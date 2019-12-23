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 Общество, За рубежом
  1963  33
Все про:Россия (74622) силовики (170) школа (1963)

 "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!" - на школьном утреннике сотрудники ФСИН РФ учат разгонять акцию протеста. ВИДЕО

В российском Златоусте сотрудники ФСИН продемонстрировали школьникам, как разгоняют участников акций протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы в Челябинске, старшекласники и бойцы выступили перед пятиклассниками на церемонии посвящения детей в кадеты в златоустовской школе № 21. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН показывают учащимся приемы разгона участников акций протеста. Руководитель отдает бойцам команды: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!".

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Источник: https://censor.net.ua/v3166900
 
 
 Топ комментарии
 
А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
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правильно - хорошего вертухая нужно воспитывать с детства
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А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
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Нехай повчаться в українських беркутів, що 6 днів тому воювали біля ВРУ.
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вот и не знаешь как это комментировать....

энто пипец товарисчи....!
будущим взрослым холопам показывают как их будут бить...
у деток правда лица охреневшие.... - даже детки поняли, что жизнь у них будет сурова...
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Надеюсь об тебя первого будем получать электричество! )
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Рабів виховують. Нічого нового..
З історичних дописів європейців подорожуючих рашкою, майже всі відзначали рабське буття росєн, ще і дивувались, що їм це подобається.
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Віршик в тему:

россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно

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правильний віршик.
по іншому не висловитись.
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Жизнь в РОДИНЕ
Честь никому, потому что нечего.
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Мордор, страна ОРКОВ!!! Страна пастухов и покорного скотобыдла! Прошли века,ничего не меняется,скоро вернут крепостное право и право первой ночи длял пастухов!😁😁😁😁
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Яке чудове, щасливе дитинство! І про майбутнє турбуватись не треба: будуть кийками зверху та знизу або бити, або отримувати
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***
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..
4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
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С такими темпами у нас это совсем не за горами!
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"Русские- народ,который ненавидит волю,обожествляет рабство,любит оковы на своих руках и ногах,любит своих кровавых деспотов,не чувствует никакой красоты,грязный физически и морально,столетиями живет в темноте,мракобесии,и пальцем не пошевелил к чему то человеческому,но готовый всегда неволить,угнетать всех и вся,весь мир.Это не народ,а историческое проклятие человечества"... (с)
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- Вот смотрите, сцыкуны сопливые, что с вами будет если вздумаете на какой-нибудь митинг против царя выйти.
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все закономерно: внуки ГУЛАГовских охранников воспитывают себе смену
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детей запугивать начинают с самого детства. Детям будет по ночам сниться не дед мороз с подарками, а палкой сверху, бей!
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ну учитывая что в украине на линейках показательно горло режут, то это не самое большая беда, особенно писать это для украинских сми.
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Думаю ,что школа специализированная, что там учатся детки этих самих пап и папы решили показать тонкости (грубости?) своей проФФессии. Детки гордятся своими папками и вырастут - пойдут их стопами. это вертухаи уже в 5ом поколении. Но репортаж будет полезен и деткам из других школ, неспециализированных - в назидательном смысле
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крюк-кошку за щиты бросай, вчетвером крюк-кошку тяни!
2/3 топливо+1/3 загустителя.
воспаленные слезоточивым газом глаза нужно промывать не водой, а молочком.
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