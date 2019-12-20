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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5571) Москва (2682) ФСБ (1426)

 "Я камеру тебе сейчас в жопу засуну": корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ в Москве. ВИДЕО

Корреспондента газеты "Коммерсант" Романа Дорофеева задержали у здания ФСБ на Лубянке. Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает само издание, информирует Цензор.НЕТ.

Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после вчерашней стрельбы.

При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали "для выяснения обстоятельств".

По данным издания, сейчас Роман Дорофеев находится в ОВД "Мещанский", куда его из приемной ФСБ отвезли сотрудники полиции. В ОВД он должен "дать объяснения". По словам корреспондента, с ним все в порядке.

В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/v3166489
 
   
 Топ комментарии
 
Так росія - дупа всієї Землі.
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а еще, все ТВ ананлы Рашки тупо заигнорили факт конфискации в Сингапуре грузового судна "Севастополь", попавшего под амеровские санкции.. потому что, перед прес-конференцией лилиПутена эту новость не желательно публиковать..
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Раша в жопе , у них всё должно быть в жопе . И камера тоже .
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Стесняюсь спросить - если они в жопе, то где... вы? По каким параметрам у вас лучше?
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а еще, все ТВ ананлы Рашки тупо заигнорили факт конфискации в Сингапуре грузового судна "Севастополь", попавшего под амеровские санкции.. потому что, перед прес-конференцией лилиПутена эту новость не желательно публиковать..
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Плохо смотрите каналы. Показывали, и не раз.
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Скабеева не говорила.
Кстати куда она запропастилась?
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Так то в новостях было в выходные. А Скабеева "60 мин" введет, это совсем другое. Вы ее лучше не смотрите.
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В Масквє ? Не дофіга маскви стало ?
В Одесі зараз Сцитник влаштував обшуки на Думській !НАБУ проводит обыски на телеканале Думская
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шкода, шо не засунули
може б тоді хоч частина ватників зрозуміла красу фашизму
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ты сравнил итальянцев с этим....?
фашисты в Италии повесили чет 6 человек, а сколько сралин сгноил совков то?
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300 000 смертних вироків, 6 це те що підписав особисто дуче.
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а решта що, самі начальники тюрем на свою відповідальність стратили?
і не боялись шо "прийдуть"?
це як пишуть шо тупо коменданти таборів - просто сам взяв і спалив, отруїв і закопав?
ту Дучу шо - визнали злочинцем? так і УПА не визнали. і ФрАнко теж.
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Решта пішли по вироку суду, та й не всі вироки були виконані, приблизно половина. Я взагалі то про мем з 6 вироків. Та і ті він підписав, бо суди засцяли, там була верхівка генералів і його родич, здається Чіано.
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Ну це як Яхве і "сотона" - ясно шо Сралін проти Мусоліні як Яхве проти "сотони", за кровожерливістю.
А то шо "мем" - це типу як Сралін сказав: убіть іх всєх. і нічо не підписав, проти Дуче шо таки підписав.
Але совки кричать про фошізм(кретини мають на увазі тов. Гітлера)
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Недоліки освіти + зомбітб, та й нецікаво їм розбиратись глибоко, можна ж розкопати що Мусоліні сидів в австрійській в'язниці як комуніст і що тоді?
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так ще й Мусоліні заборонив Гітлеру приєднати ту Австрію, в 1936-му. Виложив дві дивізії супроти вусатого "арійця")
але совки про це знати не повинні, як і про то шо солдіки Вермахту обсирались, захопивши совкові танки, бо у них такого й близько не було.
виручала Флак-88 і авіація Люфтваффе, і ще зв.язки гранат з коктейлями "для Молотова". Якраз німці і застосовували це, бо від безвиході проти совкових танків, які не брали 45-ки, чи шо там було антипанцерне.
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ну там совок ввалив стільки бабла шо мама мія не горюй.
а італійцям - побоку сраліни-путіни. наскільки зрозуміти можна
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італійці, в силу ментальних особливостей, не змогли розкрити весь потенціал абсолютної влади, всю красу фашизму
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Ну я х.з., фашизм це захист своєї нації, як в Іспаеії був Франко - його ніхто не чіпав, тільки совки верещали.
А абсолютна влада - це страшно. Бо тут ти сьогодні працюєш на полі, а завтра - БЕЗНОГNМ.(це "мем" такий)
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Скрепно.
У них это "в крови"(я серьезно).
Послушать Вольнова только - каждый третий русняк - обещает что-то сделать с задом звонящего. А с т.н. "кавказцев" - вообще каждый второй. Плюс - "маму твою е..ал" и т.д.
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Дыбил журналюга решил поздравить этих клоунов с их праздников, но попался на такого же конченого придурка. Мокшандия, что с них взять, даже анализы скрепами засрали.
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Кацапская мусорня на страже анальных отверстий.
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тю. та скажут, шо это был врач-хирург. скрытая реклама. колоноскопия от фсб ))
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и это правильно!
тыкают свои камеры без разрешения и спроса...
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Вот этом сотрудникам Геббельс-тв - вот им за Украину самое милое дело.
А остальные "банановые" разборки в РФ - до лампочки.
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ДАК У РАСЕЯН ВСЕ СВОДИТСЯ К ПИСЬКАМ, СИСЬКАМ, ЖОПАМ И ГЕЯМ. НА ДРУГОЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ.
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Обычная гэбнявая риторика, скотобыдло, каков поп такой и приход.
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Вот честно скажу - все равно, кто там что и кому запоребриком куда засунет.
Дикари пусть сами с собой разбираются.
"Банановые" войны в дикой Латинской Америке РФ только без бананов.
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Что там за возня за кадром?
Уже добровольно стягивал штаны?
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И это новость ? Там народ уже давно плотно на бутылках сидит , а камеру даже и не почувствует .
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вот, за такое поведение силовиков в них и стреляют
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В тему.
Только что.
В 13:14 на первом анале Дм.Гордон в прямом эфире послал ордынцев в жопу.
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Свобода слова на московії така "свободна", що аж завидки беруть!
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именно поэтому лучше когда камера миниатюрная шпионская
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Після вчорашньої фсбшноі стрілянини, гопгвардія буде так гамселити холопів ху#ла, що їм на небо буде лячно дивитись.
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