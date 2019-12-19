 "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Белькова заявила это во время обсуждения вопроса легализации игорного бизнеса, выступая с трибуны Верховной Рады. Кроме того, нардеп рассказала о зависимости своего сына от азартных игр.

"Меня зовут Ольга и в моей семье есть человек, который зависимый от азартных игр. То что для вас называется сухо - лудомания, для меня - кошмар и драма последних 8 лет... Таких как мой сын сегодня в Европе 1-6% и есть прямая корелляция между легализацией и всплеском зависимых... Если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии", - рассказла Белькова.

Для справки: Лудомания - патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.

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