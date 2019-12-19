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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4060) лекарства (848) Минздрав (2104) митинг (2348) ВИЧ (94) Офис Президента (196)

 "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 декабря, активисты и пациенты пикетируют здание Офиса президента в Киеве с требованием обеспечить закупку лекарств, необходимых ВИЧ позитивным пациентам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты и пациенты принесли и установили у входа в Офис президента черную елку, которую украсили пустыми банками из-под лекарств, как символ того, что ВИЧ-позитивные граждане Украины могут оказаться без необходимых им препаратов.

Митингующие просят Президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию с обеспечением их лекарствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тыс. случаев СПИДа, - Минздрав

"Уже с Нового года пациенты с ВИЧ по всей Украине будут вынуждены прервать лечение из-за отсутствия лекарств. Министерство здравоохранения провалило закупку препаратов необходимых для постоянного лечения ВИЧ-позитивных людей. По оценкам БО "100% жизни" до 92 тысяч людей, живущих с ВИЧ, могут остаться без лечения", - заявили организаторы акции.

Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 01
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 02
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 03
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 04
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 05
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 06
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 07
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 08
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 09
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 10
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 11
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 12
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 13
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 14
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 15
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 16
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3166268
 
   
 Топ комментарии
 
не хочу засмучувати зелейогів, але при Порошенку такого не було
це вже і є те щастя, що зюзя обіцяв?
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Супрун выгнали....
Что сейчас не так?
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не хочу засмучувати зелейогів, але при Порошенку такого не було
це вже і є те щастя, що зюзя обіцяв?
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Сегодня с утра в казначействе паника. Вчерашним письмом запрещены все выплаты, кроме защищенных статей. Реально введена картотека. !!! Такого не было уже лет 15, даже в самых тяжелых 2014-2015 годах Докерувались бобики зеленые.
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А что с Америки виднее или просто кацапчик не палишься?
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То прапор Англії, але все інше ви написали вірно
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Сори, чет на телефоне не досмотрел. Но суть та же
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У этого дурака с британским флажком снова Порох виноват. В отсутствии лекарств сегодня ( 19 декабря ). После того как 21 апреля "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 5170 зеленый наркоман стал презиком. Бггг "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 2321
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Это уже зеленое шапито. Бюджету пришел песец. Вчерашним письмом Минфин остановил все платежи. Нестыковка по критическим выплатам ноября уже более 10 млдр.грн. Им сейчас не до лекарств и не до больных. Долги пред фондом соцстраха и перед зарплатами врачей и учителей нечем закрывать. От слова СОВСЕМ.
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Я думаю вчителі добились свого разом.
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Ви віддаєте перевагу лікуванню у юриста? Ну,ну. Щасти
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Как это "доктор Смерть" ушла и лекарств не стало?
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Мы никому не нужны в этой Парашено-коломойной жидопомойке😐
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Порошенко не угомонится никак.Вот же мстительная гнида.Если он пытается к выборам набрать рейтинг,то как по мне-топит себя еще больше.
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Він не може аргументувати, бо не має спеціальної лікарської кваліфікації, пошукай іншого психіата. "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 9513
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Жаба номерная, о каких выборах ты трешь? Те, что через 4,5 года??? Ну ты и идиот. "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 4643
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Спам, це ваша істерика. Вам Порошенко продовжує в штанці гадить. А як же велічайший з його міністеркою - юристкою з МОЗ? Працювати будуть, чи хай люди гинуть, поки вони вчаться?
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Спам-у тебя ассоциируется с кнопочкой под сообщением.
А для меня это сообщения не несущие смысловой нагрузки.Такие как твои.Картинку щапостить,много ума не нужно.А вот написать что-то умно...Я вот после слова 'истерика",неосилил написаного.Слова понятны-объеденить их не могу
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Якби у мене була подібна асоціація, я б так і зробила, відправила вас в спам.Не намагайтесь дмати за когось, ви й зі своїми думками впоратись не здатні. Можливо, у вас мізки "русскоязычные". Прийміть пігулку
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И после этого я должен считать,что твое мнение истинно верное?Вопрос риторический
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Хіба мова про віру в істинність моїх слів? Мова про пофігізм і профнепридатність зеленої влади. "Они же молодые, научатся". Їх "навчання" коштує життя реальним людям. Зараз. Відповідальність за це, на них
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Я спросил ниже-безответно.Спрошу у тебя."Вчера" у этих людей все было хорошо?Гражланка США лечившая матом и рекомендующая вызывать скорую при температуре от 40+,была лучше?
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"Вчора", із Супрун, у них не було страху за життя. Сьогодні- є. Питання вирішується дуже просто. Скалецька видає ліки, і проблема вирішена. То де ліки?
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Какое лицемерие.Вчера с Супрун их не свозили и не платили им за митинги.Вчера-это больше трех не собираться.Вчера-это аресты на каждых забастовках и тюрьма за оскорбление портрета царя.Вчера..
А что они под ОП трутся,а не под МЗД?
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"Вчера-это больше трех не собираться.Вчера-это аресты на каждых забастовках и тюрьма за оскорбление портрета царя.Вчера.." Тофаріщ, ви про що? Ще раз. Скалецька забезпечує людей ліками, і ніякого мітинга. Де ліки?
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Зебіки, ану заверещіть шо вони проплачені.
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Я вважаю, що ці люди "тупа біомаса"(с).
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Я не зебик,но то что проплаченные-это 1000%.Кем?Ну из далека рассуждать проще,тут меньше засирают мозг однонаправленной пропагандой.Очевидно,что подобная хрень выгодна только сывочолому гаранту.
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Пацак, а чего ты под израильским флажком.? Под мордовским стыдно фигурировать? "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 5240
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Вопрос идиотский,но я отвечу.Флажок израильский потому,что я нахожусь в городе Золон,а это примерно 3км от Тель-Авива.Думаю это и есть причина отсутствия другого фоага,который радует твой глаз
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З таким же успіхом я можу сказати що це вигідно запаребріку і доведи що це не так.
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Тобто те, що в голови МОЗ немає профільної медичної освіти, вас влаштовує? А лякає купка людей, які прийшли ліки вимагати? Ну це ж не тітушки з стовбурами, ну їй Богу! "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 3221 Чого тут боятися? "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 3221
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Меня не пугает кучка людей.Пугает регулярность появления таких кучек.Значит это комуто надо.
На медичну освиту главы МОЗ плевать.Лечат простые врачи.
Теперь про людей пришедших за лекарствами-что случилось?Оно у них закончилось?Раньше было,а теперь убрали?
Это все к той же теме о проплаченности таких митингов
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Ай красиво москалик на гугль-транслейті спалився!
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Покровы сорваны!!!!
Не позорься.Я даже не пытался что то переводить.
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Якби не питався - то не попався б мабуть у елементарну ловушку...
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Какая ловушка??Я на украинском говорил и учился задолго до твоего рождения.Вот тебе явно нужна таблеточка с картинки выше.
Развелось тут шпионов..
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О, кацапчик обідився... Що, немає сечі це терпіти? Тоді геть звідсіля!

А якби ти хоча б трохи знав українську, ти б побачив підколку в моєму пості, а ти її проінорував. тому в спам, свнсбк!
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Сам спросил,сам ответил..Да,я ИГНОРИРУЮ тупые подколки.Это признак кацапа?Выйди в окно.
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От знову. Немане сечи...Мне на кажлую тупость реагировать?
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Ботва имбецильно-козлоликая Назар Сильченко f5856aa3, тебе ж сказали богоизбранному в спам Мойша мокшанская. Твоя типично-ботоводская, некомпетентная диалектика запоребрикового тролля тут никому не интересна. Коллеги, просто спамьте эту срань аквафрешную, а то достал, не продохнуть стало на цензоре от запаха стекломоя свинособачьего. Демагог зебильный. Пиши на сайтах земли обетованной, пока очередной палестинский шахид твою твою задницу в мальтийский крест не превратит. Эксперд каломойский.
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Объясняем ситуацию. Пиковые выплаты декабря - это январь 2020. Сейчас с трудом вырывая где можно ( и где нельзя), отрезая социальные программы режим еле наскребает на закрытие ноября. Не хватает пустяка - 10 млрд. гривен. В января явно уже не будет хватать около 25 млрд.
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Заплатят олигархи, но они еще не знают об етом. (ранній бубочка)
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ранний бубочка такой же мартышка как и поздний.......
а про избравших его даже слов нет...
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Датой Супрун!
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджет на закупку лекарств!
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Які ліки? Зебілоідам землю в першу чергу продати треба та Приват гандономойскому повернути...
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Оказывается, не томосом единым, не только в вопросах религии, анализов и импичменте Трампа сильны латифундисты соевого сектора. В вопросах СПИДа тоже нет им равных.
Скандал любой ценой все равно не получится, Снятие неприкосновенности все равно состоится. Ваш порошенко обязан будет являться на допросы. Обязан будет отвечать по закону и возвращать все спи...енное у страны.
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Пацачка, каким боком "допрос Порошенко" к тому, что зеленые дебилы довели страну до ручки - впервые за 5 лет нет жизненно необходимых лекарств? "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів - Цензор.НЕТ 302
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Ой Татьяна Лайф, Танечка! Оторвалась наконец-то болезная ты наша от оральной полировки чеченских членов? А мы уж распереживалась, не захлебнулась ли часом зеленой блевотиной и малофьей наша пламенная пассионария. Слава Богу!

Ну раз так, спермоприемница ты наша бессменная, серани зеленым и можешь спокойно возвращаться к профессиональной деятельности. Не отвлекайся больше сюда пожалуйста! Клиенты жалуются. Да и высеры твои настолько же дилетантские и жалкие, как и твой уровень интеллектуального развития.
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этим откормленным активистам по СПИДУ надо было вовремя беречься и не заражать других
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Дура зелена, в Україні абсолютна більшість заражень не має нічого спільного з сексом.
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Да откуда ей с ее IQ-81 и забрызганной рвотой методичкой знать о превалирующих путях инфицирования ВИЧ в странах Восточной Европы.
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Кого они заразят? Это они сегодня ратуют за бесплатные лекарства для больных СПИДом , которые , скорей всего, так и есть бесплатные. Они только вчера были аграриями. Поза вчера были ветеранами -атошниками и волонтерами.
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Автор книги о СПИДе доктор Джон Лорицен (США) утверждает следующее: "Многие ученые знают правду о СПИДе. Но существует огромная материальная заинтересованность, заключаются миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со СПИДом. Поэтому ученые молчат, извлекая для себя выгоду и способствуя этому бизнесу".
Так, согласно официальным данным ВОЗ и различных научных институтов, на борьбу со СПИДом ежегодно расходуется около 10 млрд дол., а сумма продаж препаратов для лечения ВИЧ-позитивных пациентов составляют не менее 150 млрд долл. И это только приблизительные данные.
А по данным Гарвардского университета, на борьбу со СПИДом только с 1981 по 2001 год в мире было потрачено более 500 миллиардов долларов. Однако никаких положительных результатов получено не было.
А на вопрос куда ушли (и уходят ныне) эти деньги и на что конкретно они потрачены, ответ очевиден - эти средства уходят на поддержку фармацевтических фирм, которые производят лекарства, убивающие иммунную систему и таким образом приводящие к смерти, а также фирм, производящих диагностические тест-системы для обнаружения мифического вируса иммунодефицита.
То есть СПИД - это просто кормушка для фармацевтов, резюмирует Питер Дюсберг, вирусолог из Калифорнийского университета, подчеркивая что продажи лекарств "против СПИДа" постоянно растут.
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Ты полоумный антипрививочный кацапо-бот из дурдома.
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а чего они под АП? разве не МОЗ закупает? Там еще кабмин рядом.
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