 Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, чтобы скрыть кнопкодавство народные избранники соорудили из книг и бумаг целый механизм, которым нажимают на кнопку во время голосования руками и даже, иногда ногами.

Чтобы момент нажатия на кнопку был незаметен, над пультом для голосования была закреплена листовка с надписью "Мы за мир" на русском языке.

Судя по записям Ларин и Черный очень активно использовали свое "ноу-хау" во время заседания парламента 18 декабря.