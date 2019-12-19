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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (23095) Зеленский (4060) Путин (25299)

 "Отбор" прошел, значит незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ.

Так, лидер РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам.

При этом, по словам Путина, если украинский лидер попал на такое место, "прошел отбор" (так он назвал выборы. - Ред.), то является незаурядной личностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков

Напомним, в четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин дает большую пресс-конференцию.

Источник: https://censor.net.ua/v3166273
 
 
 Топ комментарии
 
Восторженные аплодисменты свидетелей конца эпохи зубожиння в студию!
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А якби замість Зеленського був якийсь дурачок? "Отбор" прошел, значит незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского - Цензор.НЕТ 1453
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я бы не сильно расслаблялся,знаем мы эти КГБистские штучки
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А чого це? Радіти треба, що маленький та беззахисний хлопчик з КВК успішно пройшов вербовку у підвалах кгб та досяг такого успіху, що став преЗЕдентом.
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Я - ні. А ви про які саме «штучкі»? Штучкі - бувають різними.
Запам'ятайте або запешить: вся ********* працює на крембль!
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Вот тут Путин прав - "Блазень", действительно, "незаурядная" личность... Мало кто способен спустить штаны на сцене, перед многотысячной аудиторией", а после избрания Президентом заявлять, что все его "предвыборные обещания" - "шутки", которые просто "не так поняли"...
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Небайдужий до спущених чоловічих штанів?)))
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Просто как за мужчину за него стыдно, что его "инструмент" способен только одну клавишу рояля нажать, не задев соседнюю...
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Я? Так, "небайдужий"... Тому що маю гідність - штани спускаю лише у чітко визначених місцях - у спальні, на пляжі, та у туалеті... А, забув! Ще перед медсестрою, коли укол робить треба...
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Зебіли, хоч би один лайк новині поставив.
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"Інтелект" у неї прописаний на обличчі, з виразом властивим крикливим персонажам одеського Привозу.
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Та тут можна одеські анекдоти перефразовувати )))

Римма кричит со двора:
- Роза, мой сифилитик у тебя?
Роза падает в обморок, вместо неё в окне появляется разгневанный Саня-профессор:
- Римма, и ты мне шо, биомасса или где?! А не дай б-г Бубочка, долбо*б наш, услышит?! Не сифилитик, а ФИЛАТЕЛИСТ!..
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То есть Зеленский получил от мамы ДВЕ Х-хромосомы, а от папы ни шиша.
О, Господи.
Две вещи в этом мире я приравниваю к геноциду: разрушение результатов чужого созидательного труда и уничтожение ученых.
Я хочу развидеть этот пост, это дремучее невежество.
Россиянка, что ли, пишет?
Тогда неудивительно.
Боже, тащат нормальных украинцев в это средневековье эти больные на всю голову идиоты с избирательным правами. Сучье племя.
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Боже мой.... мне .... много лет и мой президент результат совокупления етих двух .... организмов.... Фуууу автор ты за ето отвечаеш.. шо у меня апетит пропал
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та не...он результат выбора нарида,шо от вайны устал...
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Висить Зеленський на гілляці,
Липневе сонечко пече,
Ще й триколор у голій сраці,
По нім гівно в траву тече...

Він вже не хоче панувати,
Життя його минула мить-
Йому більш в душу нам не срати-
І навіть майже не смердить.

Висить Зеленський. Брат гієни,
Не стогне вже під ним земля!
Ми підлікуєм людству гени-
І разом вдобримо поля!
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Ленка, посидев пару часов в соцсетях:
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
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Що сталося? Не вистачило сечі навіть зайти в потрібну тему?
Продаж землі та все пов'язане - врожаї паляниці, провадження пшеничного страждання, а також картопля, капуста та зітхання (та інші фрукти й овочі) - це в сусідніх темах.
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не можешь дать оценку тому или иному политику??? посмотри , кого хвалит твой ВРАГ!!!!!!
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Дезинформа́ция - заведомо ложная или искаженная информация, предоставляемая противнику или деловому партнёру для более эффективного ведения боевых действий, сотрудничества, проверки на утечку информации и направление её утечки, выявление потенциальных клиентов чёрного рынка.
Также дезинформацией (также дезинформированием) называется сам процесс манипулирования информацией, как то: введение кого-либо в заблуждение путём предоставления неполной информации или полной, но уже не нужной информации, искажения контекста, искажения части информации.
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Украинцы не дураки - надоели президенты от системы, вот и выбрали несистемного. Знали, что клоун, не ошибались, просто так и было задумано. О результатах говорить еще очень рано, прошло только полгода его правления.
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Що значить рано?Хіба для того,щоб переконатись що яйце протухло його треба з"їдати цілком?..
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І при цьому отруїтись та довго писюганити дупою.
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Не торопись, результаты системных были не лучше.
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Действительно.
Но все дело в том что к концу президентского правления "бубочки" может не остаться страны, с его то успехами за пол-года.
Вы же образованны, верно?
Экстраполяцию проходили в институте?
Какими методами пользовались?
Давайте, расскажите нам.
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Господа паныРановато в Украине дурдомы закрывать.Клиентов в комментариях море.
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Прошел москальский отбор - на параде 9 мая на красной площади получит колорадку
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Значит подходит зеля кремлевскому упырю- свой парень,и цель одна -добить Украину.
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Из анкеты фсб: истинный русскомирец, беспощаден к врагам россии, гражданам Украины ничего не должен, настоящий слуга народа - безукоризненно выполняет служебный долг по одебиливанию населения, характер твердый при заявлениях "сделаем их вместе", владеет языком при общении в ютубе, превосходно играет ху...м на рояле, чемпион по велоспорту, отличный семьянин - завел всю семью, друзей и знакомых во все органы власти, отмечен наградами телеканала звезда, почетными благодарностями им. кеселева и скабеевой. Резюме: отбор фсб прошел.
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Конечно, незурядная. У нас все незаурядные. Хорошие, плохие - это другой разговор, но незаурядные, каждый по-своему, точно (заурядные в Ростов бегут). И, самое главное, ни один надолго не задерживается. А еще у нас имеется такое хорошее средство как пинки, пардон, протесты. Это чтобы не забывали где находятся и кому служат. Так что завидуйте молча.
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Вы хотите сказать - "альтернативно одаренный"?
Нет, Вы знаете, как то не хочется завидовать горю в семье...
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путин уже знает - как и что о нем самом думают в самой Рашке.)) Поэтому Плешь стала любезной)). Вертухай, видимо, забыл, как он вначале высказывался...об артисте. Впрочем, возраст старика сказывается.
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Мама Рима Вы слышыте: Ваш семимесечный ******** прошел отбор, незаурядая личность( а х то из вас козлы на сцене может членом на ф-но играть АААА?) Папа Организма: может быть ты даже его отец( но ето не точно (С) )
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зеленский прошел полную пенетрацию от ху___йла по кацапски ето отбор
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А Путин такая себе заурядненькая птица, сидит себе в своей золотой клетке и кукарекает, наверное скоро скажет что он какое нибудь божество.
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Президенту Украины и его команде, - иллюзии прошли, начинайте укреплять государство, не верьте ни единому слову "плешивого", пока Путина не вынесут ногами вперед - террористические войска России не выйдут с Украины.
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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олигархи, а так же вся "элита" - мрази.
Могут ли западные элиты протолкнуть мистера Бина?
А в Украине, "элита" мрази.
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Наш президент в вашем отборе не нуждается - главное, что ему доверяет народ Украины!
А вот пройдет ли отбор историей личность Путина - большой вопрос: ведь в историю он уже не вошел, а вляпался со своими южными осетиями, приднестровьями, крымами, донбассами, сириями и т.д.
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Это он себя исторической личностью считает ? Он же даже на приличного диктатора не тянет, ща сменят его и такой же другой там станет, да у них там очередь таких - никаких крадунов.
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Яка радість, кремлівський куратор сам похвалив, особисто.
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это не смешно. сое-ботва - глубоко больные люди. слабоумие, психопатия, детские психотравмы, алкоголизм.
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