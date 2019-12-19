 Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует данную часть выступления Шиффа.
"Я внимательно слушал своих коллег. Если отбросить шум и ярость, которые ни о чем не говорят, то все, что останется в их словах, это "почему нас должно волновать, что президент сделал Украине?"
Ну, прежде всего, мы должны заботиться о наших партнерах. Мы должны заботиться об Украине. Мы должны заботиться о стране, которая борется за то, чтобы быть свободной и демократической.
Мы же заботились о демократии! Мы же заботились о наших партнерах. Мы же противостояли Путину и России. И я знаю, что партия Рональда Рейгана тоже это делала.
Почему мы должны заботиться об Украине? Потому что это больше, чем об Украине. Это о нас. И о нашей национальной безопасности. Их борьба - это наша борьба. Их оборона - это наша оборона. Когда Россия пытается с оружием в руках перекроить карту Европы впервые со времен Второй мировой, а Украина этому противостоит, то это также и наша борьба.
И когда президент приносит в жертву наш интерес и безопасность ради того, чтобы быть вновь избранным, он жертвует нашей страной ради личной выгоды", - сказал Шифф.
19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".
Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.
а США взамен могут получить ракетную базу на Хуторе Михайловском
и кто кому доктор ?
Імпічмент президента-республіканця - це серйозний удар по республіканській партії і її гарантований програш на наступних виборах. Республіканці на це не підуть
Без врага и жизнь плоха, да, г*спода ссенаторы?
А ведь мона было эту заразу искоренить - Китай бы щас не рыпался даже, СевКорея и прочие каддафишки.
Более того - приезжал Буш и Конди Райс - требовали шоб мы и дальше оставались в рабстве у Рашки(!!! )
Шиф в 2014 и многие другие демократы открыто выступали против Украины, предоставление нам оружия, они даже сейчас выступают против 1А 2А (законы США самые важные для свободы) и они Патриоты?
ЗЄфанам не дивитися це відео.
Заслан в конгресс за деньги moveon.org
бандеровецамериканец! А Трамп - маленькая раскисшая макаронина (с).
Так будет точнее.
===============
Почему же ты, гн-да, выступал при обаме против летального оружия для Украины?
https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446