 Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции против рынка земли разблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева. Организаторы митинга заявили, что завтра с утра возобновят пикетирование Верховной Рады. Их требование снять с рассмотрения законопроекты относительно рынка сельскохозяйственных земель.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ