 Защита просит суд отпустить Антоненко под ночной домашний арест. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокаты, напомнили, что Антоненко содержит двух несовершеннолетних детей и пожилую мать. Кроме того, по слова защитников, доказательства вины Антоненко сомнительны, подозрение базируется исключительно на предположениях.

Они акцентировали, что тяжесть преступления, в котором подозревают Антоненко, не может быть единственным аргументом в пользу содержания его под стражей.

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Адвокаты отметили, что ранее Антоненко к криминальной ответственности не привлекался.

Такое мнение защиты, озвучивая материалы апелляции, зачитал судья Апелляционного суда.

Адвокаты настаивают на том, что Антоненко нужно отпустить под ночной домашний арест.

"Решение суда первой инстанции подлежит безусловной отмене", - подчеркнул адвокат Кулик.

По его словам, содержание под стражей - исключительная мера пресечения, используется она только в случае когда другие меры пресечения не оправдывают себя. В то же время, уверен адвокат, сторона обвинения не доказала риски относительно Антоненко.

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Прокуроры против такого решения - апелляционную жалобу защитников они, естественно, не поддерживают.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.