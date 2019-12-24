 Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка", - сказал президент.

"Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - подчеркнул Зеленский.

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