 "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции против рынка земли заблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева в районе ЦУМ и ул. Хмельницкого. Митингующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом автотранспорт не имеет возможности проехать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, митингующие пропускают скорые и общественный транспорт.

Активисты держат в руках плакаты со своими требованиями, а также флаги с символимкой политсил.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ