 Испытания ракет "Вільха-М" украинского производства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО, во время испытаний было произведено два успешных пуска на расстояние более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров.
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+14
Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
+11
Вот по гумконвою и нужно было испытывать
а вот за "Джавелины" я чет переживаю.
настолько ненавижу совок называется
ой, кто здесь?(прячется от комиссаров)