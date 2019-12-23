 "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге Денис Казанский.

"Дело в том, что с 2014 года по середину 2019 года Ренат Кузьмин не проживал в Украине. Он скрывался от украинского правосудия. Против него здесь были открыты уголовные дела и Кузьмин жил где-то в России. Может он еще где-то жил, но факт тот, что в Украине его не было. Он был в розыске, его искали, но вс тране такой гражданин не находился. Соответственно, по Конституции, Кузьмин не имел права становиться народным депутатом Украины потому, что в Конституции, напомню, говорится о том, что народным депутатом может быть человек, который последние 5 лет жил на территории Украины... Напомню, что именно на этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву, которые подавали документы и пытались баллотироваться в депутаты...", - говорит Казанский.

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