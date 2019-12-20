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Все про:КГБ (129) Манюров Евгений (1)

 "Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова. ВИДЕО

Мама "лубянского стрелка" Евгения Манюрова сообщила, что ее сын ненавидел КГБ.

Об этом сообщает телеграм-канал "База", информирует Цензор.НЕТ.

"Он просто ненавидел этих кагэбэшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял", - цитирует слова мамы Манюрова журналист.

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В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/v3166509
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть побыл напоследок человеком, а не рабсеянином.
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Нацлидер уже хвост распушил и выдвинул претензии на весь юг Украины. Вот и разговаривай с рашистами после этого.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 5072
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
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Чекисту убравшего суицидника - железку на грудь. А народу - сплотиться вокруг нацлидера.
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Нацлидер уже хвост распушил и выдвинул претензии на весь юг Украины. Вот и разговаривай с рашистами после этого.
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А хде Баканов, когда нацфюрер толкает такие претензии, а мертвечук предлагет межпарламентский диалог.
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риторический вопрос но отвечу. БэкАнов под подолом у Игоря Валерьевича, который похоже под подолом вашего *********.
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тебе тоже железяку, с закруткой на затылке. а лучче две...
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Его кстати кацапы в спину застрелили - туповатую позицию он занял...
Теперь все повесят на ИГИЛ, еще и приплатят чтобы они взяли это на себя...
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Кстати разговаривал как-то с племянником Дудаева в трансферной зоне Франкфурта (его выдворяли назад в Маями). Так он так и сказал "Если не Путин, то кто". Он еще и воевал против России, и ранение головы у него (не слышит на одно ухо). Сбежал в США. Еще сказал "Все вы хохлы какие-то не такие". Расея.
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Каматозники они все там, и те кто за, и те кто против *****, в любом случае, они за захват Украины.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 5072
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
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А чого ж Ви не живете у вєлікай і прєкраснай РФ-ії? Що забули на цьому сайті?
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Может в его прошлой жизни, он был безнаказанной жертвой чекистов.
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Хоть побыл напоследок человеком, а не рабсеянином.
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Глупый поступок . Теперь Украина будет обменивать этого "героя" на 20 ватных обезьян .
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гебешників ******* тільки гебешники
правда ж, гебешники?
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Он просто ненавидел этих кагэбэшников


А за шо их уважать ? Гэбнявые ****** отжали у моих предков корову и птицу и сказали шо так надо для совэтской власти . Гопота , короче .
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Кремлебот , а хде твой напарник Ксеню ? ЧИ ты сам сегодня по клаве барабанишь "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 3615
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То,что ненавидел кгб - это плюс. А то,что так глупо и непродуманно погиб - это минус. Если уж решил умереть - то забери с собой сто врагов ! Что мешало сделать бомбу с врагами расии ? Их же полно . Те же арабы.Чеченцы. Татары. Море !
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Эх, - если бы еще плешивого завалил, - памятник бы из золота отлили бы во весь рост=))
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Та він там не один був .Схоже на держпереворот,який не відбувся.Тут,або засцяли,або відклали.
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Заява про постановку якраз від ФСБ і йде.
ФСБ посадив у калюжу месник-одинак.
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Хороший чекист- мертвьій чекист! Сто лет истории єто доказали...
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видимо люди среди гбистов тоже есть (или там настолько все .... что даже у ватников крышу сносит и глаза открываются)
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какая на.... постановка ???? намедни ШЕФ докладывал пуйло что все ЧИКИ ПИКИ и тут опять !!!! да еще в день ЧЕВСТВОВАНИЯ ))))
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ФСБ пробує зробити гарну міну після того, як профукало стрільця-одинака.
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интересно, это кто же там под пулями лентачками бегал оцеплял место стрельбы? "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8986
"Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8852"Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8098
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Геройский парень. Жаль мало КГБшноых мразей ухайдокал
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Возможно - первый настоящий герой русни за десятилетия.
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Сегодня нужно вспоминать наших, достойных.

Суспільне Око
3 год ·

🇺🇦 Василь Сліпак…
Нині б Народному Герою України, солісту Паризької опери, справжньому патріоту нашої держави виповнилося 45 років.
Про нього написано тисячі повідомлень, сотні статей, сюжетів…
Але цього замало, щоби розказати про Василя все те добре, що він робив і прожовжує робити для України.
Йому двічі пропонували французьке громадянство, проте він двічі відмовлявся, бо прагнув бути громадянином України. Його серце завжди було з рідною землею.
Помаранчева революція, Революція Гідності, війна на Донбасі…

Ким же він був, Василь Сліпак? Що ми знаємо про нього? Оперний співак зі світовим іменем, боєць АТО з позивним "Міф"… Він залишив Францію, зіркове європейське життя і добровольцем пішов захищати неньку-Україну…
"Я поєдную в собі дві частини: в одній я артист, який грає різні ролі, а в іншій - я справжній, і таким я є в Україні, - так казав Василь Сліпак і додавав, - Україна понад усе! - і це не просто гасло, це дійсно має закарбуватися в кожного в голові. Ми стаємо насправді нацією, свідомою, українцями, які будуть мати майбутнє, тобто все нормально, все буде добре!".

Більше про Василя Сліпака дивіться у нашому відео https://www.facebook.com/watch/?v=875942085942058
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Главная ошибка Слепака - ПС, его там подставили на убой специально.
Если бы пошел в ВСУ , с большой вероятностью остался бы живым Героем.
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Обычное прикрытие барыжного порохоботства Героями Украины.
Один из многих примеров показушного патриотизма пEтриотической шоблы,
отрабатывающей соевые батончики.
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есть любители... даже в СБУ/ГПУ нашлись любители, когда, например, при порохле чеченца ФСБ выдавали - порохловы семочки да янины всякие... да и Илловайский договорщик с гебьём - Муженка.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 517

Всей страной залог на Марченко собирали, чтобы освободить героя войны, генерала армии из СИЗО. А с беркутовцем как-то попроще получилось.
Mark Savchuk
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по центру вроде Олег Янишевский?учился в вузе на параллели с ним...
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А с какой кстати генерал - киборг и герой войны? Под огнём сепарни он бывал?
Взнос Порошенки - скорее пруф его коррупционных геройств. Такова уж барыжья репутация на 2019 год.
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ЧЕКИСТОВ поздравили с днем св.Николая)))
После нападения охрана не успевала менять памперсы деду ХУ....))))
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У каждого россиянина всегда есть метод стать Человеком. Придет время и Герою поставят памятник.
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Он памятник себе воздвиг нерукотворный...
Пока помним.
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Кремль начинает масштабные учения по отключению России от интернета

https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/19/118639/chekizm--kreml-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta.shtml


не советую лазить по врунету во время этих "учений".
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Ще б знову заборонили збирати валєжнік, то взагалі лєпота....
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чудак-одиночка у которого не было ни жены, не подруги. Юр фирма закрытая несколько лет назад. Увлекался стрельбой, имел несколько стволов огнестрела. Пострелял по ментам регулирующим движение возле гб-ешного здания. Постоял за колонной, пострелял, где его и грохнули. Бездарный человек, бессмысленная смерть. Хоть бы вальнул какого генерала из гебни ...
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