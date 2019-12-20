 Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко увезли в СИЗО, несмотря на сопротивление присутствующих. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний.

Видео - Олег Богачук