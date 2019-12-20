 Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хлывнюк записал видео в поддержку своего коллеги-музыканта и опубликовал его в соцсетях.
"Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко Riffmaster виноват в этом ужастном деле об убийстве ни чем невиновного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха. Я верю, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! Мы с тобой!", - сказал Хлывнюк.
От саме, щоб позбавити вас розуму вам і тулять 95-й та свати.
Куприк - кремлебот
Саме спитало - саме відповіло...
Когда следствие покажет и докажет, а суд решит, тогда можно будет предметно что-то обсуждать.
Вполне.
Как сегодня заседание состоялось?
А теперь скажи зелеботы все такие пока их не обвинят в убийстве Кенеди или Шеремета?