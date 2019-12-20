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 Поджог автомобиля соосновательницы "Батьки SOS" Парфеновой. ВИДЕО камер наблюдения

Соосновательница "Батьки SOS" Алена Парфенова опубликовала видеозапись камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент поджога ее автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в верхнем правом углу записи видно вспышку огня и движения человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Соосновательнице "Батьки SOS" Парфеновой ночью сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3166624
 
 
 Топ комментарии
 
а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
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Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
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О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?

Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
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Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
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а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
 показать весь комментарий
 
 
О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?

Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
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А може напишете про випуск танків Оплот для Української Армії.
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А ти в курсі, скільки потрібно танків для Армії?
Екіпажів?
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Гарний коректор.
А хто таких бере на роботу?
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Іменники з цим коренем пишуться через букву О, в тому числі слово «поджог».
Дієслова ж пишуться через букву Ё. Наприклад: поджёг (що зробив?) папір.
(Писали б, як у оригіналі новини, тобто українською, і горя б не знали, у обох випадках буде підпал)
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Та це чисто технічна підтримка Вашого тексту.
А туди їм писав, щоб вони перестали притримувати публікацію новин українською мовою, і публікувати новини, от на такому піджінрускамана йізикє...
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У тебе мабуть справді 'міцні знання', якщо сам такий нік надибав. А перше слово наче неповне, чи це відмінювання?
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Ну и что толку-то с того, что зафиксировала, а где и кто поджигатель???
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зараз по ході та рухам якогось втошника арештують.
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при наймні ясно, що чиїхсь рук діло, самозаймання відміняється.
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теж атовцю підіш'ють...
хто там поруч живе ?
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она ж юрист, может решила что-то не в чью пользу
Вот и получила. При чём тут "батьки"....
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ти не знаєш як учілок, директрис і батьківські комітети пучить, коли на них законом наїзжаєш і їм нікуди діватись окрім як йому слідувати? ото щоб закону не слідувати і надалі качати бабло з біомаси, ото і підпалили.
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Зараз рюкзаков надасть інформацію і кольоровий ідійот прохрипить, що це справа рук Яроша!
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В этой голимой "группе" банят навечно за малейшее несогласие с позицией "сооснователей".Жаль, что только машину! ТАК ЇЙ І ТРЕБА!!!!!
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да, є така шиза у адмінів. але ти читай і мотай на вус не срачі, які ти своїми коментами розведеш у випадку залишення твого комента, а конкретні кроки, які радять робити у випадку, описаному у пості. чисто механічно. хто так робить,той перемагає. а тобі хочеться емоцій, а це совок. і куди він нас усіх привів, і так очевидно.
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