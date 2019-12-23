 Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году. ВИДЕО

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"В январе-феврале будет несколько стратегических сессий и изменится состав коллегии при институте нацпамяти – тогда представят более подробную стратегию", - пояснил он.
Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве.
Также предвидится создание архива репрессивных органов. Новый руководитель Института нацпамяти отмечает, что это – "огромная часть работы по декоммунизации". По его словам, в 2020 году на это выделят более 50 млн гривен, ориентировочная стоимость всего архива – примерно 550 миллионов гривен.
"Сейчас выделено помещение около 10 тысяч квадратных, впоследствии его увеличат до 19 тысяч. Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе", - сказал Дробович.
Он также акцентировал внимание на усилении работы с учебными заведениями. В частности, это касается университетов и школ. В сотрудничестве с Минобразования Институт нацпамяти намерен работать над созданием методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконтента, которые "неискаженно и четко будут рассказывать о логике декоммунизации".
Нє?
https://www.umoloda.kiev.ua/number/1165/188/41490/
https://detector.media/withoutsection/article/38443/2008-05-18-vakhtang-kipiani-yaroslav-mudrii-peremig-u-velikikh-ukraintsyakh-zavdyaki-manipulyatsiyam/
Там Табачник сильно допоміг у прокацапському баченні...
Социализм - это жизнь, это прогресс, это развитие.
Физиономию чуть подправить, бороду там, и был бы наш Кобзар.
А щорса переделать на Петлюру.
Читала, где-то карла марла уже на на Христо Ботева перделали.
Во как надо декоммунизировать
А що ваш Бандера збудував?