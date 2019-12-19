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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (451) США (15933) Трамп (2702) Шифф (2)

 Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке конгрессмен-демократ Адам Шифф в своей речи на дебатах по поводу импичмента президента США Дональда Трампа заявил, что Америке следует стоять бок о бок с Украиной в борьбе против путинской России.

Цензор.НЕТ публикует данную часть выступления Шиффа.

"Я внимательно слушал своих коллег. Если отбросить шум и ярость, которые ни о чем не говорят, то все, что останется в их словах, это "почему нас должно волновать, что президент сделал Украине?"

Ну, прежде всего, мы должны заботиться о наших партнерах. Мы должны заботиться об Украине. Мы должны заботиться о стране, которая борется за то, чтобы быть свободной и демократической.

Мы же заботились о демократии! Мы же заботились о наших партнерах. Мы же противостояли Путину и России. И я знаю, что партия Рональда Рейгана тоже это делала.

Почему мы должны заботиться об Украине? Потому что это больше, чем об Украине. Это о нас. И о нашей национальной безопасности. Их борьба - это наша борьба. Их оборона - это наша оборона. Когда Россия пытается с оружием в руках перекроить карту Европы впервые со времен Второй мировой, а Украина этому противостоит, то это также и наша борьба.

И когда президент приносит в жертву наш интерес и безопасность ради того, чтобы быть вновь избранным, он жертвует нашей страной ради личной выгоды", - сказал Шифф.

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19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3166255
 
   
 Топ комментарии
 
Усі би так думали, або принаймі більшість.
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этот конгресмен настоящий порохобот!.. "Рошенку" этому хорошему человеку!
Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 2634
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Путин получил Крым-непотопляемый авианосец.

а США взамен могут получить ракетную базу на Хуторе Михайловском

и кто кому доктор ? Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 3786
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Зеленский правильно делает - действует в интересах Украины, а не США или Московии.
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Зеля "правильно делает" в интересах каломойского и )(уйла
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і що ж він "надєлал" в інтересах України? Розвів війська, й кацапи знов намахали, сказали що україна зірвала перемовини про розвід військ. Зеля на словах не лох, а на ділі лошара ще той.
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с хутора михайловского, подлетное время к столице мордора 3 минуты....
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Усі би так думали, або принаймі більшість.
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Там абсолютна більшість так і думає, як демократи так і республіканці. Тільки Трамп з якихось незрозумілих причин веде себе як закоханий в путіна.
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На Трампа у Пуцьки є компромат,тому той і дьоргається від шантажу!
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Ну так чому ж тоді республіканці не підтримують імпічмент? Білий дім їхній залишиться, адже президентом стане Пенс, який адекватніший за Трампа в рази... Республіканці ж більш обізнані про контакти Трампа з москалями, ніж ми з вами!
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Партійна солідарність мабуть. Вважають імпічмент атакою демократів не стільки на Трампа, як на республіканську партію.
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Політична доцільність.
Імпічмент президента-республіканця - це серйозний удар по республіканській партії і її гарантований програш на наступних виборах. Республіканці на це не підуть
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Та тому що процедура довга і Трам все одно досидить до кінця каденціїї а там ще сенат може не проголосувати за імпічмент.
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навпаки, більшість підтримує Трампа, меньшість самих крикликивих та скаженних хоче імпічмент, свого преЗЕдента і знов домовлятись з Мордовією
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В 90-х у нас ЯО отобрали и усилили им Рашку, плюс "ножки Буша"(земля стекловаткой) + миллиарды "на построение демократического общества" и т.д.
Без врага и жизнь плоха, да, г*спода ссенаторы?
А ведь мона было эту заразу искоренить - Китай бы щас не рыпался даже, СевКорея и прочие каддафишки.
Более того - приезжал Буш и Конди Райс - требовали шоб мы и дальше оставались в рабстве у Рашки(!!! Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 759 )
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Есть еще в Америке истинные патриоты своей страны...и это не Трамп!
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Шифф патриот? Вы идиот? Он ужастный лгун и отвратительный человек!
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Идиот тот,кто не может отличить женский ник от мужского..Мне не интересно, какой это человек, я отреагировала на его слова и не больше.
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Ники не имеют значения, тут и трансгендеры есть. Ну значит вы идиот если вы человека характерезуете и приходите к выводам по словам а не по делу.
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Только невоспитанное хамье и придурок может оскорблять человека, который просто высказал свое мнение. Все, что мне остается сейчас сделать в отношении хама, послать его туда, куда он заслуживает, так что иди в зад...
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При чём тут воспитание к фактам? Я затронул ваши чуства? В будущем не будете высказивать херню не подумав трижды. Сами туда идите, ваш мозг там чаще бывает
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В нашем (и многих других) государствах проблема есть такая, память! Прошло 2 года и всё забываете, это просто как маразм какойто! Шифф патриот - Трамп нет? Может Тимошенко тоже самая великая патриотка на планете?
Шиф в 2014 и многие другие демократы открыто выступали против Украины, предоставление нам оружия, они даже сейчас выступают против 1А 2А (законы США самые важные для свободы) и они Патриоты?
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Для США Московия - конкурент на газовом рынке ЕС.
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этот конгресмен настоящий порохобот!.. "Рошенку" этому хорошему человеку!
Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 2634
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он против Украины и предоставления нам оружия, если что
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Шифф! Спасибо, друг! Здоровья и долгих лет в Конгрессе!
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Шифф марионетка Сороса это всё что надо о нем знать
Заслан в конгресс за деньги moveon.org
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Ну это само собой. Будут оборонять США до последнего украинца.
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Та ви за нас не хвилюйтеся, а головне не спішіть хоронити. СССРа вже нема, а Тризуб у нас у кожного на паспорті є, як і жовтоблакитний стяг над містами.
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В США сезон кто больше любит Украину открыт!
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Правильно гутарит конгресмен.Да и помощь Украине,почти 700 млн баксов конгресс США утвердил.Молотки.Главное теперь,что бы у нас не покрали.
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Дай йому Боже здоров'я та бути не один раз вибраним, може навіть і в Сенат.
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Класс! Настоящий бандеровец американец! А Трамп - маленькая раскисшая макаронина (с).
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Я внимательно слушал своих коллег. Если отбросить шум и ярость, которые ни о чем не говорят, то все, что останется в их словах, это "почему нас должно волновать, что Байден сделал Украине?

Так будет точнее.
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"Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф"
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Почему же ты, гн-да, выступал при обаме против летального оружия для Украины?
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Трамп своей иллюзорной политикой,тупо сливает все достижения США за 100 лет.Но,хочется напомнить Трампу такие слова:Если ты не занимаешься политикой,то политика начинает заниматься тобой.Так,шо отсидеться, приняв позу трёх обезьян за океаном, не получится.А вот время потеряешь и позиции,которые потом всё равно придётся догонять
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Всё наоборот. Свинью купили, чтобы он влез в конфликт.
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Ага, щаз. Шифф с компанией заботятся, чтобы не вскрылось все, что демокрысы вместе с пецей в Украине творили.

https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
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