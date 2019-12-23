 "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!" - на школьном утреннике сотрудники ФСИН РФ учат разгонять акцию протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы в Челябинске, старшекласники и бойцы выступили перед пятиклассниками на церемонии посвящения детей в кадеты в златоустовской школе № 21. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН показывают учащимся приемы разгона участников акций протеста. Руководитель отдает бойцам команды: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!".
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Будни зверинца.
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Днище!! Будни скотофермы!
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А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
энто пипец товарисчи....!
будущим взрослым холопам показывают как их будут бить...
у деток правда лица охреневшие.... - даже детки поняли, что жизнь у них будет сурова...
З історичних дописів європейців подорожуючих рашкою, майже всі відзначали рабське буття росєн, ще і дивувались, що їм це подобається.
россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно
по іншому не висловитись.
Честь никому, потому что нечего.
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..
4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
2/3 топливо+1/3 загустителя.
воспаленные слезоточивым газом глаза нужно промывать не водой, а молочком.