 Поджог автомобиля соосновательницы "Батьки SOS" Парфеновой. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, в верхнем правом углу записи видно вспышку огня и движения человека.
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Соосновательнице "Батьки SOS" Парфеновой ночью сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж
В Виннице мотоциклист протаранил автомобиль, проезжавший перекресток с нарушением ПДД. ВИДЕО камер наблюдения
В Запорожье неизвестный злоумышленник едва не сгорел сам, поджигая чужой автомобиль. ВИДЕО камер наблюдения
Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта. ВИДЕО камер наблюдения
+17
а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
+6
Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
+6
О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Екіпажів?
А хто таких бере на роботу?
Дієслова ж пишуться через букву Ё. Наприклад: поджёг (що зробив?) папір.
(Писали б, як у оригіналі новини, тобто українською, і горя б не знали, у обох випадках буде підпал)
А туди їм писав, щоб вони перестали притримувати публікацію новин українською мовою, і публікувати новини, от на такому піджінрускамана йізикє...
хто там поруч живе ?
Вот и получила. При чём тут "батьки"....