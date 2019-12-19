 "Отбор" прошел, значит незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. ВИДЕО

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ.
Так, лидер РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам.
При этом, по словам Путина, если украинский лидер попал на такое место, "прошел отбор" (так он назвал выборы. - Ред.), то является незаурядной личностью.
Напомним, в четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин дает большую пресс-конференцию.
Запам'ятайте або запешить: вся ********* працює на крембль!
Римма кричит со двора:
- Роза, мой сифилитик у тебя?
Роза падает в обморок, вместо неё в окне появляется разгневанный Саня-профессор:
- Римма, и ты мне шо, биомасса или где?! А не дай б-г Бубочка, долбо*б наш, услышит?! Не сифилитик, а ФИЛАТЕЛИСТ!..
О, Господи.
Две вещи в этом мире я приравниваю к геноциду: разрушение результатов чужого созидательного труда и уничтожение ученых.
Я хочу развидеть этот пост, это дремучее невежество.
Россиянка, что ли, пишет?
Тогда неудивительно.
Боже, тащат нормальных украинцев в это средневековье эти больные на всю голову идиоты с избирательным правами. Сучье племя.
Липневе сонечко пече,
Ще й триколор у голій сраці,
По нім гівно в траву тече...
Він вже не хоче панувати,
Життя його минула мить-
Йому більш в душу нам не срати-
І навіть майже не смердить.
Висить Зеленський. Брат гієни,
Не стогне вже під ним земля!
Ми підлікуєм людству гени-
І разом вдобримо поля!
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
Продаж землі та все пов'язане - врожаї паляниці, провадження пшеничного страждання, а також картопля, капуста та зітхання (та інші фрукти й овочі) - це в сусідніх темах.
Также дезинформацией (также дезинформированием) называется сам процесс манипулирования информацией, как то: введение кого-либо в заблуждение путём предоставления неполной информации или полной, но уже не нужной информации, искажения контекста, искажения части информации.
Но все дело в том что к концу президентского правления "бубочки" может не остаться страны, с его то успехами за пол-года.
Вы же образованны, верно?
Экстраполяцию проходили в институте?
Какими методами пользовались?
Давайте, расскажите нам.
пинки, пардон, протесты. Это чтобы не забывали где находятся и кому служат. Так что завидуйте молча.
Нет, Вы знаете, как то не хочется завидовать горю в семье...
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
Могут ли западные элиты протолкнуть мистера Бина?
А в Украине, "элита" мрази.
йух вам сепары конченные.
А вот пройдет ли отбор историей личность Путина - большой вопрос: ведь в историю он уже не вошел, а вляпался со своими южными осетиями, приднестровьями, крымами, донбассами, сириями и т.д.