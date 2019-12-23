 "Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП Смирнов давал указания Трубе от Богдана по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
"Из разговора понятно, что Смирнов - куратор правоохранительных органов. Смирнов встречается не только с Трубой, но и с Холодницким и Рябошапкой и контактирует с беглецом Онищенко", - говорится в сообщении.
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом. От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, дает Трубе указания как действовать в деле судьи Чауса: его нужно "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.
"Его надо сейчас #бать" - формулирует Смирнов главную задача трубе. Допросить также надо Шевцова.
Смирнов и Труба недовольны, что дело по Чаусу тот же день, когда ГБР, открыло НАБУ.
"Бл#ть, этот Артем, бл#ть" - формулирует свое отношение к Сытнику Труба.
Интересно, что Смирнов сам переписывается с Чаусом и заманивает его в Киев. В конце Труба и Смирнов договариваются "закручивать дело" с понедельника.
Труба: Приезжай и будем сразу закручивать.
Смирнов: по месту будем закручивать? Или Киев территориально?
Труба: Нет, я здесь зарегистрировался.
Смирнов: ты же сделай поправку, что это барышня.
Труба: Нет, это мое подразделение.
Смирнов: Хорошо.
Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.
Смирнов и Портнов друзья-товарищи.
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2019/10/17/Screenshot_32.png
вот что бесит...
пришли к власти выродки потомков с НКВД - Шефиры, Зеленские и тд...
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом. От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, дает Трубе указания как действовать в деле судьи Чауса: его нужно "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.Источник: https://censor.net.ua/n3166836
БИДЛО.
Вони не лише не інтелектуали, вони просто тупі.
Один из них рассказал о том, что Смирнов угрожал ему.
ПреЗедент ответил: "Ну и что? это же было до того, как он был назначен в офис преЗедента...."
Roman Ratushnyy
Сходив на зустріч з Володимир Зеленський.
По Протасовому яру президент в курсі і без мене.
Відчуття що держава за мене впрягатиметься в протистоянні з дніпровським уркаганом Корбаном у мене не з'явилось.
По Андрію Смирнову, який мені погрожував на нашій зустрічі (https://cutt.ly/Te8TQHI):
- Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж.
- Так, але судячи з плівок з кабінету Труби Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана.
- Ну погрожував же він до призначення.
Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз (Rouslan Riaboshapka, превіт, заява від 7-го жовтня). В жодному разі не хочу потурбувати ваш затишний мєждусобойчік. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в нєвєдєнії колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники).
p.s.
Насправді успіхів в Нормандії. Бо ні Протасів яр, ні фінансові амбіції Корбана і ваших помічників, не матимуть жодного сенсу якщо не буде України. І нехай краще буде Україна в якій з кожною зміною влади наближена фінансово-промислова група хоче відтяпати свій її шматок, ніж не буде України ніякої. Тому успіхів. Без сарказму.
Руководитель ГБР Роман Труба и судья Печерского района столицы Олег Белоцерковец постоянно посещают элитные бордели Киева.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист и телеведущий Тарас Березовец.
"На аудиозаписях Романа Трубы всплыло, что он и судья Печерского суда Олег Белоцерковец являются постоянными клиентами элитных борделей Киева. Соответствующая информация была обнародована активистом Юрием Гудыменко", - говорится в посте Березовца.
Напомним, что в программе "Сокира-шоу" провели расследование в отношении судьи Печерского района Киева Олега Белоцерковца и главы ГБР Романа Трубы. Журналисты уверяют, что имеют доказательства того, что руководитель ГБР и судья Белоцерковский пользуются услугами секс-работниц в борделях. "Так сложилось, что бордели в Украине" крышуют "правоохранительные органы" (цитата из шоу, - ред.).
По информации журналистов, судья Белоцерковец имел контакт с различными борделями около трехсот раз. "Любимой девушкой судьи является девушка с псевдонимом Камалия, с которой Белоцерковский контактировал 114 раз. При том, что 18 лет этой девушке исполнилось лишь в сентябре текущего года", - сообщают в шоу.
То есть судья, который должен совершать правосудие и соблюдать Букву Закона, регулярно посещал запрещенные заведения и имел отношения с несовершеннолетним лицом.
Еще один фигурант нового секс-скандала - руководитель ГБР Роман Труба. По информации журналистов, в июле Роман Труба был клиентом борделя "Белочки-клуб". Того самого, куда наведывается заместитель председателя Печерского суда. Киева Белоцерковец.
сложности перевода яндексом.
как Зе обещал!
не тільки схожі, а і такими.