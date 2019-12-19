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 Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

Нардепы от ОПЗЖ Сергей Ларин и Виктор Черный изобрели новый метод кнопкодавства при голосовании в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, чтобы скрыть кнопкодавство народные избранники соорудили из книг и бумаг целый механизм, которым нажимают на кнопку во время голосования руками и даже, иногда ногами.

Чтобы момент нажатия на кнопку был незаметен, над пультом для голосования была закреплена листовка с надписью "Мы за мир" на русском языке.

Судя по записям Ларин и Черный очень активно использовали свое "ноу-хау" во время заседания парламента 18 декабря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3166254
 
   
 Топ комментарии
 
вазелин членом кнопки давил. эти книгами- интеллектуалы!
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Какая то кунсткамера а не верховна рада))
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вазелин членом кнопки давил. эти книгами- интеллектуалы!
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ток-мо бє-ли-йє - до чорних (бємолєй) в Зє!біла, за свідченням Лєнкі, не достайє
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Твій ніс вже виконує роль кнопки? Ого, які дива кояться!)))
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Отрубить руки не помогает? Надо отрубить ноги!
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Лучшие люди страны, по версии Партии Регионов
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госпади, черти-че подумал, пока заголовок читал.
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Император Александр третий,чтобы жена не заметила как он нажирается,-вставлял трубочку в сапог с бутылкой водки.И когда уловка удавалась,весело подмигивал соучастнику и приговаривал ,- Голь на выдумку хитра ! ))
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как этот пикающий звук надоедает уже десятки лет Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки - Цензор.НЕТ 4152

хорошо шо только руками и ногами с бумагами пользуются....

при такой з/п и все равно гады пропускают заседания??? та миллионы школьников с радостью их бы подменили, на "работе" то. прогул школы - бесплатно, а тут и школу прогуливаешь - и бабло капает.
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У першій версії системи "Рада" (1989-1990) програмери хотіли записати більш естетичні звуки, але тодішні можливості обмежувалися введенням звуку з виходу магнітофону на вхідну лінію LPT-порта 286-го компа. Потім команду розробників "Ради" змінили і той "біп-біп-біп" так і залишився.
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а, ок, ок.
так ви ж начебто в журналістиці був - от і знаєш ці всі порти і частоти Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук - Цензор.НЕТ 6967
а то шо не змінили дотепер - так щоб "слугам"(всім депутатам) не було так легко "служити".
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Я працював відеоінженером позастудійних трансляцій. У В. Раді ми іноді "зависали" по кілька місяців поспіль. Тамтешні програмери радилися з нами як записати поліфонічні мелодії, але компи їх "не тягнули". А ще я навчив Плюща користуватися мишкою.
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Молодці! Значить - голова ще щось "варить".
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Прочитавши заголовок подумав, що "Методом Ківи".
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Я от теж прочитав - і в голові не лишилося жодної пристойної думки
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Учителя хорошие были. Да и попэрэдныки. Кстати, а попэрэдныка Пашинского таки выпустили?! Ну, правильно, впереди Рождество, Новый Год... годовщина стрельбы 31-го декабря... столько событий радостных. Надобно отметить...
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а этими книгами могла быть и Конституция, ... или ее давно вынесли в другие апартаменты?...
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кива пошёл дальше всех ))) он руки использует только для настройки голосовательного многочлена ))
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Кива у нас вообще - восьмирукий шестихрен.
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энто мажоритарщики их Украинцы не выбирали,они сами бл цирк!
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Доросли до интеллекта черного ворона или макаки резус !
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о! еволюційний прорив - бібіз'яни навчились іспользовать палку-копачку та палку-тикачку
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Отож! На "без рук" тут не катит!
Треба все робити, культивуючи велич арійської раси
https://youtube.com/watch?v=tyOcjSV9E94
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живем и процветаем,фуле нам,следующие выборы еще наберем "власть" народа
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Эти моральные уроды понимают всю незаконность действий. И тем не менее умышленно творят "чудеса"!.
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Невже у нас весь народ такий, як його обранці. Вже скільки раз голосували за кращих, а обираємо лайно. Якось прикро за себе.
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Ишь, какие изощренные! А придумать, как страну из финансового хаоса вывести без МВФ, без капитуляции перед рашистами, без тотального обирания украинцев,- слабо? А вот погАвАрить,- они впереди планеты всей.
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Це ж треба бути такими обмеженими щоб вважати всіх інших ідіотами яких можна розводити як котят ! Вся стара риторика і способи від донецьких бандюкив залишились старим і тупо не по рушними ! Які самі розумом не ах ті ,так само і всіх оточуючих вважають такими ж !
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А ви думаєте чому, жодне зібрання депутатів ВРУ не захотіло вводити голосування по відбитку?
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Ылита...
Как шкодливые коты, ссущие в ботинок. Наказывать нужно так же - обоссанными тряпками по морде. Привселюдно.
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Творческий подход является самым главным в любой профессии и работе
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