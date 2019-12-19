 Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету". По официальным данным, погиб 1 человек, пятеро получили ранения.
Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия у здания ФСБ на Большой Лубянке.
Через некоторое время в ФСБ сообщили о нейтрализации нападавшего, пишут "Известия".
"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается", — сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Как рассказала очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.
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На месте работают экстренные службы. В городе введен план "Сирена". Движение по Большой Лубянке было перекрыто.
Завтра, 20 декабря, в России отмечают День работников органов безопасности. Сейчас в Кремле проходит посвященный празднику концерт, на котором присутствует президент РФ Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - обратился он к присутствующим на концерте.
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Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой
Украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
И бесстрашно юнцы
Расстреляли врага,
Завязалась
Кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
700.000 охранников
340.000 росгвардейцев
1.000.000 Минобороны
120.000 ФСБ
915.000 МВД
289.000 МЧС
295.000 ФСИН
80.000 погранцов
70.000 таможня
60.000 СК и прокуратура
34.000 наркоконтроль
35.000 миграционная
+ ФСО, ФАПСИ
И как он через такую толпу пробрался на Лубянку?
Обходит он тройной кацаповский,
Заслон!!!!