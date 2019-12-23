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 "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП. АУДИО

Замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов обсуждает с директором ГБР Романом Трубой месть следователю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Труба: Хорошо, а "курва" кто?
Смирнов: Это там сучка САПовская.
Труба: Вы что, с ней не можете разобраться?
Смирнов: Мы все можем. Мы ж не хотим просто. Мы ж не хотим просто. А зачем просто, Ром? Она ходит под Грановского (экс-нардеп от БПП), бл#ть, сотрудничает с ним, и третий год стрижет нападки на всех.
Труба: А Назар с Гранеком не работал?
Смирнов: Смотри, я только что разговаривал с … Смотрите ходили мысли, что работал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП Смирнов давал указания Трубе от Богдана по делу судьи-беглеца Чауса

Источник: https://censor.net.ua/v3166839
 
 
 Топ комментарии
 
ЕСЛИ ТАКАЯ ДИЧ ПРОДОЛЖИТСЯ А НАМ БУДУТ ДАЛЬШЕ ВТИРАТЬ ЧТО ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И ОН НЕПРИЧЕМ, ТО БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ, ТАМ ПУЙЛО 20 ЛЕТ СИДИТ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ В КУРСЕ
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Какие же они все негодяи! Зебилы, что скажете? Или опять Порошенко виноват? "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП - Цензор.НЕТ 1553
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ЗЕленые клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ проклиная сою в шоколаде "рошен"
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соєта це фуфло хаває.
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ЗЕленые клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ проклиная сою в шоколаде "рошен"
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Соя хавает чоколад, а вот эта вся фигня - ежедневное меню для нарида от слуг нарида
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Горохові вимагають мультиків, без мультиків - ніяк...😁
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Боюсь навіть подумати, що ви своїм дітям замість шоколаду купуєте. 😮
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ЕСЛИ ТАКАЯ ДИЧ ПРОДОЛЖИТСЯ А НАМ БУДУТ ДАЛЬШЕ ВТИРАТЬ ЧТО ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И ОН НЕПРИЧЕМ, ТО БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ, ТАМ ПУЙЛО 20 ЛЕТ СИДИТ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ В КУРСЕ
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Какие же они все негодяи! Зебилы, что скажете? Или опять Порошенко виноват? "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП - Цензор.НЕТ 1553
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Виноват!!! Хоть я и голосовал за НЕГО! С его КРЕДИТОМ ДОВЕРИЯ на то время! Если б пару-тройку винторЫго-краснорылых публично при-.... (и далее - потексту), если бы КУЛЬТ защитника отечества был возведен в ранг АБСОЛЮТА, еслиб АЛКАШ со стажем не сел в кресло ПЬО-КуЬОЙА, то 73% не было бы НИКОГДА.
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Интересные выводы можно сделать: значит, мужика- Чауса они таки %бать желают, при этом- немедленно! А вот об этой бабе- иное мнение и меры иные. Может быть это именно потому, что она таки - женщина?! А им женщины неинтересны?! А шо, не так?! "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП - Цензор.НЕТ 8544
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Самое обидное, что разговаривают не действительно 2 АВТОРИТЕТА, но исключительно 2 низкосортных доморощенных прыщавых дрыща, "косяЩИХ под смотряЩИХ" и от этого их напускная "та-та-та-блато-та" слушается еще более поносно! На таких и пули жалко... Вздернуть на березе! "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП - Цензор.НЕТ 9264
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какая-то мафия из каких-то псевдо независимых органов, которые тупо жируют и топят друг друга за деньги налогоплательщиков..., правда этим самым налогоплательщикам, чтоб не заскучали, иногда показываю "кино" или дают послушать "радиоспектакль", про то, как кто-то с кем то должен разобраться..., нахрена это треш вообще..., разогнать, пока не забетонировались и собрать заново...
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