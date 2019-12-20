 Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от "СН" Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить главу аграрного комитета Николая Сольского от блокировки работы комитета депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

"Юлия Владимировна (Тимошенко. - Ред.) дала команду "опоблоку "(имеется в виду" Оппозиционная платформа - "За жизнь". - Ред.) блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, для того, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская (член фракции "ОПЗЖ". - Ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива. - Ред.) Кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича ", - рассказал" слуга народа "Мотовиловець.

В то же время Кива утверждает, что "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа".

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"Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа - землю. Поэтому и позиция наша была такова. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправовому произволу", - отметил член фракции "ОПЗЖ".

Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета из-за толчеи Кивы и Мотовиловца пришлось объявить перев. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе председателя комитета, а позже назвала само заседание незаконным.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли. После этого к нему было подано более четырех тысяч поправок, которые сейчас должен проработать аграрный комитет.

Одновременно с этим председателя комитета Николая Сольского требуют отстранить от должности из-за вероятного конфликта интересов.