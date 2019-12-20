 НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.
По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.
Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.
Также происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".
Прав был Марк Твен.
значіт, што-та била!
ги
Kyiv Post обнародовал "документ" АП 2016 года о содержании топ-блогеров
Уверен, они там найдут намного больше интересного!!!
Обыски?
Значит хороший канал - надо подключаться!
(с) "Служебный роман"
Справедливости ради: в 2014 пытались зачистить СМИ донецкой банды. Правда, Интер цветет и пахнет. Так и с Думской будет. Заставят быть скромнее в высказываниях против нынешней власти и все будет ок.
До нього питань немає ?