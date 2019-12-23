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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кузьмин (542) Донбасс (20287) Казанский Денис (150) Оппозиционная платформа - За життя (26)

 "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин не имеет права быть народным депутатом, а его регистрация незаконна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге Денис Казанский.

"Дело в том, что с 2014 года по середину 2019 года Ренат Кузьмин не проживал в Украине. Он скрывался от украинского правосудия. Против него здесь были открыты уголовные дела и Кузьмин жил где-то в России. Может он еще где-то жил, но факт тот, что в Украине его не было. Он был в розыске, его искали, но вс тране такой гражданин не находился. Соответственно, по Конституции, Кузьмин не имел права становиться народным депутатом Украины потому, что в Конституции, напомню, говорится о том, что народным депутатом может быть человек, который последние 5 лет жил на территории Украины... Напомню, что именно на этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву, которые подавали документы и пытались баллотироваться в депутаты...", - говорит Казанский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3166927
 
 
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Су...... ка, Югик не смог его найти, а он теперь вылез. С Порошенко коллеги по ВР., прикольно.
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Хорошо, хоть не в ган .... ДОНЕ. А на х...... й ты мне сдался, что бы я тебя искал, хочешь сказать, что у тебя есть шкаф, так то до жены. Иногда проверяй.
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Понятно, что эта гнида регионалная не жила в Украине, но может, был прописан.
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так он тоже пианист! могут с презиком в две руки..мурочку попробовать. или в полторы??? ХЗ. "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине - Цензор.НЕТ 7086
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Чого він не балотується в сенат дирляндії?
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Зелеплесени это не интересно. Им бы поскорее ветеранов да волонтеров по нарам рассадить.
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