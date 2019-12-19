 Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует данную часть выступления Шиффа.

"Я внимательно слушал своих коллег. Если отбросить шум и ярость, которые ни о чем не говорят, то все, что останется в их словах, это "почему нас должно волновать, что президент сделал Украине?"

Ну, прежде всего, мы должны заботиться о наших партнерах. Мы должны заботиться об Украине. Мы должны заботиться о стране, которая борется за то, чтобы быть свободной и демократической.

Мы же заботились о демократии! Мы же заботились о наших партнерах. Мы же противостояли Путину и России. И я знаю, что партия Рональда Рейгана тоже это делала.

Почему мы должны заботиться об Украине? Потому что это больше, чем об Украине. Это о нас. И о нашей национальной безопасности. Их борьба - это наша борьба. Их оборона - это наша оборона. Когда Россия пытается с оружием в руках перекроить карту Европы впервые со времен Второй мировой, а Украина этому противостоит, то это также и наша борьба.

И когда президент приносит в жертву наш интерес и безопасность ради того, чтобы быть вновь избранным, он жертвует нашей страной ради личной выгоды", - сказал Шифф.

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19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.