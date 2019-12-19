 "Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цымбалюк встретил донецких пропагандистов Кремля в кулуарах перед пресс-конференцией Путина в Москве.
Видеозапись короткой встречи и словесной перепалки Цымбалюк опубликовал на своей странице в соцсети.
"Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", - сказал украинский журналист в конце разговора.
Треба було продовжить - "якщо доживете...".
Если посмертно, то пускай покоятся с миром конечно.
а что, службу протокола у нас разогнали?
Дивлюся на її одяг та розумію, що вона богиня тупості та ікона несмаку.
Зуй через плечо.
Все таки лєдю Лєнку обшиває враг зе-нарота.
Порохобот 80 левел або і вище.
Пісі. Мені одній здається,що Лєнка перевернула на себе каструлю борща?
"Вошьдь то кхекал, то смеялся,
То щетинился как ёж.
Кто слушал - тот не сомневался,
Что речь его - сплошной п*здежь".
В. С. Высоцкий. Черновики. Из неопубликованного.
как "амнистировать" жителей Рашки? поехать и вручить "амнистию"? тупо решил поумничать. Мог бы сказать: после установления контроля НАТО над бывшей т.н. РФ, мы вас не просто поджарим для бродячих собак, а с приправой из праха Задорного.
Вольнов бы их там разнес и они бы схавали свои микрофоны..... не ртами
Ну так вот - закрой браузер, выключи планшет и не отсвечивай, если нету аргументов....
А, забыл - язык в дисплей покажи еще.