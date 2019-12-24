 Украинский воин получил ранение на Донбассе, с начала суток - шесть вражеских обстрелов, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Ночью, с 2:35, в течение получаса, со стороны Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.
С 6:35 в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе н.п. Новолуганское. Со стороны Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации ведомства, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.
"Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение.
По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages.