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 Политика Украины, Общество
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 "Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка. ВИДЕО

Украинский журналист Роман Цымбалюк пообещал амнистию пропагандистам, работающим на телеканале наемников РФ в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цымбалюк встретил донецких пропагандистов Кремля в кулуарах перед пресс-конференцией Путина в Москве.

Видеозапись короткой встречи и словесной перепалки Цымбалюк опубликовал на своей странице в соцсети.

"Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", - сказал украинский журналист в конце разговора.

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Источник: https://censor.net.ua/v3166284
 
   
 Топ комментарии
 
Роман - красавчег! жжет вату нещядно!
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это не так!.. перед смертью, Гебельс успел трахнуть бабушку Путена, Словьева, Киселева, и еще сотню россиянских пропагандонов..
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"Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка.

Треба було продовжить - "якщо доживете...".
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это он зря такие абещания дает, добавил бы хотя бы....... наверное и выживших.
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Глупец ! Даже Гебельс понимал,что пропаганда это страшное преступление. И даже убил всю семью и себя.
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это не так!.. перед смертью, Гебельс успел трахнуть бабушку Путена, Словьева, Киселева, и еще сотню россиянских пропагандонов..
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гарно получилось, рашапіди мають "зацінити"
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Только забыл добавить слово "посмертно"
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По чесноку, его там держат за клоуна.
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"Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка.

Треба було продовжить - "якщо доживете...".
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"Я тебя поцелую, потом, если захочешь! " (С) "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7183
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Угу. Предпочитаю амнистию в виде 9Х19, на крайний случай 9Х18.
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Смотря, кто это "мы". Смотря, что значит "амнистируем".

Если посмертно, то пускай покоятся с миром конечно.
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не пугай людей...они еще после понятия "люстрация" в голове чивокуни не отошли "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 9674
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Будем амнестировать и амнестировать, амнестировать и амнестировать... "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 5021
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Вбивая идеи в головы людей, происходят Холокосты,Голодомоы,Гулаги. Именно идеями прикрываясь,совершаются самые страшные преступления ! А воплотители их(идей) - должны гореть в Аду !
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Согласен, боевик с автоматом менее опасен, чем тот, кто "перепрошил" ему мозги. Поскольку первый просто дурак-исполнитель, а второй кукловод-подстрекатель.
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Он таких дураков-исполнителей может тысячи создать...
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Рома произнес "Амнистируем" с интонацией доктора Лектера.
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ты не бойся.Мы тебя не больно амнистируем.Чик....
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У Лєнкі дупу распердоліло, то вона вирішила клєшами це діло прикрити.
Дивлюся на її одяг та розумію, що вона богиня тупості та ікона несмаку.
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Але оцей аутфіт в Брюсселі поки що неперевершений. Навіть босоніжки на офіційній зустрічі - на другому місці... оця сумка, брюки та кеди - таки вона "центровая чувиха Ленка Зеленая", а не якась там "перша леді"... "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 607

"Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1873
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Їй треба на якийсь наступний "заморский визит" приблизно отак вдягтися (тільки від мене дизайнерська рекомендація - під пухнасті шльопки потрібні білі шкарпетки) "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 5226

"Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 249
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Шкарпетки+шльопки - це візитівка «вишуканого смаку».
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Зачекайте, це хлопці на фото. Уважно придивіться. 🤓
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то шмаруся і федина ))
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Ніт, це Богдан Андрійко зі своїм лопушком.
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Абсолютно вірно - це ж перефотошоплені у дівок оці два пацанчика:


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о ..так шмаруся звиробий ходит..как бомжарная быдлиха ))
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У вас в ОРДЛО ще й інтернет працює? Хмуя собі!
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Через урочисто відкритий таксофон.
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🌞ЛютаЯнка ⚔‏ @futoro1996 16 часов назад

Все таки лєдю Лєнку обшиває враг зе-нарота.
Порохобот 80 левел або і вище.
Пісі. Мені одній здається,що Лєнка перевернула на себе каструлю борща?

"Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8898
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Концепт-ідея для наступної зустрічі:


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#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!‏ @GDRovec 25 мин.25 минут назад

"Вошьдь то кхекал, то смеялся,
То щетинился как ёж.
Кто слушал - тот не сомневался,
Что речь его - сплошной п*здежь".

В. С. Высоцкий. Черновики. Из неопубликованного.
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Та треба було казати відкритим текстом: Ми тебе повісимо в трусиках, чисто по-бандерівські.
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100% підтримую))) Коли станеш- "хунтою"- починай.............
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Так по словам этих пропагандонов уже пять лет, как стали. Нельзя ж так людей разочаровывать.
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ааа, аа, а, мог бы сразу в рыло дать.
как "амнистировать" жителей Рашки? поехать и вручить "амнистию"? тупо решил поумничать. Мог бы сказать: после установления контроля НАТО над бывшей т.н. РФ, мы вас не просто поджарим для бродячих собак, а с приправой из праха Задорного.
Вольнов бы их там разнес и они бы схавали свои микрофоны..... не ртами "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 4466
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Пей что-то успокоительное)) Ты в словах путаешься((((((
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Ты Вольнова знаешь?
Ну так вот - закрой браузер, выключи планшет и не отсвечивай, если нету аргументов....
А, забыл - язык в дисплей покажи еще.
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Я знаю себя(( Браузер не ты мне будешь закрывать...... Аргументы- задавай вопросы-----спрашивай "чертыло"........ И, личная просьба, третий вопрос постарайся перевести на понятный мне язык.............
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наверное и не хочу знать. приляг - поможет. желательно на 2м.

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Пропагандони колаборанти вбивць українців повісити гнид.
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...амнистия лугандонов - это несложно... "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 3619
"Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 3747
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наглядная демо выражения "взрыв моска" )
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Цимбалюк забыл добавить слово "посмертно"
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Эта крыса в очках олицетворяет собой всю лугандонию. Интеллект отсутствует и присутствует идиотская улыбочка.
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Снаряды украинские летят в их сторону почему? Возможно, есть какая-то причинно-следственная связь?
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Зачем же так обнадёживать несчастных . ? Они ведь и вправду могут подумать .. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7121 ...
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"Амнистируем" - надо читать кастрируем. Цимбалюк просто вежливый и тактичный человек. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8458
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два пафосных недоумка, радующиеся комендантскому часу (вот оно как круто! нам тут в Киевах и прочих Черниговах не понять). Умишка не хватает понять, что заперты в своих ..бенях навечно (хотя,почему же навечно?! - до первого обдолбаного ополченца или бурята-танкиста) Долбодятлы недалекие, вас даже не жалко
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Просто он не уточнил после какого десятка лет отсидки их амнистируют. После кичи, эти старые пердуны, которые без памперсов и костылей шагу не ступят, для Украины - это как для х.....уйла их мокшанская оппозиция.
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Яка може бути амністія,якщо вони навіть не думають каятись?
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Спортлото-82: "...вы будете его держать, а я буду его шантажировать (амнистировать)..."
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А посмішка в нього була, така єхіднінька?
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Най самі амністуються так, як, наприклад, міністр пропаганди у Гітлера. Це буде найшвидша та найекономніша амністія
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А вот хер им,а не амнистия,пусть не надеются
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Судячи по "журналістам", Україна розбомбила стоматологію в динирії.
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Цымбалюк много в росии зарабатывает, правда потешным клоуном. А тут уже перемогу слепили, а там посмеялись ещё раз.
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Яка перемога, про що ви? Сенс спілкуватись з двома хворими людьми?
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труп его. останки. Может быть ( но ето не точно (с) )
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