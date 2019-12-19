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 Политика Украины, Киевские новости
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 Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие против открытия рынка сельскохозяйственных земель разблокировали движение по ул. Крещатик в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции против рынка земли разблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева. Организаторы митинга заявили, что завтра с утра возобновят пикетирование Верховной Рады. Их требование снять с рассмотрения законопроекты относительно рынка сельскохозяйственных земель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 02
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 03
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 04
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 05
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 06
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 07
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 08
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 09
Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3166347
 
 
 Топ комментарии
 
Оплата почасовая или за смену?
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Лишь бы без палаток, а то хлопот при установке, смотрю, не оберешься.
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Ну, правильно - все згідно КЗПП - 8-годинний робочий день закінчився, всі на законний відпочинок Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве - Цензор.НЕТ 7879
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Лишь бы без палаток, а то хлопот при установке, смотрю, не оберешься.
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Сдельно-прогрессивная,в зависимости от конкретного результата и времени,ушедшего на производства затора.
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Ну, правильно - все згідно КЗПП - 8-годинний робочий день закінчився, всі на законний відпочинок Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве - Цензор.НЕТ 7879
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А за переработку премия будет?Наверное не.Так бы стояли круглые сутки.
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Заводы - олигархам!
Землю - крестьянам.
А мне - Лексус и бусики.

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От каждого по возможностям-каждому по потребностям.
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Усім хто не розуміє наслідків цієї так званої "реформи". Це гірше ніж підписані хряком 2 мінські договорняки, формули штангенциркуля, федералізація, амністія сєпарам і загравання та торгівля з ****** на крові. Це відкритий розпродаж території України.
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а от і брехня! а що робити старим людям по 80 років, які хочуть продати свої паї?
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Ідіотська логіка. А що робити пенсіонерам у містах, яким не вистачає пенсії? Квартиру продавати і йти бомжувати? Тільки квартира - не національне багатство. І земля під нею - державна.
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давай я відповім трохи по-маланскі. у нас немає ніякого закону про землю, але господарі землі давно вже є. закон потрібен, але вступ його в силу поки вважаю передчасним.
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Нормальний Закон, з врахуванням досвіду провідних країн, а не Аргентини і Бразилії. У нас вже суди, прокуратури реформовані кимось окрмім панамського патріота? З кадастром розібрались? Державний земельний банк працює? І з господарями-латифундистами теж потрібно розібратись. На всю країну кричали - подолаємо корупцію! Так як так вийшло, що Земля, яка належить (за Конституцією) державі - опинилась в приватній власності або довгостроковій оренді? Може тут, в першу чергу, треба конюшні розгрібати?
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так то воно так, але з чогось починати треба. хоча-б з якогось закону. поки ж ми маємо тільки каламутні схеми.
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Ага, давайте почнем з якоїсь муйні замість Закону. Тільки тут така справа, що національне багатство можна продати тільки раз. Он той імбецил знизу підтвердив, навівши приклад корінного населення США. Україна буде процвітати за рахунок природних ресурсів, тільки такі, як оте чмо, буде сидіти в резервації разом з тими хто був проти.
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Ото ж я думаю,чего Штаты так "херово" живут?Индейцев в резервации загнали.Ганьба понаехавшим англосаксам.
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много ты знаешь про штаты и херню пишешь.
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От , доречі, - самий тупий коментар. Хочеш жити в резервації - їдь в лугандон чи дамбвабве. Вони на таке відразу погодились.
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Скорей тупые не поняли,что в штатах земля давным давно продается,еще со времен рабтсва,и уровень жизни один из самых высоких в мире,а по уровню ввп- первые,второй Китай.Ну а индейцы в резервациях.Это даже любой школьник знает.
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Даже у Китайцев есть рынок земли,если кто не знал.
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm

Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
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Главное не увидел? "В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей."
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Александро.Я это еще в 2007 году "увидел",когда в Китай летать стал.

Главное,что рынок земли есть в виде права пользования землей.Ты можешь это право продать,подарить,заложить в банк и т.д.У нас такого права нет.Попробуй продай или заложи.
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Ох і іксперди. Рівень життя у кого, убоге? У тих хто в резерваціях, які просрали свою землю? Так ти теж опинишся на дамбвабве (бо там нічого не росте), посеред териконів і полізеш в копанку працювати на чергового гіві з моторилами. А Україна без українців буде процвітати, як США. Бо ресурсів багато.
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Много молодежи. Приятно, что они стремятся стать фермерами и сельхозработниками.
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"Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве" - Тимошенница вместе с пятой колонной беса путлера (Мертвечука) финансирует деклассированный элемент, или голодных неустроенных бомжей, для имитации протестов аграриев, и к сожалению, какое то количество таких в Украине ещё есть, и благодаря им, Тимошенница держится, из последних сил, на плаву, но "сладкого" места ей уже не видать, как собственных ушей, здесь случился перебор, и она скорее всего уйдёт в тираж.
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Лично я не возражал бы и против качановки. Недосидела бабка....
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А может митингующие и есть тот актив Украины, может именно им землю надо отдать вместо пассивной биомассы - сдающей паи в найм и мечтающие продать этот непотриб..
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Типичный портрет митингующего агрария. Средний возраст - примернго 20. Телоукладка - спортивная. Намордник - балаклава или капишон. Присутствие серого вещества в бошке - мало, но серое, как штаны пожарника. Такое ощущение, что вилы эта публика из рук сутками не выпускает, в зависимости от тарифа. Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 40
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Тебе и до таких далеко. Твои способности защищать коллективную собственность от захватчиков такие же как у фарша для колбасы.
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Само понятие "продажа земли" есть шулерское. Что продается - только плодородный слой для сельхоз производства или условный конус от центра земли до границ участка со всеми полезными ископаемыми, что туда попали? На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью. То есть будущие поколения будут полностью зависеть от прихоти сомнительных "собственников" преступно раздерибаненной территории государства, которых сейчас хотят узаконить в виде хозяев земли и которые появились в результате неграмотных и популистских законов, принятых во времена кучмы.
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Для того, чтобы защищать свое будущее в стране не обязательно быть аграриями - главное иметь думающую голову.
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