 Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого", - подчеркнул Гончарук, отметив, что причин для паники не существует и ситуация под полным контролем правительства.
Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.
До нового года управились, как и обещали, зєуроды.
Коротше, Слуга явно не нашого народу.
источник: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
Прізвище на час скоєння правопорушення: Ситник
Ім'я на час скоєння правопорушення: Артем
По батькові на час скоєння правопорушення: Сергійович
Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення: Національне антикорупційне бюро України
Посада на час вчинення корупційного правопорушення: Директор
Склад корупційного правопорушення:
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Сфера діяльності на час скоєння правопорушення: Державна служба
Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення:
ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: 13.12.2019
Номер судової справи: 572/2133/19
Дата судового рішення: 13.12.2019
Номер судового рішення: 86363442
Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: Рівненський апеляційний суд
Суть задоволення позовних вимог:
Визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 172-5 КУпАП. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.
Це рекорд. Зауважте - в цих йлопів був жирок у 55 ярдів.
Новий рік вони почнуть з мінусу одразу.
Ж-о-п-а.