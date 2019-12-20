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Все про:минские соглашения (2721) Пристайко (326) Маас (105)

 Украина не выдумывает ничего нового в Минских соглашениях, - Пристайко. ВИДЕО

Достичь прогресса в решении конфликта на Донбассе можно достичь в рамках Минских соглашений благодаря их гибкости.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил после переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео 5 канала

"Когда мы говорим об определенной гибкости Минских договоренностей, мы не придумываем что-то, чего не существует. Мы просто напоминаем о том, что Минские договоренности состоят из целого комплекса документов ... Не надо ничего такого придумывать ... надо просто читать все Минские договоренности, которые зафиксированы, в рамках чего мы можем найти прогресс. Как раз на этот прогресс, на эту гибкость рассчитываем и мы, и наши немецкие партнеры", - сказал Пристайко.

Еще первые договоренности от 2014 года предусматривали такие вещи, как создание коридора безопасности вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ, напомнил он.

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"Это и есть та гибкость, о которой забывают российские переговорщики, сидя за столом", - добавил дипломат.

Маас со своей стороны отметил, что западные партнеры требуют от обеих сторон - России и Украины - "говорить о том, как можно сблизить позиции".

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Источник: https://censor.net.ua/v3166598
 
 
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Гнучкість для Зєлєпутів понад усе. Ще раз добряче проштідіювати Камасутру....
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Гибкость, это что такое - сильнее прогибаться?
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Нам решать каким ему быть. США может подсказать ))
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Ніякої гнучкості у "Мінську" немає, просто виконуй пункт за пунктом, і пороха треба заставить це виконувать
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Зато РАШКА ВЫДУМЫВАЕТ!!!
А вы только и можете, что сглатывать и унижаться.

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Администрация Зеленского заигралась в Минские договорняки. Всё-таки барыга, по сравнению с ними, меру знал.
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Еще первые договоренности от 2014 года предусматривали такие вещи, как создание коридора безопасности вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ, напомнил он.Источник: https://censor.net.ua/v3166598

Походу Марчук достучался до Пристайко.Марчук про це постiйно каже.Але москали,вже миротворчу миссию называют оккупационными войсками.Тобто для москалей,як,що в Домбабве зайдут миротворцы,то вже не миротворцы,а оккупация Домбабве иноземними вийськами.Оцените степень маразма москалей Україна не вигадує нічого нового в Мінських угодах, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5747
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