 СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 батальона Сухаревский: С 2016 по 2018 год бумагооборот в армии вырос в 7 раз. ВИДЕО

Сегодня Вадим Сухаревский - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01:00 Реабилитация после ранения

01:51 Возвращение в сектор А в составе киевской "Альфы"

03:42 Как скрывал ранение от жены: "Сказал, что лег с геморроем"

05:20 - О том, как решил идти учиться в университет обороны и получил в командование "сложный батальон"

08:10 - Формирование коллектива: "За первый день своего командования я через суд уволил 18 мобилизованных бойцов без права на УБД - за проблемы, которые они создавали в плане алкоголизма"

10:50 - "К концу 2016 года у был меня был практически сформированный батальон с рабочей техникой"

13:40 - "В рамках, но эффективно" - о действиях в серой зоне, которая по минским соглашениям должна была быть под контролем Украины

16:40 - По самым скромным подсчетам, за 2-3 года отодвинули врага от Мариуполя на 4 км

19:30 - "Как можно воевать. И не продвигаться?" - о том, имеют ли смысл тактические бои на фронте и нужно ли нашей армии продвигаться вперед

21:00 - Как Вадим Сухаревский проводит собеседования

27:00 - Зачем собирает нестандартных и сложных людей

30:05 - Какая мотивация у человека идти служить в 503-й батальон

35:38 - На рекламу приходится тратить свои деньги

38:30 - Об уборке и введении порядка в месте дислокации: К сожалению, пока не можем привлекать к этому отдельную организацию

40:26 – Бюрократия в армии: Это черная дыра, с 2016 по 2018 документооборот вырос в 7 раз

43:15 – "За года улучшения армии мы связали себя настолько, что лишили командира рычагов влияния на личный состав - ни выговор объявить, ни премию выписать"

44:38 - Какие книги читает Вадим Сухаревский

45:45 - Что нужно сделать в армии, чтобы как можно больше людей стремились там себя реализовать

47:20 - "Я в это свято верю, но к этому нужно приложить много усилий" - о том, можем ли мы победить в войне с Россией

48:45 - Какая должна быть зарплата у военнослужащих: от 20 тысяч для солдата, 26-28 - у сержанта, от 40 - у командира роты

53:30 - Как мы можем победить в войне с Россией

57:20 - Вадим Сухаревский о своей мотивации сейчас

Смотрите первую часть интервью с кмбатом Вадимом Сухаревским: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет". ВИДЕО

Вадим Сухаревский стал первым офицером ВСУ, приказавшим открыть огонь по российским наемникам, это произошло 13 апреля 2014 года в боях за освобождение Славянска. Сухаревский открыл огонь вопреки приказу "не стрелять", который дал ему его командир бригады полковник Копачинский, и тем самым спас сотрудников СБУ, которых атаковали террористы. Такие действия полностью в характере Сухаревского - это агрессивный, самостоятельный и независимый в суждениях командир, один из лучших военных лидеров новой украинской армии. Вадим был ранен под Луганском в августе 2014-го, когда с группой бойцов пошел в разведку и столкнулся с дозором российских десантников почти в упор. Сухаревский отстрелялся удачно, но его также зацепило осколком: его спасла нагрудная бронеплита, принявшая в себя две пули.