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Все про:боеприпасы (1298) Вторая мировая война (256) Одесская область (1892) ГСЧС (2401)

 "При детонации такого снаряда разлет осколков 1000 метров", - 152-мм артиллерийский боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен в стене школы №3 в Балте. ВИДЕО

152-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны нашли в школе №3 города Балты, что на севере Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, боеприпас был вмурован в стену школы на втором этаже. Обнаружили его во время демонтажных работ. Скорее всего, снаряд попал в школу во время Второй мировой войны и не разорвался.

Из-за находки 680 учащихся школы и воспитанников детского сада, расположенного рядом, эвакуировали.

Обследовав территорию учебного заведения при помощи металлоискателей, взрывотехники ГСЧС погрузили опасную находку в специальный автомобиль и вывезли за черту города, где уничтожили.

Видео ТРК Балінформкомпанія

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артснаряды, ручные гранаты и взрыватели: на территории школы в Одесской области обнаружили 346 взрывоопасных предметов

Источник: https://censor.net.ua/v3167100
 
 
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ВВ аналогично тому, что использовалось для убийства Шеремета?
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Даже если нет, открыть уголовное дело против руководства школы за хранение боеприпасов...)
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ВВ аналогично тому, что использовалось для убийства Шеремета?
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Даже если нет, открыть уголовное дело против руководства школы за хранение боеприпасов...)
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У німців не було 152 мм арти, хто стріляв по школі?
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Скорее всего стреляла наша арта , по немцах , засевших в здании школы . "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 3591 .
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Думаю що швидше по румунах, які вже повтікали, це ж Балта,там румуни були.
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Это что за прикол такой .? Это ШКОЛА "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 6011 . ?? Это взрывотехники её так раскурочили .?? Матушки "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 5091 .!!! Особенно чудно , на этом фоне , звучит закадровый голос - боеприпас знешкодылы и вжэ завтра учни зможуть прыступыты до навчання !!
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А якби, не дай Боже, зірвався, то хто б тоді повірив, що він був часів ВВ?
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В школі медсестри нема чи що, арештували би її.
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Ну и что, что разлет осколков до 1 км, опасно до 100 метров, а свыше 250м только "пацарапает"!
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То есть нужно понимать что учебные классы были расположены в 100м от стены школи в которой находился снаряд? Ни хрена себе размеры школы! "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 9579 А я то думаю нахрен их сокращают? "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 9166
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