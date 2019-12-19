 Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету". По данным этого источников издания, минимум один человек - сотрудник ФСБ - погиб. Есть раненые.
Предположительно, неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке в Москве и открыл огонь из автоматического оружия. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва.
Данные о погибших и пострадавших разнятся. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО. Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД. "У нас пока нет таких данных", — заявили в пресс-службе УГИБДД по Москве на вопрос о погибшем сотруднике ГИБДД.
Через некоторое время в ФСБ сообщили о нейтрализации нападавшего, пишут "Известия".
"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается", — сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Как рассказала очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.
Читайте на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ
Детали случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. В городе введен план "Сирена". Движение по Большой Лубянке было перекрыто.
Завтра, 20 декабря, в России отмечают День работников органов безопасности. Сейчас в Кремле проходит посвященный празднику концерт, на котором присутствует президент РФ Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - обратился он к присутствующим на концерте.
Также на Цензор.НЕТ: Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. ФОТО
Не можу не похвалити москалів !
Молодці !!!
До речi Велика подяка Миколаю - бандерiвцю!!!
лубянка - петровка - знаменка (фсб-мвд-генштаб).
В приемной ФСБ валяются три трупа. Приезжает ФСО и заявляет что нападавших было три, один труп ее, остальные два - террористы убитые доблестными воинами ФСО.
Приезжает ФСБ и заявляет что нападавший был один , а все три - убитые бездари из ФСО. Но это еще не все...
Приезжает странный человечек в гражданском и заявляет что убитых вообще нет ест один раненый. Трупы уволакивают в здание, пол моют.
открою форрум на любой странице и... не могу - читаю до конца
"Как-то утром на рассвете
Расстреляли весь райком..."
Как только граждане, даже в количестве 2-3х человек, вышли без предупреждений, без шариков, но с оружием, вся путинская сверх система безопасности мгновенно обосралась
И это в самом логове банды.
А теперь представьте что вышло 5 тысяч, и все без шариков
респект мужиками увжуха - так держать!!!!