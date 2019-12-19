 "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты и пациенты принесли и установили у входа в Офис президента черную елку, которую украсили пустыми банками из-под лекарств, как символ того, что ВИЧ-позитивные граждане Украины могут оказаться без необходимых им препаратов.
Митингующие просят Президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию с обеспечением их лекарствами.
"Уже с Нового года пациенты с ВИЧ по всей Украине будут вынуждены прервать лечение из-за отсутствия лекарств. Министерство здравоохранения провалило закупку препаратов необходимых для постоянного лечения ВИЧ-позитивных людей. По оценкам БО "100% жизни" до 92 тысяч людей, живущих с ВИЧ, могут остаться без лечения", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
це вже і є те щастя, що зюзя обіцяв?
Что сейчас не так?
А для меня это сообщения не несущие смысловой нагрузки.Такие как твои.Картинку щапостить,много ума не нужно.А вот написать что-то умно...Я вот после слова 'истерика",неосилил написаного.Слова понятны-объеденить их не могу
А что они под ОП трутся,а не под МЗД?
На медичну освиту главы МОЗ плевать.Лечат простые врачи.
Теперь про людей пришедших за лекарствами-что случилось?Оно у них закончилось?Раньше было,а теперь убрали?
Это все к той же теме о проплаченности таких митингов
Не позорься.Я даже не пытался что то переводить.
Развелось тут шпионов..
А якби ти хоча б трохи знав українську, ти б побачив підколку в моєму пості, а ти її проінорував. тому в спам, свнсбк!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Объясняем ситуацию. Пиковые выплаты декабря - это январь 2020. Сейчас с трудом вырывая где можно ( и где нельзя), отрезая социальные программы режим еле наскребает на закрытие ноября. Не хватает пустяка - 10 млрд. гривен. В января явно уже не будет хватать около 25 млрд.
а про избравших его даже слов нет...
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджет на закупку лекарств!
Скандал любой ценой все равно не получится, Снятие неприкосновенности все равно состоится. Ваш порошенко обязан будет являться на допросы. Обязан будет отвечать по закону и возвращать все спи...енное у страны.
Ну раз так, спермоприемница ты наша бессменная, серани зеленым и можешь спокойно возвращаться к профессиональной деятельности. Не отвлекайся больше сюда пожалуйста! Клиенты жалуются. Да и высеры твои настолько же дилетантские и жалкие, как и твой уровень интеллектуального развития.
Так, согласно официальным данным ВОЗ и различных научных институтов, на борьбу со СПИДом ежегодно расходуется около 10 млрд дол., а сумма продаж препаратов для лечения ВИЧ-позитивных пациентов составляют не менее 150 млрд долл. И это только приблизительные данные.
А по данным Гарвардского университета, на борьбу со СПИДом только с 1981 по 2001 год в мире было потрачено более 500 миллиардов долларов. Однако никаких положительных результатов получено не было.
А на вопрос куда ушли (и уходят ныне) эти деньги и на что конкретно они потрачены, ответ очевиден - эти средства уходят на поддержку фармацевтических фирм, которые производят лекарства, убивающие иммунную систему и таким образом приводящие к смерти, а также фирм, производящих диагностические тест-системы для обнаружения мифического вируса иммунодефицита.
То есть СПИД - это просто кормушка для фармацевтов, резюмирует Питер Дюсберг, вирусолог из Калифорнийского университета, подчеркивая что продажи лекарств "против СПИДа" постоянно растут.