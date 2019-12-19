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Все про:Москва (2681) Россия (74589) стрельба (2562) ФСБ (1423)

 Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. Завтра структура отмечает профессиональный праздник, в момент нападения в Кремле проходил посвященный этому концерт, на котором присутствовал Путин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету". По официальным данным, погиб 1 человек, пятеро получили ранения.

Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Через некоторое время в ФСБ сообщили о нейтрализации нападавшего, пишут "Известия".

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается", — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Как рассказала очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

На месте работают экстренные службы. В городе введен план "Сирена". Движение по Большой Лубянке было перекрыто.

Завтра, 20 декабря, в России отмечают День работников органов безопасности. Сейчас в Кремле проходит посвященный празднику концерт, на котором присутствует президент РФ Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - обратился он к присутствующим на концерте.

Также на Цензор.НЕТ: Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. ФОТО

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 01
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 02
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 03
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 04
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 05

Источник: https://censor.net.ua/v3166386
 
   
 Топ комментарии
 
это мыколай их с наступающим профпразником проздравил )
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Весело-весело встретим Новый Год.
Енота в студию!
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Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой
Украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
И бесстрашно юнцы
Расстреляли врага,
Завязалась
Кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
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В РФ:
700.000 охранников
340.000 росгвардейцев
1.000.000 Минобороны
120.000 ФСБ
915.000 МВД
289.000 МЧС
295.000 ФСИН
80.000 погранцов
70.000 таможня
60.000 СК и прокуратура
34.000 наркоконтроль
35.000 миграционная
+ ФСО, ФАПСИ

И как он через такую толпу пробрался на Лубянку?
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Шамил Басаев, не пьёт одеколон!
Обходит он тройной кацаповский,
Заслон!!!!
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Так там одна пьянь безответственная.
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Як би там не було , декілька російських фашистів знищено . І це вже добре .
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Шоб вы твари ложились и вставали под звуки выстрелов как на Донбассе.
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Почтим минутой молчания того партизана который запартизанил ордынских ублюдков. Слава герою.
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Это наверное какой то расейский шахтер откопал в шахте автомат и добивался чтобы его услышали в кремле.
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Это хохляцкая ДРГ под командованием Бендеры в трусиках.
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