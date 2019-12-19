 "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Белькова заявила это во время обсуждения вопроса легализации игорного бизнеса, выступая с трибуны Верховной Рады. Кроме того, нардеп рассказала о зависимости своего сына от азартных игр.
"Меня зовут Ольга и в моей семье есть человек, который зависимый от азартных игр. То что для вас называется сухо - лудомания, для меня - кошмар и драма последних 8 лет... Таких как мой сын сегодня в Европе 1-6% и есть прямая корелляция между легализацией и всплеском зависимых... Если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии", - рассказла Белькова.
Для справки: Лудомания - патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.
А от закон про ТСК ПРИЙНЯЛИ-337ГОЛОСІВ. МОЛОДЦІ
После её выступления только у 212 мразей повернулась рука нажать зелёную кнопку наркоманов Сороса !
На відміну від ігроманії , що є хворобою , легальна проституція жодній людині не робить злого якщо це добровільно й з повнолітними .
Крайще легалізували б проституцію й разом ввели б довічне увязнення для сутенерів ...
Такого , як було до 2009 року зараз нема . Головне було в забороні -- зробити максимально недосяжним для підлітків одноруких бандитів ... Бо тоді було біля кожної школи по 5 закладів в радіусі 100-400 метрів . Це робилось навмистно . Діти шли до дому й читали на парканах школи запрошення до сусіднього "Сельпо" ... де з подвалу звучали "Бандити" ...
http://prestupnik.net/news/aleksandr-tretyakov-professionalno-kryshuet-igornyj-biznes/
Это ж надо, опять петрушкин дружбан из бпп, опять схема воровства, и опять квакеры квакають...
Или вы врете,и приводите такую ужасную статистику для красного словца или на ваш самоанализ сказываеться плохая родословная.
Саме легалізація дозволить проконтролювати залежних. Коли ігровий салон на вимогу держави буде вимагати паспорт і перевіряти кожного клієнта на наявність в списку ігроманів, вони не зможуть наприклад програти квартиру, бо максимальна сума програшу буде обмежена.
Інша справа, коли такий залежний піде в нелегальний "інтернет-клуб" під дахом у мєнтів. І там програє все до копійки.
Зрозуміло, що верхівці силовиків, яка кришує нелегальні ігрові "інтернет-клуби", борделі, торгівлю наркотою та зброєю, будь-яка легалізація це сіль на рану. Бо їхні надприбутки стануть звичайними прибутками. Заборони це їх хліб, тому вони роблять все, щоб заборон ставало якомога більше.
на здоров'я
Де ваша любов до ближнього? Чому від ваших заборон повинні страждати всі? Перепишіть своїх дорослих дітей із дорослого дитсадка і опікайте їх скільки хочете. Але не лізьте зі своїми заборонами куди вас не просять.
Бо опіка дуже часто перетворюється на тиранію. А добрий народний тато - на товариша Сталіна. Не дарма ж більшість лівацьких держав з часом стають кривавими диктатурами.
Кто их крышует все эти Космолоты сегодня? Они работают.
http://prestupnik.net/news/aleksandr-tretyakov-professionalno-kryshuet-igornyj-biznes/
и вопрос : а ты шо не знала ? Жду ответ .
Они в доле?
Может я ?
Як казав Тарас Бульба - "чем тебя породил, тем тебя и убью"
Поэтому в первую очередь надо запретить производство майонеза, сала, подсолнечного масла и пироженок.
Бо она б тогда топила за запрет продажи кваптир.
- Здравствуй, здравствуй, Вова!
- Меня зовут Андрей, и я гомосексуалист...
- Здравствуй, здравствуй, Андрей!
- Меня зовут Оля, и я игроман...
- Здравствуй, здравствуй, Оля!
- Послушайте, а давайте дадим слово предствителям других партий - кроме слуги-нарида?
Так вроде же последние 8 лет игромания в Украине была запрещена? Ну и как ето помогло твоему родственнику? А может нужно признать что твой сын как и 1-5% населения просто больные люди и их нужно отдельно лечить а не лечить всю страну? Так же как мусора которые брали взятки за ТО говорили 10 лет назад что нельзя отменять ТО автомобилей потому что у машин будут отваливаться колеса. И что сейчас отваливаются колеса поголовно у машин? То же самое говорили что нельзя давать украинцам безвиз потому что все ломанутся в Европу и начнут поедать европейцев. По мойму ета наркоманка с бегающими глазками забывает что такое демократия и что 99% людей не должны страдать из-за 1% больных, а скорее всего работает на тех кто крышует нелегальные игровые залы.
А на самом деле это не других людей проблема, а исключительно её.
Ворует бабки из дома - вышвырни его нахрен на улицу, пусть живёт как хочет.
Не можешь выгнать - значит проблема не в игромане, а в психических расстройствах мамы.
А интернет казино никто никак пока не запретит.
И смысла нет, так как появится больше подпольных казино.
И не надо рассказывать-кто играл тот играет...
А кто не играл?
Что значит прступления в бюджет от игорного бинеса?не будем брать толстосумов,кто у кого не убудет,сколько б не играл.А большинство-это большая беда в семьях,разбитые жизни...Нам нужны эти проклятые деньги?