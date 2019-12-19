 "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники акции против рынка земли заблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева в районе ЦУМ и ул. Хмельницкого. Митингующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом автотранспорт не имеет возможности проехать.
Вместе с тем, митингующие пропускают скорые и общественный транспорт.
Активисты держат в руках плакаты со своими требованиями, а также флаги с символимкой политсил.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Это "тлетворное" влияние Лукашенко!!!