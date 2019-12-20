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 Политика Украины, Общество
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 Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хлывнюк записал видео в поддержку своего коллеги-музыканта и опубликовал его в соцсетях.

"Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко Riffmaster виноват в этом ужастном деле об убийстве ни чем невиновного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха. Я верю, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! Мы с тобой!", - сказал Хлывнюк.

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Источник: https://censor.net.ua/v3166563
 
 
 Топ комментарии
 
Усі в шоці від цього звинувачення, а фактів вчинення Антоненком злочину ми не почули Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7538
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Це співак шансону. Владімірскій цєнтрал знаєш? То Бумбокс його виконує. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1830
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Чего это ты с зеркалом разговариваешь?
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Інколи стає жаль, що не живеш у країні, де можна довіряти правоохоронцям, прокурорам, суддям. От звідки знати звичайній людині, чи це правда , чи фальш?
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А розум для чого?
От саме, щоб позбавити вас розуму вам і тулять 95-й та свати.
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І ТИ З СВОЇМ РОЗУМОМ ВИЗНАЧИВ, ЧИ ДІЙСНО ВОНИ ВБИВЦІ?
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Це співак шансону. Владімірскій цєнтрал знаєш? То Бумбокс його виконує. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1830
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Усі в шоці від цього звинувачення, а фактів вчинення Антоненком злочину ми не почули Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7538
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Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 8189 Куприк - хто це , а ?
Куприк - кремлебот

Саме спитало - саме відповіло... Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7924
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А про Надьку-мінометницю що розкажеш?Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 631
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нехай краще розповість про льоху-добровольця,теж минометник.
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Взяли буса зі зброєю з Лугандону. Зняли відос як вони планують разом з лугандонцями скидати чинну владу. Але то все херня, бо вона сказала - сюрреалізм.
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Не ну раз он не верит значит точно не виновен. Отпускайте
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Агадай, де зараз Пашинський, який за версією зебілів розстріляв Майдан, мало не пристрелив чесного іраєра з розочкою з пляшки і обличчя якого так дратувало зебілів? Вам, зебілам показали лише, як йому цілий спецназруки крутив, але ніхто не показав, як випусиютили без жодних зобов'язань за рішенням апеляційного суду. Хто там ще за версією зебілів має сидіти?
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За такую поддержку можно и рядом присесть. С мусоров станется.
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Нет смысла гадать на кофейной гуще и бежать впереди паровоза.
Когда следствие покажет и докажет, а суд решит, тогда можно будет предметно что-то обсуждать.
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Ну а чего?
Вполне.
Как сегодня заседание состоялось?
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В принципе в это никто в стране не верит. Но на что узеленские не пойдут. чтобы поддержать ту шмарклю, за которую отдали свой голос ?
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Он думает кому ещё хату спалить для новой программы 95-го квартала.
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Гивнюк поддержал гивнюка
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Это очень важно, во что не верит фронтменбумбокса.......
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А що думає з цього приводу Потап і Винник?
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Мне интересно что они потом будут говорить.... после суда.....
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А хто і головне що зараз говорять про Пашинського? Ти в курсі, що цого рішенням суду ввдпустили? Бігом битися головою об стіну.
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Його не відпустили а змінили запобіжний захід і одягли ошийника Не треба тобі бігти і битись тобі головою о стіну. Ти нам потрібен живий і здоровий. Тепер замість вольєра він сидить на ціпку а так він звичайно вільний)
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Супер.
А теперь скажи зелеботы все такие пока их не обвинят в убийстве Кенеди или Шеремета?
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Тому обвинуваченню вірять тільки споживачі кварталу та сватів. Ну й ще мокшанська ботоферма, яка тут пасеться.
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Говорят что сами подозреваемые были поклонниками сериала.
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Одне можу сверджувати з великою вірогідністю - це не Жанна Агузарова. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 9571
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Бумбокс на данный момент одна из самых крутых украинская рок-группа
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Какой-то старпер любящий одеваться как подросток. Наверно про девок и наркоту поет.
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