 "Отбор" прошел, значит незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. ВИДЕО

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ.

Так, лидер РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам.

При этом, по словам Путина, если украинский лидер попал на такое место, "прошел отбор" (так он назвал выборы. - Ред.), то является незаурядной личностью.

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Напомним, в четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин дает большую пресс-конференцию.