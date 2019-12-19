 Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники акции против рынка земли разблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева. Организаторы митинга заявили, что завтра с утра возобновят пикетирование Верховной Рады. Их требование снять с рассмотрения законопроекты относительно рынка сельскохозяйственных земель.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Землю - крестьянам.
А мне - Лексус и бусики.
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm
Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
Главное,что рынок земли есть в виде права пользования землей.Ты можешь это право продать,подарить,заложить в банк и т.д.У нас такого права нет.Попробуй продай или заложи.