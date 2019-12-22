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 Наемники РФ на Донбассе принуждают к сотрудничеству идущих на обмен заключенных, - СБУ. ВИДЕО

Условием обмена и перемещения заключенных на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами квазиреспублик.

Об этом рассказал один из этапированных осужденных, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

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Мужчина находился на неподконтрольной территории Луганщины. Его принуждали собирать информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники.

"Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и полученное задание", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что для получения согласия узников, наемники РФ применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. "Осужденных содержат в ужасных условиях - в колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: заключенные строят блиндажи для боевиков, роют окопы", - информируют в СБУ.

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В Службе предупреждают, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. "В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3166746
 
 
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Усі українці побачили якою повернулася Надія Савченко, хоча вона такою була😏 Уявіть проблеми з тими полоненими, які повернуться.
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А навіщо виконувати якусь срану угоду з терористами? Підписав, повернувся і живи собі далі.
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Тому, що без компромату їх не відпустять.
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Вибачте, але компромат, це явно не те, що можуть отримати від полоненого бійця. Людина під тиском може розповісти що завгодно, і це аж ні як не повинно розцінюватись як зрада, та судити за це не можна. Усе, що розкажуть під тиском, бійці, яких захопили у полон, не може розцінюватися, як щось таке, що може вплинути на їхню свободу, або відповідальність, після повернення. Це моя думка.
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Да плювати на той компромат - одразу заяву в СБУ про все до чого змушували а потім нехай свій компромат собі у дупу зупхнуть.
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Дякую, але ваші поради не потрібні.
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ха бабки только большие, иначе хрен будут...и то далеко не все согласятся....
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Вони будуть працювати не за бабки, а вже знаходяться під тиском компромату.
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...да какой там компромат на пленного...фигня все это, со спутников номера на машинах видно, нафиг кацапью эта инфа от пленных...
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