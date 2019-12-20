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Все про:СИЗО (1125) Кузьменко Юлия (23)

 Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко увезли в СИЗО, несмотря на сопротивление присутствующих. ВИДЕО

Подозреваемую в деле убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко увезли из суда в СИЗО несмотря на сопротивление присутствующих, которые требовали для нее изменения меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний. 

Видео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/v3166622
 
   
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зеЛя и его банда упырей зеленых будут на ростове!
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Дивись щоб ти не шастав.
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Времена януковича УЖЕ ЗДЕСЬ:
1. Посадить в СИЗО волонтерку и ветерана, НЕ имея прямых доказательств
2. СОРВАТЬ аппеляцию (просто прокуроры НЕ явились на суд)
3. Когда люди отказались уходить и ждут суда/прокуроров - карательные органы т&по начали штурм
Простите, а о каком "доверии к правоохранительным органам" у пересічних громадян теперь может идти речь?
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зеленый дурак не понимает, что он УЖЕ труп...
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В СИЗО надо везти Авакова и его туда обязательно отвезут ...
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Причому одразу на прес-хату. А відморозкам, що там сидять, заздалегідь дати команду: одразу й без розмов зірвати штані, поставити ракоподібно - і відпетушманити по повній програмі.
Хай схаває повною мірою отого бєспрєдєла, який зараз сам коїть.
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Зелоха на нари з соєвобенєвими баригами, з конфіскацією і депортацією в Гаагу.
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Запам"ятайте ці мусорскі морди - згодиться!
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Да это же те же самые морды , что в 13-14 годах на майдане людей били
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Звертаюсь персонально до Ю.Кузьменко: "73/43%зебілів, а ми вас попереджали, що навіть беспредєл при бені-кловану буде можливий"... Отримуйте... кожному своє...
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