 "Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цымбалюк встретил донецких пропагандистов Кремля в кулуарах перед пресс-конференцией Путина в Москве.

Видеозапись короткой встречи и словесной перепалки Цымбалюк опубликовал на своей странице в соцсети.

"Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", - сказал украинский журналист в конце разговора.

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