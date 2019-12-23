 "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!" - на школьном утреннике сотрудники ФСИН РФ учат разгонять акцию протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы в Челябинске, старшекласники и бойцы выступили перед пятиклассниками на церемонии посвящения детей в кадеты в златоустовской школе № 21. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН показывают учащимся приемы разгона участников акций протеста. Руководитель отдает бойцам команды: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!".

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