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Все про:Институт нацпамяти (215) декоммунизация (471) Дробович (5)

 Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году. ВИДЕО

Недавно избранный руководитель Института нацпамяти Антон Дробович назвал приоритеты работы в 2020 году. Одно из основных мест среди них занимает декоммунизация.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"В январе-феврале будет несколько стратегических сессий и изменится состав коллегии при институте нацпамяти – тогда представят более подробную стратегию", - пояснил он.

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Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве.

Также предвидится создание архива репрессивных органов. Новый руководитель Института нацпамяти отмечает, что это – "огромная часть работы по декоммунизации". По его словам, в 2020 году на это выделят более 50 млн гривен, ориентировочная стоимость всего архива – примерно 550 миллионов гривен.

"Сейчас выделено помещение около 10 тысяч квадратных, впоследствии его увеличат до 19 тысяч. Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе", - сказал Дробович.

Он также акцентировал внимание на усилении работы с учебными заведениями. В частности, это касается университетов и школ. В сотрудничестве с Минобразования Институт нацпамяти намерен работать над созданием методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконтента, которые "неискаженно и четко будут рассказывать о логике декоммунизации".

Источник: https://censor.net.ua/v3166884
 
   
 Топ комментарии
 
Знищення національної самоідентичності українців - головна мета зєбільського призначенця. Якщо вже не на ідіші, то бодай розмовляє народ по рюськи.
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Глава института нацпамяти заявил, что памятник Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации ...может поставить ещё в центре Киева памятник московскому Царю Петру 1? Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 6980 , чтобы подчеркнуть что Россия не Московия
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Этот малорос и декомунизация...это не совместимо...
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Ну, и стоило ли лить слёзы по Вятровичу, если продолжатель его дела занимается работой как и положено?
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Знищення національної самоідентичності українців - головна мета зєбільського призначенця. Якщо вже не на ідіші, то бодай розмовляє народ по рюськи.
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А ти хотів, щоб він почав з «Прєступлєній украінскіх націоналістов» ?
Нє?
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Хреново конспектировал вказивки Зе? Тот просил деукраинизацию!
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Для зєбілів найстрашніше -Бандеризація України. А розправлятися із застиглим політичним трупом - комуняцькою ідеологією якраз їм по плечу.
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Глава института нацпамяти заявил, что памятник Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации ...может поставить ещё в центре Киева памятник московскому Царю Петру 1? Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 6980 , чтобы подчеркнуть что Россия не Московия
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Його залишать через те ,що положив сотніі тисяч українців , кинувши їх беззбройними на нацистські кулемети при переправі Дніпра . Ця влада ненавидить українців ще більше ніж попередня.
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..снести его нафиг бульдозером и отправить бугримский плацдарм форсировать к Рождеству. Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 8434 .
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Этот малорос и декомунизация...это не совместимо...
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Был такой институт, боролся с наследием царизма.
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А вот интересно, ти есть во Франции институт по борьбе с Наполеоновским наследием?
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Зеб, ты не узнал своего собрата - лукашиста!? Ты его лучше учителем назови, чтобы он тебя научил - как представить победой то, что Зелемойский просирает.
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Ти такий же ******** і прихвостень окупанта як і він.Ви обидва вороги України. Дробович назвав декомунізацію пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті в 2020 році - Цензор.НЕТ 4057
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Украинцы назвали обмен пленных моряков событием года, выборы президента - на втором месте.. я помню как 13 лет назад делали опрос в Украине,кто из украинцев самый самый, на первом месте был Амосов,на втором Сталин и на третьем Богдан Хмельницкий... вот такой винегрет и сейчас в нашем украинском обществе...потому имеем .что имеем Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 7803
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Коммунизм - зло. Похлеще фашизма. Лицемерное,коварное и подлое зло. Под маской доброты.
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Капитализм и Феодализм - это смерть и деградация, что показали 30 лет недонезависимости недогосударства Украина.
Социализм - это жизнь, это прогресс, это развитие.
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Так говорив Голова Соціалістичної Партії України Ківа?
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Чушь полная. Ты не бери украинский и кацапский капитализм. - Это на деле бандитский дерибан бывших коммунистов и комсомольцев. Которые стали олигархами и тормозят развитие прогресса ради предотвращения капиталлистической конкуренции. Ты посмотри как в США и на Западе живут. Там нет бедности.Не говоря уже о нищите как у нас.
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А я давно говорила, что памятник ленину в Киеве надо было сохранить.

Физиономию чуть подправить, бороду там, и был бы наш Кобзар.
А щорса переделать на Петлюру.
Читала, где-то карла марла уже на на Христо Ботева перделали.
Во как надо декоммунизировать
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Поки таки як кернес і труханов працюють мерами ні про яку декомунізацію не може бути й мови.
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Тільки завдяки Леніну і Сталіну існує ******* недодержава Україна - уламки Великої УРСР.
А що ваш Бандера збудував?
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А Ізраїль своїм існуванням має Гітлеру дякувати?
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Тепер хохли і їх діти , будуть досконало вивчати Холокост і писати конспекти .
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Комунізму в Україні не було. В Україні був і все ще є Русскій Міръ. А Русскій Міръ - це Русскій Язикъ. Тому не декомунізація, а дерусифікація. Бо саме русифікація перетворила 73% українців на самі знаєте що. Про десятки мільйонів вбитими русифікаторами українців я вже й не говорю.
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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Главное выделить деньги, а патриотизм придет само собой.
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А нельзя ли с коммунизмом бороться на общественных началах и в свободное от основной работы время?
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Попробуйте построить, что нибудь, так, ради прикола.
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