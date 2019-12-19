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 Политика Украины, Общество
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Все про:азартные игры (61) легализация (106) Белькова (3)

 "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр. ВИДЕО

Народный депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова сравнила легализацию азартных игр с выдачей лицензий на убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Белькова заявила это во время обсуждения вопроса легализации игорного бизнеса, выступая с трибуны Верховной Рады. Кроме того, нардеп рассказала о зависимости своего сына от азартных игр.

"Меня зовут Ольга и в моей семье есть человек, который зависимый от азартных игр. То что для вас называется сухо  - лудомания, для меня - кошмар и драма последних 8 лет... Таких как мой сын сегодня в Европе 1-6% и есть прямая корелляция между легализацией и всплеском зависимых... Если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии", - рассказла Белькова.

Для справки: Лудомания - патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.

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Источник: https://censor.net.ua/v3166365
 
   
 Топ комментарии
 
і ти в це віриш? коли прийде клієнт, готовий просрати останні гроші - в нього хтось буде паспорт питати......
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Ольга Белькова сломала "стеклянные глаза" болванчиков от "Слуг Сороса" ...
После её выступления только у 212 мразей повернулась рука нажать зелёную кнопку наркоманов Сороса !
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От дурна баба. І як такі потрапляють у Раду?
Саме легалізація дозволить проконтролювати залежних. Коли ігровий салон на вимогу держави буде вимагати паспорт і перевіряти кожного клієнта на наявність в списку ігроманів, вони не зможуть наприклад програти квартиру, бо максимальна сума програшу буде обмежена.
Інша справа, коли такий залежний піде в нелегальний "інтернет-клуб" під дахом у мєнтів. І там програє все до копійки.
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Закон про ігровий бізнес провалили.
А от закон про ТСК ПРИЙНЯЛИ-337ГОЛОСІВ. МОЛОДЦІ
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Ольга Белькова сломала "стеклянные глаза" болванчиков от "Слуг Сороса" ...
После её выступления только у 212 мразей повернулась рука нажать зелёную кнопку наркоманов Сороса !
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Навряд серед решти скільки-небудь значна кількість ідіотів, які вважають, що без легалізації казино та автомати "не працюють" скоріше авакян дав на лапу
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Так й банди працюють й наркомафія - може й їм наділити ліцензії на ширку та на кількість вбивств ?!
На відміну від ігроманії , що є хворобою , легальна проституція жодній людині не робить злого якщо це добровільно й з повнолітними .
Крайще легалізували б проституцію й разом ввели б довічне увязнення для сутенерів ...
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Скажу навіть більше , що об"єми легальних закладів завди перевищують кількість нелегальних в десятки разів .
Такого , як було до 2009 року зараз нема . Головне було в забороні -- зробити максимально недосяжним для підлітків одноруких бандитів ... Бо тоді було біля кожної школи по 5 закладів в радіусі 100-400 метрів . Це робилось навмистно . Діти шли до дому й читали на парканах школи запрошення до сусіднього "Сельпо" ... де з подвалу звучали "Бандити" ...
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Чоколатерійські квакери і тут хочуть щоб Третьяков получал бабло от наплодившихся по всей стране "Козлолётов" ... и тут они лижут до появления сякоти...
http://prestupnik.net/news/aleksandr-tretyakov-professionalno-kryshuet-igornyj-biznes/

Это ж надо, опять петрушкин дружбан из бпп, опять схема воровства, и опять квакеры квакають... "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 6751
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В моей семье умерли от алкоголизма дедушка, двоюродные братья, сестра и брат. И таких как как они, по сухой статистике, в Украине 4 процента. Требую запретить в Украине производство и продажу любых видов алкоголя, ведь алкоголь(по статистике) несет в семьи горе. А горе семье- горе стране. И еще. Каждый день на дорогах происходят сотни дтп и в них гибнут люди даже больше чем от алкоголя. Чаще всего( по сухой статистике) виновниками ДТП являются т.н. автолюбители. Требую запретить частный автотранспорт, который несет смерть гражданам, горе в семьи и засоряет окружающую среду.(Сарказм, что-бы поняли.)
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Чому через 4% людей, які не здатні себе контролювати, повинні обмежувати себе інші 96%?
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У вас в роду все гибнут от алкоголя-и вы с иронией говорите о "запрете"....
Или вы врете,и приводите такую ужасную статистику для красного словца или на ваш самоанализ сказываеться плохая родословная.
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От дурна баба. І як такі потрапляють у Раду?
Саме легалізація дозволить проконтролювати залежних. Коли ігровий салон на вимогу держави буде вимагати паспорт і перевіряти кожного клієнта на наявність в списку ігроманів, вони не зможуть наприклад програти квартиру, бо максимальна сума програшу буде обмежена.
Інша справа, коли такий залежний піде в нелегальний "інтернет-клуб" під дахом у мєнтів. І там програє все до копійки.
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і ти в це віриш? коли прийде клієнт, готовий просрати останні гроші - в нього хтось буде паспорт питати......
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Ну магазини ж якось заставили видавати чек кожному покупцеві. Хоч самому магазинові вигідніше торгувати без чека і не платити податки з проданого товару. Більше того, зараз магазини не продають алкоголь після 23.00. І це працює, я сам не раз перевіряв.
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великі супермаркети - так.... дрібні точки, як торгували алкоголем, так і торгують (знають своїх клієнтів в лице)
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Так, але вже немає тієї масовості, що була. Те саме з ігровими салонами. Буде якийсь процент упоротих, які шукатимуть нелегала без будь-яких обмежень. Але більшість піде в легальний ігровий салон і програє там в межах розумного.
Зрозуміло, що верхівці силовиків, яка кришує нелегальні ігрові "інтернет-клуби", борделі, торгівлю наркотою та зброєю, будь-яка легалізація це сіль на рану. Бо їхні надприбутки стануть звичайними прибутками. Заборони це їх хліб, тому вони роблять все, щоб заборон ставало якомога більше.
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Маю право випивати скільки захочу, поки мої дії не шкодять іншим людям. Чи може теж хочете заборонити?
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А ты веришь что сейчас все игроманы сидят 10 лет дома и не играют, а алкоголики не пьют водку после 11.00?
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А ТЫ ВЕРИШЬ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ПОСЛЕ 22-00 НАПРАВЛЕНО НА СНИЖЕНИЕ КОЛ-ВА АЛКОГОЛИКОВ?
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вона не дурна...вона розумна і нещасна жінка.
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Вона або керується емоціями, або взяла гроші від нелегального бізнесу, який зацікавлений в збережені заборон. В першому випадку це дурість. В другому - злочин.
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ви або дуже молодий, або дуже жорстокий і працюєте в гральному бізнесі.
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На відміну від вас, ліваків, я не дивлюсь на людство як на дитячий садок. А себе не вважаю мудрим вихователем, який має право всім і все забороняти. І, в свою чергу, я не бажаю щоб хтось забороняв мені.
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а як же співчуття та підтримка ближнього?
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Ну ви ж дієте методом коврових бомбардувань. Заборонити - так всім. І ігроманам, і людям які жорстко тримають себе в руках а в ігрові салони заходять раз на рік, щоб програти 100 гривень чисто заради розваги.
Де ваша любов до ближнього? Чому від ваших заборон повинні страждати всі? Перепишіть своїх дорослих дітей із дорослого дитсадка і опікайте їх скільки хочете. Але не лізьте зі своїми заборонами куди вас не просять.
Бо опіка дуже часто перетворюється на тиранію. А добрий народний тато - на товариша Сталіна. Не дарма ж більшість лівацьких держав з часом стають кривавими диктатурами.
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ви праві...істини завжди десь посередині.
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МАБУТЬ НЕ ВОНА ДУРНА,а саме ти.і "дурний" це не образа а рівень розвитку.
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Хаха, как будто сейчас её близкий не найдет где поиграть, это все равно что запретить алкоголь, пить меньше не перестанут. Вот только это можно легализовать и получать миллиарды в бюджет.
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А это уже проблема НЕ закона, а Авакова ЛИЧНО!
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Сегодня игорный бизнес незаконный. Журналисты-блогеры Ивановы, петровы, сидоровы валили на Луценко, который якобы крышевал их раньше.
Кто их крышует все эти Космолоты сегодня? Они работают.
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Почему об этом знает Иван Иванов, но не знают и, главное, НЕ РЕАГИРУЮТ на противозаконную деятельность Аваков, Рябошапка и до кучи пусть будет Баканов?
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Ключевое здесь - Пети-параши подельник....
и вопрос : а ты шо не знала ? "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 3748 Жду ответ .
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Меня не волнует кто чей подельник. Это не должно волновать и "органы", руководители которых получают очень неплохую зарплату, но не выполняют свои функции.
Они в доле?
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Ну, как же не волнует... а кто за шокодупу распинался на "цензоре", аж гай гудел ?
Может я ?
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Иванов не флуди. Если не можешь писать по теме статьи, отдыхай.
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Оце слушна думка.
Як казав Тарас Бульба - "чем тебя породил, тем тебя и убью"
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Хоть одна здравая мысль. Считаю что нужно не легализировать азартные игры а закрыть подпольные казино которые сейчас функционируют. В первую очередь космолоты Авакова. Ну и естественно с криминальной ответственностью.
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Убийство это гуманно в сравнении с медленным выматыванием кишок десоциализацией, социальным каннибализмом.
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Она что, не знает что с сыном быть?Водка, девочки и Red Dead Redemption 2.
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якось же в інших країнах це регулюється і працює.
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У многих людей есть родственники алкоголики и курильщики. Давайте запретим всем сигареты и алкогольные напитки? Ну так держи свого наркомана у себя дома привязанным на цепи. Почему все должны из-за тебя страдать?
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то есть она хочет сказать что её сыну сейчас негде пойти спустить деньги потому что это не легализировано? "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 2642
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Судя по бегающим глазам и каким то хаотичным жестам не только ее сын а и она сама зависимая от наркоты, а не от игромании.
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Когда закрывали игорку в 2009 по желанию куйла в Украине, бабка жулька пошла на убийство людей, сожгла зал и что, все схавали, как за обычную трагедию. Курить умереть от рака, бухать умереть от цирроза, проституцию запретить можно умерь от спида, т.д. Нужно все запретить.
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Что мешает этому зависимому спускать бабки через интернет на покерстарс.
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а потом выясниться что их полит сила имеет хороший гешефт от чёрных казино, а прикрываться сыном-лудоманом это издержка профессии. Про Юлину сеть ломбардов может напомнить? По сути у людей последнее забирают за гроши! Морализаторы херовы!
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Охренеть логика...Давайте тогда сухой закон вводить,алкашей то явно побольше,чем игроманов.Так получается?
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А жирных людей ещё больше, чем алкашей. И они даже диабетом болеют, оттого что жирные, и даже от инсульта по этой причине умирают.
Поэтому в первую очередь надо запретить производство майонеза, сала, подсолнечного масла и пироженок.
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Хорошо шо у неё нет в семье дебила, который квартиру на Аделаджу переписал.
Бо она б тогда топила за запрет продажи кваптир.
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- Меня зовут Вова, и я наркоман...
- Здравствуй, здравствуй, Вова!

- Меня зовут Андрей, и я гомосексуалист...
- Здравствуй, здравствуй, Андрей!

- Меня зовут Оля, и я игроман...
- Здравствуй, здравствуй, Оля!

- Послушайте, а давайте дадим слово предствителям других партий - кроме слуги-нарида?
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"Меня зовут Ольга и в моей семье есть человек, который зависимый от азартных игр. То что для вас называется сухо - лудомания, для меня - кошмар и драма последних 8 лет

Так вроде же последние 8 лет игромания в Украине была запрещена? Ну и как ето помогло твоему родственнику? А может нужно признать что твой сын как и 1-5% населения просто больные люди и их нужно отдельно лечить а не лечить всю страну? Так же как мусора которые брали взятки за ТО говорили 10 лет назад что нельзя отменять ТО автомобилей потому что у машин будут отваливаться колеса. И что сейчас отваливаются колеса поголовно у машин? То же самое говорили что нельзя давать украинцам безвиз потому что все ломанутся в Европу и начнут поедать европейцев. По мойму ета наркоманка с бегающими глазками забывает что такое демократия и что 99% людей не должны страдать из-за 1% больных, а скорее всего работает на тех кто крышует нелегальные игровые залы.
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То что у этой депутатши зависимый сын, не значит что игровой бизнес не нужно легализировать. Явно нарушена логика. Алкоголики умирают от алкоголя, курильщики от курения, пешеходы и велосипедисты от машин, купающиеся в водоемах тонут и так далее. По логике этой тётки нужно запретить развивать цивилизацию.
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Проблема в том, шо она манипулирует, сравнивает игроманию с убийством, типа игроман не только себе плохо делает, но и другим людям, значит игромания это как убийство.
А на самом деле это не других людей проблема, а исключительно её.
Ворует бабки из дома - вышвырни его нахрен на улицу, пусть живёт как хочет.
Не можешь выгнать - значит проблема не в игромане, а в психических расстройствах мамы.
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ХАХАХ да и сейчас автоматов на каждом углу полно + в нете можно всегда поиграть скорее всего у этой тетки кто то из близких крышует этот весь цирк
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Не знаю для чего эти истерики. В Украине с 1991 по 2008 год были казино во всех крупных городах и играли в рулетку. В Одессе казино было на месте интерклуба в памятнике архитектуры (арх. Бернардацци) в том же здании филармонии на ул.Пушкинской.
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Это эмоции - закон всё равно нужен.
А интернет казино никто никак пока не запретит.
И смысла нет, так как появится больше подпольных казино.
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Канабис запрещён, водка рекламируется...может сравним статистику убийств после их употребления ?
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Чем более доступен игровой бизнес-тем больше искушений.
И не надо рассказывать-кто играл тот играет...
А кто не играл?
Что значит прступления в бюджет от игорного бинеса?не будем брать толстосумов,кто у кого не убудет,сколько б не играл.А большинство-это большая беда в семьях,разбитые жизни...Нам нужны эти проклятые деньги?
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