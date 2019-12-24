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 Украинский воин получил ранение на Донбассе, с начала суток - шесть вражеских обстрелов, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, в очередной раз нарушив минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночью, с 2:35, в течение получаса, со стороны Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.

С 6:35 в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе н.п. Новолуганское. Со стороны Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

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"Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение.

По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3167126
 
 
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пофуй, у зеленого фельдмаршала есть план отступать далее ...
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Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages.Українського воїна поранено на Донбасі, з початку доби - шість ворожих обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 324
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