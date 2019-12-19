EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3155  19
Материалы по теме:
Все про:испытания (235) ракеты (844) СНБО (3329)

 Испытания ракет "Вільха-М" украинского производства. ВИДЕО

Сотрудники ГККБ "Луч" провели очередные испытания ракет "Вільха-М" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО, во время испытаний было произведено два успешных пуска на расстояние более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3166233
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
 показать весь комментарий
 
Вот по гумконвою и нужно было испытывать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот по гумконвою и нужно было испытывать
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
 показать весь комментарий
 
 
б*же, та это еще наверное с 70-х совковые "технологии" допилили. Рашка с китайцами на такое наверное и смотреть не станет, т.к. они миллиарды вложили в эти темы. братушки ****)
а вот за "Джавелины" я чет переживаю.
 показать весь комментарий
 
Просвети по рашкиным технологиям, а то я чет не в курсе. Что у них там по подобным РСЗО? У них авианесущий крейсер бой тряпке промасленной проиграл, какие технологии? 😁
 показать весь комментарий
 
Приятная новость! Давайте хлопцы побольше, всё для победы !!!
 показать весь комментарий
 
 
запуски і запуски...коли пабачимо хоч раз фініш з круговим відхиленням, яке становить менш ніж 30 метрів?
 показать весь комментарий
 
 
Що значить коли? Вже неодноразово викладали. Правда не на 100 км, але там і відхилення було менше 3х метрів.
 показать весь комментарий
 
 
Що тут скажеш? ДККБ "Луч" та Пастор- красунчики!
 показать весь комментарий
 
 
Красссава.. Що українцю добре то кацапу смерть 😃
 показать весь комментарий
 
 
там это как бы 96 гумконвой заехал если что
 показать весь комментарий
 
Шел 2055-й год. Сотрудники ГККБ "Луч" провели очередные успешные испытания ракет "Вільха-М".
 показать весь комментарий
 
 
прочитал - сотрудники КГБ)))
настолько ненавижу совок называется Випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва - Цензор.НЕТ 1085
ой, кто здесь?(прячется от комиссаров)
 показать весь комментарий
 
пашла на арабские имираты, прибыль на панамский кашелек дирехтурам луча, пашинским теперь новым и другим..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх