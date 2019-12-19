 Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, чтобы скрыть кнопкодавство народные избранники соорудили из книг и бумаг целый механизм, которым нажимают на кнопку во время голосования руками и даже, иногда ногами.
Чтобы момент нажатия на кнопку был незаметен, над пультом для голосования была закреплена листовка с надписью "Мы за мир" на русском языке.
Судя по записям Ларин и Черный очень активно использовали свое "ноу-хау" во время заседания парламента 18 декабря.Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО
хорошо шо только руками и ногами с бумагами пользуются....
при такой з/п и все равно гады пропускают заседания??? та миллионы школьников с радостью их бы подменили, на "работе" то. прогул школы - бесплатно, а тут и школу прогуливаешь - и бабло капает.
так ви ж начебто в журналістиці був - от і знаєш ці всі порти і частоти
а то шо не змінили дотепер - так щоб "слугам"(всім депутатам) не було так легко "служити".
Треба все робити, культивуючи велич арійської раси
https://youtube.com/watch?v=tyOcjSV9E94
Как шкодливые коты, ссущие в ботинок. Наказывать нужно так же - обоссанными тряпками по морде. Привселюдно.