 "Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова. ВИДЕО

Об этом сообщает телеграм-канал "База", информирует Цензор.НЕТ.
"Он просто ненавидел этих кагэбэшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял", - цитирует слова мамы Манюрова журналист.
В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.
Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.
Теперь все повесят на ИГИЛ, еще и приплатят чтобы они взяли это на себя...
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
правда ж, гебешники?
А за шо их уважать ? Гэбнявые ****** отжали у моих предков корову и птицу и сказали шо так надо для совэтской власти . Гопота , короче .
ФСБ посадив у калюжу месник-одинак.
Суспільне Око
3 год ·
🇺🇦 Василь Сліпак…
Нині б Народному Герою України, солісту Паризької опери, справжньому патріоту нашої держави виповнилося 45 років.
Про нього написано тисячі повідомлень, сотні статей, сюжетів…
Але цього замало, щоби розказати про Василя все те добре, що він робив і прожовжує робити для України.
Йому двічі пропонували французьке громадянство, проте він двічі відмовлявся, бо прагнув бути громадянином України. Його серце завжди було з рідною землею.
Помаранчева революція, Революція Гідності, війна на Донбасі…
Ким же він був, Василь Сліпак? Що ми знаємо про нього? Оперний співак зі світовим іменем, боєць АТО з позивним "Міф"… Він залишив Францію, зіркове європейське життя і добровольцем пішов захищати неньку-Україну…
"Я поєдную в собі дві частини: в одній я артист, який грає різні ролі, а в іншій - я справжній, і таким я є в Україні, - так казав Василь Сліпак і додавав, - Україна понад усе! - і це не просто гасло, це дійсно має закарбуватися в кожного в голові. Ми стаємо насправді нацією, свідомою, українцями, які будуть мати майбутнє, тобто все нормально, все буде добре!".
Більше про Василя Сліпака дивіться у нашому відео https://www.facebook.com/watch/?v=875942085942058
Если бы пошел в ВСУ , с большой вероятностью остался бы живым Героем.
Один из многих примеров показушного патриотизма пEтриотической шоблы,
отрабатывающей соевые батончики.
Всей страной залог на Марченко собирали, чтобы освободить героя войны, генерала армии из СИЗО. А с беркутовцем как-то попроще получилось.
Mark Savchuk
Взнос Порошенки - скорее пруф его коррупционных геройств. Такова уж барыжья репутация на 2019 год.
После нападения охрана не успевала менять памперсы деду ХУ....))))
Пока помним.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/19/118639/chekizm--kreml-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta.shtml
не советую лазить по врунету во время этих "учений".