 Испытания ракет "Вільха-М" украинского производства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО, во время испытаний было произведено два успешных пуска на расстояние более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров.

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