост, а преЗЕдентом стал клоун игравший пиписиком на рояле.

Сегодня рассмотрим, что же случилось за последние дни правления Галабародьки. Какие на "нарид" обрушились "эпични досягнэння". Какое "пакращення" подкралось к зубажилым незаметно.


*****
Итак, поговорим на тему, в которой каждый зубажилый сантехник, каждый щитавод и самый младший "научный" сотрудник, каждая домохозяйка и пэнзионер с деменцией, разбираются лучше всего - поговорим на тему пра гассс.

Сперва, точнее 6 декабря в СМИ начали появляться маленькие такие сообщения, вроде как проверка того, как "нарид" это схавает. Типа маленькая подготовка зубажилых к дальнейшим последствиям:
"Нафтогаз" готовий відмовитися від нового спору з "Газпромом" за продовження транзиту.

Виконавчий директора "Нафтогазу" нагадав, що компанія готова розглядати можливість отримання газу від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу, яка становить близько 3 млрд доларів.

"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - додав Вітренко.А нужно заметить, что ситуация на Расее сложилась нехорошая. Великий и могучий "Северный поток - 2" так и не успевали достроить до конца этого года. А "***********" контракт Ваной, подписанный с ************ в 2009 году, как раз с 1 января 2020 и заканчивался.

И стоял перед Расеей сложный вопрос - как же поставлять в Европу свой газ, да так чтобы в обход Украины? И ответ был - а никак. Либо транзит газа в ЕС идёт через Украину, либо транзита нет вообще, но тогда Расея получает от ЕС штрафные санкции. Казалось бы, ситуация настолько выгодная для Украины, что теперь можно вытребовать у Расеи всё что угодно, в обмен на украинский транзит.
Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Вроде бы вот она "эпична пэрэмога". Дави, души ГАЗПРОМ, они в безвыходном положении... Но потом, 9 декабря, Галабародька слетал в Париж, чтобы сделать селфи с ************. Была у них персональная встреча, около часу времени. О чем они шептались, никто не знает, но вот после той встречи, стала помалу появляться информация про гассс.
Росія погодилась виплатити "газовий" борг по Стокгольмському арбітражу. Росія запропонувала виплатити Україні всі 3 мільярди доларів "газового" боргу на користь рішення Стокгольмського арбітражу. Зазначається, що всі сторони газових перемовин відмовилась від коментарів.То есть полное неведение, на каких условиях, как, когда Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 3418 Туман покрыл договорняки.

И вот наконец-то сегодня, появилась вроде как окончательная информация, которая проясняет суть этой "эпичной пэрэмогы":
Деталі контракту з "Газпромом": мінімальні обсяги, відкликання позовів. "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.
Водночас "Газпром" погоджується виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Переводя на понятный зубажилым язык: Украина получила контракт на 5 лет (с минимальной возможной без убытков для содержания трубы прокачкой) на транспортировку газа (хотели на 10 лет) который выгоден для России (пока она достраивает Северный поток, России нужно как-то продавать газ Европе). Россия признала долг, который и так должна была выплатить согласно судебного решения, вступившего в силу. Взамен Украина отказалась от всех исков и от права судиться в будущем. Цена вопроса - миллиарды. Россия получила все, Украина получила бумажку с подписями.

А ведь преЗЕдент Галабародька как бы намекал зубажилым, ещё сразу после своей встречи с ************ во Франции:
9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" - на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.Ну вот и получилось "десь посередині" Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 3418 Теперь жри-Те зубажилые и не обляпайтесь. Они сделали вас вместе.

Хорошо подытожил это "эпичнэ досягнэння" один блогер. Дам его цитату:
Зеленский, руководивший по телефону действиями "Нафтогаза" во время переговоров с Газпромом, по требованию своего коллеги Путина вывел из переговорного процесса несговорчивого Витренко и поручил продолжить переговоры податливому и российскоориентированному Оржелю. Кроме того, по требованию российской стороны, Зеленский перевел встречу в Минск.
После этого дела у россиян пошли быстро - Оржеля нагнули, и он с благословения украинского зеленого уродца подписал все хотелки Миллера (т.е. Путина) - от отзыва исков и претензий к Газпрому до всевозможных гарантий необращения в европейские суды в дальнейшем.
Правда, сегодня у преЗЕдента пообещали рассказать зубажилым что это ПЭРЭМОГА, так что подождём официальных россказней с Банковой. Вчера преЗЕденту Галабародька было не до зубажилых и не до газа. Вчера Моника со своими ЗЕлеными "слугами нарида" досрочно встречал Новый год…Более детально, почитать и позавидовать, зубажилые могут вот тут: Суп за 1800, віскі за 35000: ціни святкового корпоративу «Слуги народу».
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мразь зеленая, погугли че нить про Венесуэлу, управленец хренов Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком - Цензор.НЕТ 3039
здесь все по полочкам https://defence-line.org/2019/12/ruchnoe/
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Це ж таке шоу - дивитися на істерики зебілів після отримання платіжок! Анацефали, ви здєлалі ето вмєстє!
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" Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - подчеркнул Зеленский."

А вот я нихрена не понимаю. ЧТО он несёт? Он что, субсидии отменил? Какие 70% ?????
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Цена газа на западе уже в районе 170 дол за 1000 кубов.... это куда меньше чем цена газа на западе, но в 2018 году... вопрос! почему "не при барыгах" комуналка явно не становится пропорционально дешевле и даже просто не дешевле... я имею ввиду и цены на воду и свет в том числе... полгода одно и тоже страна слышит: "это не я", "во всем виноваты папередники", "я буду...", "я сделаю..." и ничего в плане "я сделал...", а экономика тем временем сваливается на бочок и стонет "мне очень плохо"... при "барыгах" почему то была уверенность в завтрашнем дне и какой то стабильности по крайней мере, а тут шапито каждый день
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Режим Зеленского должен быть уничтожен.
ЗЕ, Коломойский, Богдан и Разумков должны быть ликвидированы "неизвестными патриотами" в течении первых суток.
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Это с какого то фильма цитата, да "Праздник Святого Зеоргена"
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