 Украина не выдумывает ничего нового в Минских соглашениях, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил после переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео 5 канала

"Когда мы говорим об определенной гибкости Минских договоренностей, мы не придумываем что-то, чего не существует. Мы просто напоминаем о том, что Минские договоренности состоят из целого комплекса документов ... Не надо ничего такого придумывать ... надо просто читать все Минские договоренности, которые зафиксированы, в рамках чего мы можем найти прогресс. Как раз на этот прогресс, на эту гибкость рассчитываем и мы, и наши немецкие партнеры", - сказал Пристайко.

Еще первые договоренности от 2014 года предусматривали такие вещи, как создание коридора безопасности вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ, напомнил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году

"Это и есть та гибкость, о которой забывают российские переговорщики, сидя за столом", - добавил дипломат.

Маас со своей стороны отметил, что западные партнеры требуют от обеих сторон - России и Украины - "говорить о том, как можно сблизить позиции".

Также на Цензор.НЕТ: Модернизация минских соглашений возможна, - Ермак