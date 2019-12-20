 "Я камеру тебе сейчас в жопу засуну": корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает само издание, информирует Цензор.НЕТ.
Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после вчерашней стрельбы.
При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали "для выяснения обстоятельств".
По данным издания, сейчас Роман Дорофеев находится в ОВД "Мещанский", куда его из приемной ФСБ отвезли сотрудники полиции. В ОВД он должен "дать объяснения". По словам корреспондента, с ним все в порядке.
В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.
Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.
Кстати куда она запропастилась?
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може б тоді хоч частина ватників зрозуміла красу фашизму
фашисты в Италии повесили чет 6 человек, а сколько сралин сгноил совков то?
а решта що, самі начальники тюрем на свою відповідальність стратили?
і не боялись шо "прийдуть"?
це як пишуть шо тупо коменданти таборів - просто сам взяв і спалив, отруїв і закопав?
ту Дучу шо - визнали злочинцем? так і УПА не визнали. і ФрАнко теж.
А то шо "мем" - це типу як Сралін сказав: убіть іх всєх. і нічо не підписав, проти Дуче шо таки підписав.
Але совки кричать про фошізм(кретини мають на увазі тов. Гітлера)
але совки про це знати не повинні, як і про то шо солдіки Вермахту обсирались, захопивши совкові танки, бо у них такого й близько не було.
виручала Флак-88 і авіація Люфтваффе, і ще зв.язки гранат з коктейлями "для Молотова". Якраз німці і застосовували це, бо від безвиході проти совкових танків, які не брали 45-ки, чи шо там було антипанцерне.
а італійцям - побоку сраліни-путіни. наскільки зрозуміти можна
А абсолютна влада - це страшно. Бо тут ти сьогодні працюєш на полі, а завтра - БЕЗНОГNМ.(це "мем" такий)
У них это "в крови"(я серьезно).
Послушать Вольнова только - каждый третий русняк - обещает что-то сделать с задом звонящего. А с т.н. "кавказцев" - вообще каждый второй. Плюс - "маму твою е..ал" и т.д.
тыкают свои камеры без разрешения и спроса...
А остальные "банановые" разборки в РФ - до лампочки.
Дикари пусть сами с собой разбираются.
"Банановые" войны в дикой
Латинской АмерикеРФ только без бананов.
Уже добровольно стягивал штаны?
Только что.
В 13:14 на первом анале Дм.Гордон в прямом эфире послал ордынцев в жопу.