EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  2405  45
Все про:НАБУ (3001) обыск (1401)

 НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV". ВИДЕО

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала "Думская TV" на улице Канатной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

НАБУ проводит обыски на телеканале Думская TV 01

Также происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

НАБУ проводит обыски на телеканале Думская TV 02

Источник: https://censor.net.ua/v3166491
 
   
 Топ комментарии
 
ну да.. Сытник во главе Антикоррупционного бюро, это как доктор Йозеф Менгель во главе еврейской организации "Память холокоста"..
 показать весь комментарий
 
Ну да против каналов медведчука зебня ничего не имеет. Молчу уже за каналы Бени
 показать весь комментарий
 
В цій НАБІ ідійоти. Після обшуків на ПРЯМОМУ він став самим популярним каналом. Тут теж влаштували безкоштовну рекламу каналу. Дебілибля.(С)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если прокомментил Гончаренко, значит всё правильно делают.
 показать весь комментарий
 
 
Чи це не той екс-рига Гончаренко, якому тесть водій грузової автомашини продмагазину подарував 700 тисяч вічнозелених, про що і він написав у декларації.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да против каналов медведчука зебня ничего не имеет. Молчу уже за каналы Бени
 показать весь комментарий
 
 
Я уж молчу кто давал добро на продажу тех каналов Медведчук, да, петюшкин?
 показать весь комментарий
 
 
Я не сомневаюсь кто тебе в штаны наклал.
 показать весь комментарий
 
 
Все разговоры с зебнёй переходят (опускаются) в "режим сам дурак".
Прав был Марк Твен.
 показать весь комментарий
 
 
Аналогичное мнение. С петикам с синонимом Даннинга-Крюгера тоже не вижу смысла в общении.
 показать весь комментарий
 
ну да.. Сытник во главе Антикоррупционного бюро, это как доктор Йозеф Менгель во главе еврейской организации "Память холокоста"..
 показать весь комментарий
 
 
Доктор Йозеф Менгеле був найкращим учнем єврея Майгаровського і перші іспити над людьми вони проводили в СРСР.
 показать весь комментарий
 
 
Сытник был лучшим учеником коррупционера Гайсинского, который является тестем коррупционером Кернеса.. так что, традиции соблюдены..
 показать весь комментарий
 
 
Проте це не завадило вам проголосувати за євреїв на виборах.
 показать весь комментарий
 
 
І ще один цікавий факт , який мають знати українці - євреї Києва зустрічали нацистів квітами і хлібом сіллю.
 показать весь комментарий
 
НАБУШНики просто так не приходять. Хотілося б подробиць . Чий це канал.
 показать весь комментарий
 
 
Там написано только за Шмушковича. А Гончаренко скромно умолчал, что он совладелец.
 показать весь комментарий
 
Зачем? Это бы еще больше Сытника замазало "политическими преследованиями".
 показать весь комментарий
 
 
у нас каво папала нє арєстовивают
значіт, што-та била!
ги
 показать весь комментарий
 
 
Бачу заявуПЄСиків у ВР. ЗНАЧИТЬ КАНАЛ ЇХ. ДИВНО, ЩО СЄПАРІВ НЕ ЧІПАЮТЬ.
 показать весь комментарий
 
Ну там саме більше податкова, до чого НАБУ.
 показать весь комментарий
 
 
В цій НАБІ ідійоти. Після обшуків на ПРЯМОМУ він став самим популярним каналом. Тут теж влаштували безкоштовну рекламу каналу. *********.(С)
 показать весь комментарий
 
 
А НАБУ не хочет провести обыски у САМОЙ СЕБЯ?!!
Уверен, они там найдут намного больше интересного!!!

 показать весь комментарий
 
 
Як казав Піскун, в следствії головне що? А в слЄдствії головне не вийти на сЄбя... НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 7466
 показать весь комментарий
 
Думская TV?
Обыски?
Значит хороший канал - надо подключаться!
(с) "Служебный роман"

 показать весь комментарий
 
 
А Шо ж історичний будинок і облуплений такий стоїть?... Соромно за Одесу...
 показать весь комментарий
 
Телеканал «Думская ТВ» нардепа БПП Алексея Гончаренко (официальный владелец - Михаил Шмушкович, экс-глава Одесского облсовета) представлял его директор Юрий Басюк. Презентации как таковой не было. Формат телеканала - информационный, по типу «112 Украина» и NewsOne.
 показать весь комментарий
 
Политический механизм не изменился: "убрать всех, кто был до нас". Иначе бы должны были взять за одной место сепарский одесский Таймер, на котором откровенно призывают к развалу страны.

Справедливости ради: в 2014 пытались зачистить СМИ донецкой банды. Правда, Интер цветет и пахнет. Так и с Думской будет. Заставят быть скромнее в высказываниях против нынешней власти и все будет ок.
 показать весь комментарий
 
Та нема у нас никаких журналистов , только журнализды остались . Или вы хотите сказать , шо Дуремар - журналист ? Или Ганапольский ? А може Микола Вересень - журналист ? аха ... Они все на подсосе , все до единого НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 3930
 показать весь комментарий
 
 
у лехи гавчеренко не только сайт и канал Думская,а еще такси Бонд))))
 показать весь комментарий
 
 
Це ж якої Думи цей канал? Російської?
 показать весь комментарий
 
подкладка в шубе (капюшон)пришита "левым" производителем...
 показать весь комментарий
 
А коли будуть обшуки в Коломойського на плюсах ?
До нього питань немає ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх