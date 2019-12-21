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Все про:Беларусь (2932) интеграция (50) протест (4597) Россия (74607)

 "Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб. ВИДЕО

Ян Гриб - 82-летний участник акции протеста против интеграции Беларуси с Россией в Минске - рассказал, как готов защищать независимость.

В комментарии "Радыё Свабода" он радуется по поводу возросшего количества участников акции, передает Цензор.НЕТ.

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"И хотя мне 82 года, слава Богу, я стреляю еще очень хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", - подчеркнул участник протестов.

Напомним, 20 декабря около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией. 

Ранее в тот же день по результатам переговоров в Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.

Источник: https://censor.net.ua/v3166739
 
   
 Топ комментарии
 
Діда жалко, але 73% бидла що тут, що там і бидлу аби сіно в яслах було.
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Правильный Дед,точно знает,что надо отстреливать кацапов сразу вместе с местными идиотами .
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Фошизд? Ультранаціоналіст? Ні. Просто звичайний патріот.
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Я цього не помітив. Це "помітили" пришиблені соєві підсвинки?
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Разве что видел Кива своими вырячеными зеньками и рассказал подслеповатым педролюбам.
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Респект.

Вільно розмовляє рідною мовою.
Поки такі діди є, ніякі лукашенки не знищать Білорусь.
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Минск, Гриб. Дежавю.
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Білоруси народ цивілізований, але кагаснік Лука, таки веде до того, шо у них зірве різьбу....
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Говорят на митинге за интеграцию раши и Белоруссии собрались одни журналисты. Больше никого.
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А бєларуське КДБ стріляє краще, ніж Гриб😏 Чи є у Бєларусі незалежність?
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Тьфу ты, опять твои допысы дурнувати.. "Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб - Цензор.НЕТ 643
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Їхнє КДБ це ФСБешні "краснопагоннікі"
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Та тебе самому на том свете прогулы ставят. Стрелок.
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Редакторы, вы знаете что ваши видосы можно смотреть только зареганным в ФБ? А в Фейсбук просто невозможно зарегистрироваться из-за их патологической паранойи.
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Там не паранойя.

Цукер просто витягує максимум інформації про користувача, а потім продає її.
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Иногда каким нибудь чудом регистрируешься, чтобы смотреть другие страницы, ничего не пишешь. Но через пару дней аккаунт блокируют из-за "подозрительных действий". Потом пишешь, номер телефона, посылаешь фото, через пару дней сообщают что "ваш аккаунт заблокирован". У них вообще крыша поехала.
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Зайшов в анонімному перегляді, відео робе без входів будь куди і куків.
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Зевалада, игде закон про резервную Армию?
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Діда жалко, але 73% бидла що тут, що там і бидлу аби сіно в яслах було.
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Це дпрості люди. А от хто дійсно творить чорні справи, так це проплачені журналісти.

Недаром на Нюрнбергському Трибуналі, стратили одного головних журналістів Гітлерівської Німеччини Юліуса Штрайхера.
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Дідо молодець, а 8% стецьки гуляють лісом. І можуть там скавчати.
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- Ребята, спокойно. У нас нет к вам претензий (с)
"Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб - Цензор.НЕТ 6354
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Та хоть один бульбо-бандерiвець знайшовся, та й це вже добре:
"Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб - Цензор.НЕТ 5668






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А дед в курсе, что Европа и США обложили Беларусь санкциями?
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Правильный Дед,точно знает,что надо отстреливать кацапов сразу вместе с местными идиотами .
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Але в Бєларусі ідіотів вистачає 😟
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В Украине их тоже немало Еще и берут смешные псевдонимы на 3 буквы
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Остались деды той закалки,моему отцу 83, и он всю жизнь ненавидел коммунистов и совок.
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стану рядом в минометном прикрытии.
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У меня с моим Батей -- разница, ровно в 30 лет.
...ему щас 10-й десяток, а мне 7-й. ...

...постреляли успешно, в своё, для каждого время... ...не без лишних дырок в шкуре, конечно -- но -- красиво жить не запретишь ...*)

Одного жалко -- за Совок воевали... ... обои... Отакэ...
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ВСЕМ 72 % "начальникам " своего слуги..
.
----- МОЖЕТЕ ПРИКАЗАТЬ своему слуги --- НЕ СДАВАТЬ за 2 млрд долларов -- = 12 млрд долларов .

ХОТЯ бы не здавать ..
.
,
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если бы белорусам довелось пройти через пять волн аферистов и мерзавцев вместо Бацьки посмотрел бы что дед говорил ))
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"Эхо России " Белоруссия получила от Китая «беспрецедентный» кредит
16 декабря, 2019 - 16:01
"Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб - Цензор.НЕТ 725Китай выделит Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (более 500 млн долларов). Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Шанхае - сообщил Министерство финансов Белоруссии. Средства выделит Шанхайский филиал Банка развития Китая.
Как говорится в сообщении, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга. Сделка в сообщении министерства финансов названа "беспрецедентной" и свидетельствующей о "новом уровне отношений" между Белоруссией и Китаем.​ Кредит предоставлен на пять лет - говорится в указе президента Белоруссии Александра Лукашенко о привлечении внешних средств.
Ещё летом сообщалось, что Минск начал переговоры с Китаем после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно нового кредита на 600 миллионов долларов. В министерстве финансов Белоруссии тогда заявили, что Минску не нужны "политические кредиты" от России.
Договорённость с Китаем достигнута на фоне тяжёлых переговоров между Минском и Москвой об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Белорусская экономика пострадала от так называемого "налогового маневра" в России, Россия остаётся крупнейшим кредитором Белоруссии. В то же время, белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны ради экономических выгод.
Переговоры Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря завершились без подписания каких-либо документов. Новая встреча намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Белорусская оппозиция опасается, что Россия "выкручивает руки" Лукашенко, заставляя его согласиться на углубление интеграции вплоть до полного подчинения Минска Москве.
Белоруссия в последние годы активно развивает сотрудничество с Китаем. Страны договорились о безвизовом режиме, Китай создаёт под Минском большой индустриальный парк, в котором, по оценкам, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.
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Справжній білоруський бандерівець!
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Такі справи... Пишуть, що в Білорусі, тільки 10 процентів населення вільно володіють рідною мовою. От вам і результат любові до Рашки.
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А наш Гриб ищет девок по фсб-шным сайтам.
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Как ему яйца в параше прищемили- с тех пор уже не ищет.
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Все правильно !
1- Білорусь - має таки оголосити , що вона національна білоруська республіка зі своєю мовою , історією - також набагато давнішою , ніж московія , та своїми традиціями .
2- Вирішення вектора розвитку - для Білорусії - европейське , і не за дешевий газ/нафту цей вектор змінювати .
3- Обєднуватися - ну так з історично - Литвою , Польшою , та навіть Україною ...)
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