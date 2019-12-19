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 "Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие против открытия рынка сельскохозяйственных земель заблокировали движение по ул. Крещатик в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции против рынка земли заблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева в районе ЦУМ и ул. Хмельницкого. Митингующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом автотранспорт не имеет возможности проехать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, митингующие пропускают скорые и общественный транспорт.

Активисты держат в руках плакаты со своими требованиями, а также флаги с символимкой политсил.

Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 01
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 02
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 03
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 04
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 05
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 06
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 07
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 08
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 09
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 10
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 11
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 12
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 13
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 14
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 15
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 16
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 17
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 18
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 19
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3166292
 
   
 Топ комментарии
 
Популисты, типа бабы Юли, зарабатывают очки. А о том, что половина всей земли, уже разворована, они молчат.
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"Земля божий дар" - сказали гопнікі в адідасі
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Но продавать никак не хотят , хотят сдавать в аренду . Государство тоже должно сдавать в справедливую аренду , а они хотят отобрать у Украины эту возможность "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 1033
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Но сдают по цене рынка. А не по цене,которую назовет арендатель.
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Зебуины, а почему уже которую неделю нет видосиков от нелоха? Он же обещал.
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рабы против продажи земли..ибо их рабовладельцы не хотят её покупать, а хотят и дальше почти на шару брать в аренду у тех же рабов..
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Они не против и не за, что им скажут наниматели, за то они и будут. Всякая шваль безработная, алкаши и пенсионеры
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Зато когда в обход моратория по серым схемам земля скупалась сотнями гектаров им было пох.
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земля належить не тільки нам ,а ї тим хто приде на цей світ через50-100 років.За що загинули тисячі українців і гинуть?!Чого тоді гинуть!Хай ідуть додому !Хай домовляться з путіним,чи вже домовились,через хохлів той зкупить.У нас нема грошей ,щоб купувати землю.Скуплять ті хто має доляри.В нищій,воюючій країні у кого є гроші?У бідних селян скуплять землю за копійки.
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У пети спроси.какие 120 тыс гектаров он сынуле передал. А закон выйдет,сразу вопросы к пеце появятся. Откель?
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пара сотень проплачених порохокнурів хочуть керувати державою...ринку землі немає тільки в кндр,кубі і ще в таких самих венесуелах,соєві кнури,мало того,що 30 років ї....ли нам мізки,ще й зараз палки в колеса ставлять,народ послав вас на...й,вибрав президента,парламент,рейтинг їх зараз росте,що ще не ясно?парі сотень проплачених кнурів соєвого обшкварка ніхто не давав права щось там квакати...
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Нема питань.берем рынок любой успешной страны и делаем. А не по 10000 га юрлицвм.
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Не можна так ображати людей. Кожен має право на свою думку. Якщо ви так легко продаєте рідну (якщо вона вам рідна) землю, то ви й матір свою продасте. А земля належить державі і всьому народу. Проти продажу землі не пара сотен, а 70%.
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Земля-божий дар, а не товар, а горілка-це горілка
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