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Все про:аграрии (209) комитет (444) Шуфрич (856) Кива (125) Оппозиционная платформа - За життя (25) Мотовиловец (6)

 Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от "СН" Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "ОПЗЖ" Илья Кива и народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец объяснили, почему потолкались в ночь с 18 на 19 декабря в ходе заседания аграрного комитета по законопроекту о рынке земли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить главу аграрного комитета Николая Сольского от блокировки работы комитета депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

"Юлия Владимировна (Тимошенко. - Ред.) дала команду "опоблоку "(имеется в виду" Оппозиционная платформа - "За жизнь". - Ред.) блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, для того, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская (член фракции "ОПЗЖ". - Ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива. - Ред.) Кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича ", - рассказал" слуга народа "Мотовиловець.

В то же время Кива утверждает, что "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа".

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"Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа - землю. Поэтому и позиция наша была такова. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправовому произволу", - отметил член фракции "ОПЗЖ".

Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета из-за толчеи Кивы и Мотовиловца пришлось объявить перев. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе председателя комитета, а позже назвала само заседание незаконным.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли. После этого к нему было подано более четырех тысяч поправок, которые сейчас должен проработать аграрный комитет.

Одновременно с этим председателя комитета Николая Сольского требуют отстранить от должности из-за вероятного конфликта интересов.

Источник: https://censor.net.ua/v3166481
 
 
 Топ комментарии
 
Ківі по ходу пофіг, кого бити? Підвернувся однопартієць Шуфрич - можна і Шуфрича))))
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Дурачек со справкой из дурки что с него взять. Пускай за него отвечают дебилооды что проголосовали за зожепе рыговскую.
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Канибал-ананист,с шизоидальным дебилизмом оприходовал мазахиста ! Все довольны! На секундочку,это депутаты ВР!? ******ц одним словом....
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выжезаконодатели!!!!...соберите в Раде голоса,чтоб дрОчуна киву лишили мандата.
Адский позор смотреть на выходки этого психа.
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Ну дык ента ишо не самое страшное. Кива мог шота и поинтереснее произвести. А с Мотовиловой тем паче!
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так шо, лічильник кількості днів скільки не били шуфрича знову обнулився )))
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Подсунули людям историю о Киве, а те и рады обсуждать. А ведь обсудить надо было бы другое - то, что "слуги кукловода" украли больше, чем 2 тысячи поправок, из 4 тыс, внесенных в Раде. А на пачке из 2 тыс, уже было написано, где надо, "відмовити". А ведь это не драка, это гораздо более серьезное преступление. Но лучше обсудить драку и поржать.
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Як б не була заварушка - традиційно ******* шуфрича. Хороша традиція.
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Пора выпустить стресскуклы с именем Шуфрич. Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 1341
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"в любой непонятной ситуации киздь шуфрича" (С) ))
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Ах, эта кива, она такая непредсказуемая! Такая оригинальная! Может кого-то побить, кому-то угрожать, может подрочить принародно или порно видео посмотреть на работе. А вообще стоит ли пиарить это существо с внешностью и повадками олигофрена, с неразвитой речью, нестабильной психикой и продажной примитивной душонкой? Его надо поганой метлой гнать из власти, взять на учет участковым психиатром и кормить убойными дозами транквлизаторов. А лучше усыпить животное, чтобы не мучалось... Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 6151
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ЗЕленая коМАНДА будет категорически против того, чтобы Киву гнать из ВР, потому что на его фоне монобольшинство уже и не кажется сборищем олигофренов и дебилов, а выглядит вполне терпимо.
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Надо Киву постоянно держать голодным, чтобы он бил Шуфрича. Каждый день.

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А там пару місяців - і весна наблизиться...

Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 3008
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Жаль Шуфрич не отгреб, но шоу все равно продолжается.
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Ну, якщо він штовхався з слугою та бив Шуфрича то, я не бачу за що, можна осуджувати Ківу. Він поводиться згідно своїм природним почуттям. Не станете ж ви засуджувати соловейка за ранковий спів?
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Якщо він з такою законодавчою ініціативою буде виступати щодня то, я мабуть таки за нього проголосував би але жаль він балотується по іншому округу.
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- Учитель, дай мне мудрый совет!
- В любой непонятной ситуации начинай бить Шуфрича...
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