EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  142  12
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4425) госбюджет (723) финансирование (1378) Гончарук_Алексей (400)

 Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вся информация о провале бюджета, которую сегодня публикуют в СМИ, - фейк.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого", - подчеркнул Гончарук, отметив, что причин для паники не существует и ситуация под полным контролем правительства.

Читайте также: Маркарова о причинах приостановки финансирования: Предновогоднее "осваивание" средств и недовыполнение доходной части бюджета

Ранее стало известно, что Кабмин приостановил финансирование ряда незащищенных статей бюджета.

Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/v3166313
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да уж, как в песне. "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....". Бюджет спекся окончательно. Закрыть ноябрь не хватает более 10 млрд. Закрыть декабрь -- недостача уже около 43 млрд. Причем и январский баланс уже тоже тю-тю. Маркарова занимает 10 млрд. на выполнение января. Докерувались зеленые в хлам. При постоянных еженедельных займах через облигации в 300-400 млн.баксов.
 показать весь комментарий
 
 
Тому і чешуться базар землі відкрити, бо нема де брати грошей. Я вже не буду казати хто це зробив разом - бо як горохом об стіну (барига до цих пір краде і краде)
 показать весь комментарий
 
 
У нас медики сьогодні бастували. Вийшов голова адміністрації і голосно, чітко заявив що він всіх нас в рот ї....
Коротше, Слуга явно не нашого народу.
 показать весь комментарий
 
Что там Беня говорил? "Дефолт, так дефолт".
 показать весь комментарий
 
Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3701
 показать весь комментарий
 
Директор Антикоррупционного бюро Сытник внесён в реестре коррупционеров))) гыгыгы Все защищенные статьи госбюджета-2019 профинансируются в полном объеме, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9585

источник: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Прізвище на час скоєння правопорушення: Ситник
Ім'я на час скоєння правопорушення: Артем
По батькові на час скоєння правопорушення: Сергійович

Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення: Національне антикорупційне бюро України
Посада на час вчинення корупційного правопорушення: Директор
Склад корупційного правопорушення:
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Сфера діяльності на час скоєння правопорушення: Державна служба

Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення:
ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: 13.12.2019
Номер судової справи: 572/2133/19
Дата судового рішення: 13.12.2019
Номер судового рішення: 86363442
Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення: Рівненський апеляційний суд
Суть задоволення позовних вимог:
Визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 172-5 КУпАП. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.
 показать весь комментарий
 
О, голубок, снизошел к нам. Понять их надо, они же продажей земли занимались, когда им такими мелочами, как бюджет заниматься?
 показать весь комментарий
 
Кардинал SoF‏ @sofnesk 2 часа назад

Це рекорд. Зауважте - в цих йлопів був жирок у 55 ярдів.
Новий рік вони почнуть з мінусу одразу.
Ж-о-п-а.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх