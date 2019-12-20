 Экс-посол США в Киеве Йованович солгала под присягой и заблокировала возвращение в Украину $7 млрд, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Луценко заявил, что окружение Януковича вывело 7 млрд в американский хедж-фонд Темплтона. Поэтому нужно было работать с официальными лицами США для возвращения этих денег.
"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретится. Тема эта - 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу, измученную коррупцией и войной, страну 7 миллиардов долларов", - заявил Луценко.
Экс-генпрокурор добавил, что Йованович, как представителю Демократической партии США было невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.
это брехливое ничтожество
Анекдот в тему.
"Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Америку, нахулиганил, сел в тюрьму. Целый год просидел среди уголовников.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…"
Вчіться лохи.
Возможно и Пшонка.
Трампушка это оценит, когда Байден станет политическим трупом, а его сыночек сядет.
бо мне как то неуютно с зелеными прикацаплеными лайками
деда-болтун не расчитал своих возможностей?
бывает.... - не плачь
а ты, судя по комменту в курсах - уупс и, судя по новости, вывод выстрочил.
просвети, бо я кажется пропустил шо то...
Чесний, сміливий, а головне - своєчасний.
Повернув в бюджет 1,6 млрд. долл януковичей. В держвласність Залк кацапа дерипаски. Взагалі був один з кращих прокурорів.
Сегодня многие поражены тем, что «герой двух Майданов», «поводырь» акции «Украина без Кучмы», «жертва режима Януковича» и единственный «сидевший» министр МВД Украины вдруг оказался в стане врага. На самом деле все закономерно. И ряд деталей его биографии это объясняет.
Возьмем официальную - подчищенную - биографию Юрия Витальевича. В которой даже беспощадная ко всему украинскому Википедия.ру «забыла» упомянуть его ответственную работу на посту секретаря комсомольской организации ровенского завода «Газотрон» и ранее членство в КПСС. Зато указала службу Юрия Витальевича на срочной в полку Пправительственной связи (1984-1986). Какого именно полка, номер в/ч - не уточняется. Не уточняет этого нигде и сам Юрий Витальевич.