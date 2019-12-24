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 Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник в Москве в здании Верховного суда РФ прошло рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"Начинается заседание суда... На заседании присутствуют Каувина Тиман - международный наблюдатель из Нидерландов, София Будай - представитель посольства США, Ласкевич Камила - международный наблюдатель из Евросоюза, Плетников Виктор - консул Украины в РФ, а также журналисты, активисты и родственники подсудимых - всего около 45 человек", - говорится в сообщении.

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По видеосвязи из СИЗО г.Таганрог в процессе участвуют Узеир и Теймур Абдуллаевы. Из СИЗО-5 Ростова-на-Дону участвуют Айдер Салединов, Рустем Исмаилов и Эмиль Джемаденов.

У входа в здание Верховного суда РФ российская активистка Вера Лаврешина развернула плакат "Крымские татары не террористы". К ней подошёл сотрудник полиции и записал ее паспортные данные.

Возле здания суда собираются слушатели, подъехал полицейский автомобиль, прибыл также кинолог с собакой.

В итоге российский суд огласил приговор:

Абдуллаев Теймур - 16 лет 6 месяцев и 1 год 4 месяца админ. надзора
Абдуллаев Узеир - 12 лет 6 месяцев
Исмаилов Рустем - 13 лет 6 месяцев
Джемаденов Эмиль - 11 лет 6 месяцев
Салединов Айдер - 11 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 01
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 02
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 03
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 04
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 05
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 06
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 07
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 08
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 09
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 10
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 11
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 12
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 13
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 14
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 15
Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима 16

Как сообщалось, 18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам строгого режима, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам каждого. При этом Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову присудили на год больше, чем просило обвинение.

По заявлениям адвокатов, которые работают с данной категорией дел, на протяжении всего следствия не было предоставлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам.

За чтение "запрещенных" книг в рамках так называемых "дел Хизб ут-Тахрир" сейчас арестованы более 60 человек

Источник: https://censor.net.ua/v3167113
 
 
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нє, кацапи не окупанти!
народ Крима сам нє захотєл жить с Украінай
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Чучело - а ты какой народ представляешь ??? Флажок Украины, правописание дошкольника....
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Угу, за что боролись на то и напоролись. Не дай Бог вам напороться на паРашу. )))
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ВаЗЕлин, а ну давай еще раз в Париж, посмотри ему в глаза, или куда том лучше заглянуть, вам карликам видней! Готовь еще один обмен, а потом еще один, и еще.....
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никто не мешает осужденных добавить в список, но это будет как то странно что ДНРЛНР получает Беркут который никаких преступлений не совершил, а мы получаем членов группировки которая в мире признана террористической.
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Ух ти. Вбивства громадян "беркутом", це "не злочин"? А безпідставне "призначення" кримських татар, які не визнали окупації Криму, членами терористичної організації, це "правомірність"? І яким боком сепарня, до обміну беркутні та кримських татар? Ви чьих будете?
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