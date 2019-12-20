EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  7398  77
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7657) США (15936) Йованович (220)

 Экс-посол США в Киеве Йованович солгала под присягой и заблокировала возвращение в Украину $7 млрд, - Луценко. ВИДЕО

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший посол США в Киеве Мари Йованович заблокировала возвращение в Украину $7 млрд, которые украло окружение Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Луценко заявил, что окружение Януковича вывело 7 млрд в американский хедж-фонд Темплтона. Поэтому нужно было работать с официальными лицами США для возвращения этих денег.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретится. Тема эта - 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу, измученную коррупцией и войной, страну 7 миллиардов долларов", - заявил Луценко.

Экс-генпрокурор добавил, что Йованович, как представителю Демократической партии США было невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не нравилось, что посольство призывало его к очищению ГПУ, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/v3166660
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
 показать весь комментарий
 
Пиком Юркиной карьеры станет отсидка в американской тюрьме .
 показать весь комментарий
 
З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
 показать весь комментарий
 
 
Луценка потрібно відправити на примусове лікування в психіатричну лікарню, в нього через алкоголізм взагалі загубилась совість та людський облік. Хоча як кажуть люди, які знали Луценка змолоду, він і змолоду був хандоном і паскудою!
 показать весь комментарий
 
 
Всем уродам которые тут предлагают "киздить каждый день": а по существу вопроса у вас есть что заметить? Или кроме дерьма из вас ничего уже не лезет?
 показать весь комментарий
 
 
Комсюк, сын комсюка, он и родного папу сдаст. Давно замечено по его действиям.
 показать весь комментарий
 
 
ну таки будучи министром МВД пойманный на очередной брехне он выдал шедевральное мои слова не стоит воспринимать всерьёз
 показать весь комментарий
 
не понял юрика . если отправили в посольство то как это письмо осталось у него на руках ?
 показать весь комментарий
 
Т.е., бухарь уверен, что персонал вытрезвителя поверит ему? Ну да, ну да...
 показать весь комментарий
 
 
ничего страшного! на данный момент Арсен Борисович закрыл 5300 нелегальных игровых заведений! Это 7.5 млрд. долларов штрафов! Что бы мы делали без Арсена Борисовича! Собаки вы все неблагодарные!
 показать весь комментарий
 
 
Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
 показать весь комментарий
 
 
Тут сейчас петины страдальцы в огромном подчете)))Ещё вчера были ворюги,теперь борцы за демократию)))
 показать весь комментарий
 
 
Пиком Юркиной карьеры станет отсидка в американской тюрьме .
 показать весь комментарий
 
 
+1000%.Стопудово.Добавлю,вместе с Кучерявым пинчером.
 показать весь комментарий
 
 
Дай то бог.Гуантанама ,это то место которое он заработал,бегая по хозяевам.
 показать весь комментарий
 
 
У нашій, мля, з цвіллю і. 10 особами замість 4...
 показать весь комментарий
 
 
він же хотів вивчити англійську, може, не дуже файну, але безкоштовно. А може, просто хоче відпочити там від жінки 3 тис. до н.е.
 показать весь комментарий
 
 
Может поэтому он подтягивал свой картавый английский ?
Анекдот в тему.
"Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Америку, нахулиганил, сел в тюрьму. Целый год просидел среди уголовников.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…"
 показать весь комментарий
 
 
иди проспись после днюхи еще не отошел правдивый ты наш
 показать весь комментарий
 
 
Чи не отой хедж-фонд тепер вклавсь в українські ОВДП під 14-19%.
Вчіться лохи.
 показать весь комментарий
 
 
Генпридурок 3-го тысячелетия зарисовался?! Побалдел на сейшелах, отсиделся в лонтоне, сменил памперсы и прилез?! Но и после этого так и остался генпридурком! Под какой присягой?! Кто и где приводил ее к присяге, урод!!! Лживый генпридурок - это диагноз!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не исключено, что Югик выступит в Сенате США по слушаниям об импичменте.
Возможно и Пшонка.
Трампушка это оценит, когда Байден станет политическим трупом, а его сыночек сядет.
 показать весь комментарий
 
Где-то год назад высказывал предположение. ,что Луценко будет подгузником для босса . Ошибся , он будет сортиром . Все дерьмо примет на себя недалекое чучело .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Яке прізвище теперішнього Генерального Прокурора приблизно 73% населення мабуть й не знає.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зеребята, при всем уважении - лайки убираем,
бо мне как то неуютно с зелеными прикацаплеными лайками
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну нет так нет...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
тебя, казла, забыл спросить ... - English не?
 показать весь комментарий
 
за провокацію кацапський козел йде у спам. на всій гілці.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну ну
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
старайся быстрее - мне уже интересно, я ж подглядываю )))
деда-болтун не расчитал своих возможностей?
бывает.... - не плачь
 показать весь комментарий
 
Кто поверит этому комсомольскому бухарю,который сначала бега на Украину без Кучмы,а потом с ним же в десна целовался.Петина элыта во всей красе.
 показать весь комментарий
 
 
америганские тюрьмы судя по новости круче украинских.
 показать весь комментарий
 
 
27 лет тут живу, не знаю какие амерские тюрьмы - обминуло как то.
а ты, судя по комменту в курсах - уупс и, судя по новости, вывод выстрочил.
просвети, бо я кажется пропустил шо то...
 показать весь комментарий
 
 
шо, у вас по TV документації не показують? у Німеччині іноді показують про американські в´язниці.
 показать весь комментарий
 
так я то причем к этой новости, вранье под присягой по законам США сколько дают?
 показать весь комментарий
 
Бланк с текстом Юра показал. А разве в посольствах не практикуется угловой штамп со вх. номером в подтверждение, что в посольство эта бумага зашла?
 показать весь комментарий
 
 
Та вроде нет, тут и печати не сильно практикуют
 показать весь комментарий
 
 
Как уже достала эта фсбшная консерва (
 показать весь комментарий
 
 
А не кто не хочет написать Йованович чтоб она на него обратилась в американский суд о ложном обвинении ,о то что он дала ложные показания под присягой в штатах это очень серьезное обвинение и срок немалый
 показать весь комментарий
 
 
Там 100 млн. Лазаренка 20 років повернути не можуть, а ти Луц. про 7 млрд. і сербську шмару Йовановіч.
 показать весь комментарий
 
 
Луцык всегда был лживой скотиной. Тошно слушать это чмо
 показать весь комментарий
 
 
Этого Дауна, что, забыли с утра в пердульник вколоть?
 показать весь комментарий
 
 
интересно у югика тоже как у кивы справка из дурки есть? если есть то тогда понятно чего он так раздухарился!
 показать весь комментарий
 
Он как то ума и не набрался Или он думае, что пьяный бред, что в Украине, что в США ценится одинаково. Видимо, он забыл как кричал гансу полицейскому, что он минис р внутренних дел.....
 показать весь комментарий
 
 
Это легко проверяется,и если Юра говорит правду,это скоро выплывет.Америка не украина,там подобные заявления без внимания не остаются.И если Йовович соврала, там она как у нас Юля ,отбрехаться не сможет.
 показать весь комментарий
 
 
Юга просто кгасавчєг... Та що там казати - пгосто гегой!
Чесний, сміливий, а головне - своєчасний.
 показать весь комментарий
 
 
Гуга никак не уймется.Корежит его не по-детски.Не может смирится с тем,что уже не генеральный плокулол.
 показать весь комментарий
 
А ось я бачу, що тут пахне шкандальом. Юра має рацію. Не бздіть- гроші віддавати ніхто не любить.
 показать весь комментарий
 
 
Як наше -олото скіфське голяндці тримають, така ж історія з нашими грошима по світу. Ніхто не віддає
 показать весь комментарий
 
Интересно, а откуда у него это письмо? Разве оно не должно храниться в канцелярии? Или он всю официальную переписку вывез с собой? А это законно?
 показать весь комментарий
 
 
Невже в цій країні хтось вірить цьому горе прокурору ?
 показать весь комментарий
 
Чому горе.
Повернув в бюджет 1,6 млрд. долл януковичей. В держвласність Залк кацапа дерипаски. Взагалі був один з кращих прокурорів.
 показать весь комментарий
 
 
Так, i один з кращих iнструкторiв iз ламбади для собак у свiтi!
 показать весь комментарий
 
Юрий Луценко: имеем дело со школой КГБ Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 6475

Сегодня многие поражены тем, что «герой двух Майданов», «поводырь» акции «Украина без Кучмы», «жертва режима Януковича» и единственный «сидевший» министр МВД Украины вдруг оказался в стане врага. На самом деле все закономерно. И ряд деталей его биографии это объясняет.

Возьмем официальную - подчищенную - биографию Юрия Витальевича. В которой даже беспощадная ко всему украинскому Википедия.ру «забыла» упомянуть его ответственную работу на посту секретаря комсомольской организации ровенского завода «Газотрон» и ранее членство в КПСС. Зато указала службу Юрия Витальевича на срочной в полку Пправительственной связи (1984-1986). Какого именно полка, номер в/ч - не уточняется. Не уточняет этого нигде и сам Юрий Витальевич.
 показать весь комментарий
 
 
Если это правда то в США это проверят и если сведения подтвердятся, то будет новый виток предвыборной гонки
 показать весь комментарий
 
 
По бывшему генпгокугогу тюрьма плачет и прогулы пишет,а он все квакает еще.
 показать весь комментарий
 
что бы показать всему миру ,какой я дурак надо мне было сказать вот это-"посол США в Киеве Мари Йованович заблокировала возвращение в Украину $7 млрд,"...каким образом посол в любой стране может решать такие вопросы???
 показать весь комментарий
 
Юра не оправдав оказаної йому довіри,просидів в кріслі генпрокурора,попротирав штани і отримував величезну зарплату і шалені пільги, а толком нічого не зробив,тепер у відставці розказує хто в чому винен тільки не він.
 показать весь комментарий
 
Юра не оправдав оказаної йому довіри,просидів в кріслі генпрокурора,попротирав штани і отримував величезну зарплату і шалені пільги, а толком нічого не зробив,тепер у відставці розказує хто в чому винен тільки не він.
 показать весь комментарий
 
Звичайно, стадо більше повірить Йованович, яка вихваляє Авакова та його реформу а головне - не бачить його корупцію Експосол США в Києві Йованович збрехала під присягою і заблокувала повернення в Україну $7 млрд, - Луценко - Цензор.НЕТ 6139
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх