 Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко увезли в СИЗО, несмотря на сопротивление присутствующих. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний.
Видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний.
Видео - Олег Богачук
1. Посадить в СИЗО волонтерку и ветерана, НЕ имея прямых доказательств
2. СОРВАТЬ аппеляцию (просто прокуроры НЕ явились на суд)
3. Когда люди отказались уходить и ждут суда/прокуроров - карательные органы т&по начали штурм
Простите, а о каком "доверии к правоохранительным органам" у пересічних громадян теперь может идти речь?
Хай схаває повною мірою отого бєспрєдєла, який зараз сам коїть.