 Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хлывнюк записал видео в поддержку своего коллеги-музыканта и опубликовал его в соцсетях.

"Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко Riffmaster виноват в этом ужастном деле об убийстве ни чем невиновного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха. Я верю, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! Мы с тобой!", - сказал Хлывнюк.

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