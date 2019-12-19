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Все про:Москва (2681) Россия (74589) стрельба (2562) ФСБ (1423)

 Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный открыл стрельбу в здании ФСБ в центре столицы России, его убили. Завтра структура отмечает профессиональный праздник, сейчас в Кремле проходит посвященный этому концерт, на котором присутствует Путин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету". По данным этого источников издания, минимум один человек - сотрудник ФСБ - погиб. Есть раненые.

Предположительно, неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке в Москве и открыл огонь из автоматического оружия. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО. Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД. "У нас пока нет таких данных", — заявили в пресс-службе УГИБДД по Москве на вопрос о погибшем сотруднике ГИБДД.

Через некоторое время в ФСБ сообщили о нейтрализации нападавшего, пишут "Известия".

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается", — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Как рассказала очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

Детали случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. В городе введен план "Сирена". Движение по Большой Лубянке было перекрыто.

Завтра, 20 декабря, в России отмечают День работников органов безопасности. Сейчас в Кремле проходит посвященный празднику концерт, на котором присутствует президент РФ Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - обратился он к присутствующим на концерте.

Также на Цензор.НЕТ: Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. ФОТО

Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ 01
Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ 02
Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ 03
Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ 04
Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ 05

Источник: https://censor.net.ua/v3166386
 
   
 Топ комментарии
 
это мыколай их с наступающим профпразником проздравил )
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Весело-весело встретим Новый Год.
Енота в студию!
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А членоликий там на праздничной церемонии штаны не менял ?
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Почему не пустили газ как в Норд-Осте ?!! 💀 😬 😂
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от малого к большому , от простого к сложному ...
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6845
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Кацапы напишут что это были украинские националисты....
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Кто бы сомневался...! И лично Бандера с того света это сделал...
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Ставлю лайк !
Не можу не похвалити москалів !
Молодці !!! Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1088
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Поднимайся россиянин - мочи клятую гэбню!!!
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Це, знаєте, як у старому анекдоті про те, що москалі в космос полетіли. Але не всі.
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Плохо, что день щекиста на рашке только раз в году
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AЛЛА, Я В БАР!!! Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3994 Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3994 Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3994

До речi Велика подяка Миколаю - бандерiвцю!!!
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1606
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как во времена Ильича телефон-телеграф-почта, так и теперь нужно
лубянка - петровка - знаменка (фсб-мвд-генштаб).
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Отчаянный русский ждал прибытия Плешивого)). Безумству храбрых поем мы песню)))
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Tобто 1-3 людини можуть вести бій більше години в центрі москви, біля головної будівлі фсб/ Hепогано
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почему нету данных об ихтамнеченой русне?
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Їхній же, "свій", тобто кагебешник і почав стрілянину з табельної зброї. Нехай розбираються.
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Нічого собі табельна, або Сайга або автомат.
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Путин укрылся в здании Государственного Кремлёвского дворца на концерте ко Дню работников органов госбезопасности, а в это время настоящий концерт в их честь начался возле Лубянки.
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Судячи по тому, що стрільба почалась в приймальній ФСБ, там гебешна громадянська війна.
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Учитесь
В приемной ФСБ валяются три трупа. Приезжает ФСО и заявляет что нападавших было три, один труп ее, остальные два - террористы убитые доблестными воинами ФСО.
Приезжает ФСБ и заявляет что нападавший был один , а все три - убитые бездари из ФСО. Но это еще не все...

Приезжает странный человечек в гражданском и заявляет что убитых вообще нет ест один раненый. Трупы уволакивают в здание, пол моют.
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ФСБшник из "непроженных" решил телек пощелкать: 1канал- про Украину, 2канал- "Украина", 3канал- "Зеленский назвал РФ оккупантами", 4- "США самая закредитованная страна в мире", 5- "Слуга Народа"-третья серия, 6канал- Украина прот.... - ааааа! мля!!! С..ки, где мой автомат!?перехерячу всех на фиг!
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Не удивлюсь если фсб скажет, что это были врач, медсестра и музыкант...
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Ну ветеранов АТО у них нет, шоб им дело пришить.
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Дохни мордва вонючая!!! Ждем радостных весте! Праздник удался!!!!
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на РФ гражданская война! сча мирные найдут оружие в шахтах, и мы проведем референдум на Кубани
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очень хорошая новость!

открою форрум на любой странице и... не могу - читаю до конца Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1713
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***** к выборам на новый срок готовится Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4900
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Улыбнуло само название - "неизвестный в здании ФСБ..."😀- новый анекдот. Тоже самое, что и неизвестный в здании СБУ, или же Неизвестный в здании Пентагона...😀
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До ночі ще далеко. Щогодини будуть новини про нових знайдених там жмурів.
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Заспіваймо рузгую народную пєсню:
"Как-то утром на рассвете
Расстреляли весь райком..."
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Что и требовалось доказать
Как только граждане, даже в количестве 2-3х человек, вышли без предупреждений, без шариков, но с оружием, вся путинская сверх система безопасности мгновенно обосралась
И это в самом логове банды.
А теперь представьте что вышло 5 тысяч, и все без шариков
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какой храбрый мужик,жалко шо погиб и жалко шо замочил так мало
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Это вам, суки не гражданских бабушек паковать!!!
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І студентів що виходили на мирні протести в центрі мацкви.
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Ну когда же Путин начнёт защищать русскоязычных напавших на здание ФСБ?
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их было трое - и фсб-шники убитые имеются тоже
респект мужиками увжуха - так держать!!!! Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6459
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Зашел почитать в надежде, что там штабелями уложили... а тут - три... Хотя, если это станет традицией по всей их недостране....
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Напавший на ФСБ, как оказалось был один, всего-то, но обосрались все, вплоть до говнокомандуещего.
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Ще як обгадиліся - весь центр міста перекрили.
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Ща порохоботы заверещат про ублюдину яроша ,какой он херой
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Такой пресс конференции калашников уже не выдержал.
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Сколько шума и суеты из-за одного вооружённого ополченца. А теперь представьте что таких 10, 100, 1000 или 10 000. Да Путин сбежит из Москвы сразу
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***** как раз сегодня рассказывал что в Европейских столицах неспокойно Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблі і поранені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1407
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По-больше разных но мёртвых ватных ФСБешников !
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На Лубянке произошла серия хлопков. Двое слушающих споткнулись. Хлопающий был захлопан. При нем нашли автоматическую хлопушку и две бумкалки. Личность хлопающего выясняется.
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