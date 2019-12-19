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 ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли. ВИДЕО

Депутаты от ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" на заседании аграрного комитета поздно вечером захватили кресло главы.

Об этом в Facebook написал журналист Богдан Аминов, передает Цензор.НЕТ.

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"Тимошенко пакостно раскидывает бумаги в Верховной Раде (милашно выглядит, не правда ли?), а Кива - толкается со "Слугами народа". Шуфрич успокаивает его объятиями.

Оппозиция срывает голосование.

Это происходит прямо сейчас, в десять вечера", - отмечает журналист.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" под крики "ганьба" захватили кресло главы аграрного комитета в попытках не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли.

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ОПЗЖ и Батькивщина захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли 01

Источник: https://censor.net.ua/v3166199
 
   
 Топ комментарии
 
А набуя им в цирке Коломы учавствовать?
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Да,есть чего терять- территорию страны!Эти сцуки зэлепухи пообещали отдать ее соросятам и разным подхуйловникам!Только тупое скотобыдло,которому лишь пожрать и поспать,не по́нимает этого!Быдлу нужен хозяин, а людям свободная демократическая страна! Вот в чем разница между животными и людьми!
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рыги против.значит принимать нужно
НО! с поправками в одни руки 1000га макс!и еще несколько помарок!
а так рынок земли нужен!
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В реалиях Украины я не верю ни в какой рынок. Тут может быть только ваучерная прихватизация....Один раз лохов взули уже с ваучерами раздеребанив все заводы и производство, щас будут ваучеры 2.0 но уже с землёй.
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Кресло захватили? А глава комитета только в этом коесле заседание проводить может что-ли?
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Я ще можу зрозуміти порохоботів, які за гроші волають тут те, що потрібно... Але що рухає тими, хто за цю банду зі "Слуг урода", які готові розпродати все, що залишилось в України, в т.ч. і землю? Це ж такі самі, як і регіонали, які голосували за командою Чечетова. Тільки їм приносять розписані вказівки, як і за що голосувати. Ви чому за цю банду дупу рвете? Вони роз"їдуться, а ви залишитесь тут, на руїнах країни і на чужій землі.
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Ну такое...разбудите когда ЗЕбилов бить будут...
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Это в него еще яицом не кидали как в овоща.
А если кинут что будет?
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ботоксные губы, унылое безрадостное лицо, дыбильный пиджачек с блесточками, пару лишних кг - вот к чему в итоге приводит коррупция и популизм
ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 5218
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Тут классический вариант убрать Раду. Выборы ну пусть на март. Если Зе рискнёт, то сможет дальше работать, но пообещав резину не тянуть. Тогда возможно мы сракоблок уничтожим окончательно. Если же не пойдёт на выборы Рады---то пусть настаивает на внесение в Конституцию должности вице-президента. Так спокойней уйдёт в отставку. Пора.
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а запретить к примеру воющим тут за счастье "простого крестьянина", продажу...недвижимости("приватизированных" квартир для начала) с провидением обязательного референдума по этому поводу - какой хай поднимут! так с какой стати вы уроды, тут решаете за владельцев земли - как распоряжаться им СВОЕЙ(не вашей) землей???
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Нехер прикидываться дегенератами с округлёнными глазами ...

Решение в мире уже есть - державная земельная агенция (или банк) ... единственно куда продают землю те , кто не хочет жить на земле и работать на ней . Это французкий опыт .
Более того, эта агенция имеет право отсудить землю у того, кто нарушает земельное законодательство по землепользованию .
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я не против! только дайте наконец селянам САМИМ решать, что делать с землей!
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"фермер" билецкий))))))))))) селяне, это те кто еще не разбежался из разваливающихся сел!
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А для кого вы рынок земли тогда собрались устраивать?
Может нужно сначала какую то реформу для их поддержки провести?
Или не терпится продать землю и смыться?
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"не терпится продать землю"__________открою вам великую "тайну" - землю(в том числе и сельхозназначения) ПРОДАЮТ в Украине уже двадцать лет! задешево - потому что не легально!
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Нигде в свободном мире нет таких прав .
Есть везде законы землепользования .
Ты не можешь с землёй делать что хочешь и продавать , кому хочешь . Во Франции с/х земли нельзя передать по наследству , если наследник не собирается работать на этой земле . Т.е. - не хочешь работать на земле - продай землю "Софер" ... а уже агенция "Софер" решит , кому эту землю сперва сдать в аренду и только через 10 лет успешной работы ты получишь право выкупить эту землю . Так же ты не можешь порубать сады и виноградники под гольф-клуб .
А уж леса и участки возле водоёмов -- то вообще !
В Израиле сносят дома , если они построенны ближе 20 метров от береговой линии моря или озера ! И запрещают огораживать пляжи для жильцов (миллионеров) домов системы "Sea & sun" . Просто подъежают бульдозером и сносят ограды , бо есть земли , которые даже не подлежат долгосрочной аренде , бо они общественные !
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а землей только во франции и израиле так распоряжаются?
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Неа - в Мадагаскаре , в Аргентине и Бразилии было иначе . Потому их величают компрадором ... А в Мадагаскаре , где уникальная фауна и мягкий и тёплый климат народ голодает .
Но там правят теперь международные авантюристы ...
А китайский бизнес скоро слопает всех лемуров и хамелионов !

А про бразильские фавены (трущёбы) мегаполисов не слышал никогда -- это как раз там живут те , кого выгнали с их земель латифундисты .
20 семей там владеет 99% сельхозугодий .
В Аргентине главным либертариянцем был кровавый диктатор - генерал Хорхе Видела .
Но даже Видела не решился такой трудовой кодекс , где нет минималки , нет никаких прав у наёмных работников и даже беременных можно увольнять !
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все это хорошо и красиво, вот только как быть с Конституцией Украины которая в 14 статье говорит - "Право собственности на землю гарантируется"?! наделили миллионы людей собственностью и забыли дать им права!
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Если "жопоблок" и "мама коррупции" блокируют...значит закон хороший нужно принимать...несмотря ни на что
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При "маме коррупции" курс доллара был 5 гривен,люди брали кредиты,за рождение ребёнка платились по тем временам неплохие бабки,коммунальные услуги были дешевле в раз 10 минимум,и тогда был мировой кризис,а при шоколадном и Зеле,который прибрал все потоки соевых к себе,стало мягко сказать некомфортно жить!
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Но как же тогда быть с особым статусом дамбасии? Там жопоблок обеими руками за.
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Пауки в банке!Деребанщики,при моратории на продажу,раздеребанили-по 120 тыс.га и на сыновей переписывают,а служки бенины,надеясь и себе одтяпать, вносят им ещё и закон о продаже 200-е тыс.га в одни руки,чтобы те могли спокойно ворованное продать?Полный дебилизм,а не реформы!Разве не доходит барыгам,что уже надра той земли уворовали и продают-не компенсируя украинцу нифига,точь в точь,как на параше?
Украине вначале-бы нужно провести децентрализацию с закреплением земли за громадами,упорядочить кадастр,затемь землю раздать(не все имеют паи),а затемь и продажу не более 8-м га. в одни руки разрешить,как в Канаде,чтобы МВФ не возмущался,что нет рынка земли,от слова вообще.А иначе всех этих олигархических гнид украинцы в 2х1 м закопают и правильно сделают-третьего не дано-они или слуги народа или чьи-то холуи.
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Если бы "Свобода" или "Нацкорпус" были бы в зале оне бы стали рядом ....
Потому что в отличии от "слуг Сороса" или Пепы , националистам похер от кого идёт угроза Украине : толи от ***** , толи от западных спекулянтов и шулеров ...
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Кот Базилио и Лиса Алиса уже не те. Но свое поле чудес на помойке, где на деревьях деньги растут, они когда-то найдут.
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зато Гена крокодил, хрен меняется, без штанов и в шляпе, пипец...
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сітуатівний союз? яйцечух в обнімку з битим шуфричем прикривають юлю, яка методично розкидає баніни методички. риги не проти продажу замлі але не зараз, оскільки наразі їм і головне їхнім кацапським хазяйвам при беніному земельному дерибані дуля з маком дістанеться. схожа ситуація і в Пороха. І хочеться і колеться. зрештою він типу не при делах. голос охіреває від цього двіжу, а за задвірками цирку ляшко дресирує бойових корів з вилами на штурм земельної реформи
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Земля это единственное, чем может рассчитаться с Европой и США Украина за всё хорошее.
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Браво Юля ты все правильно делаешь.Эти твари по другому не понимают.А порохоботы путь гавкают они ничего другого в своей жалкой жизни не умеют.
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слуги ЗеМойского готовы продать Украину
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Юлія Тимошенко
8 ч. ·

‼️На аграрному комітеті‼️Після того, як ми змусили монобільшість дотримуватися процедури і регламенту, з'ясовуються нові деталі того, як вони хочуть розпродати українську землю. Влада обмежує продаж землі в одні руки, але це обмеження не діє для банків і кредитних установ, в тому числі іноземного походження! Це означає, що президент не відмовився від масштабної спекуляції українською землею! Ось що приймається на комітеті в закритому режимі, за спинами людей‼️
Я викладаю документ, в якому зібрані всі ці «правки» від «Слуги народу». Ви можете на власні очі переконатися, як влада бреше вам в очі.
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То є зрада. Усі завтра на майдан. Йуля! Йуля!
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Обычный схематоз.Банки будут забирать землю за долги.Неурожай,обвал гривны и все.Як,що подушки нема грошевой,заберут всё,от техники до последнего зёрнышка вместе с землёй. ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 9289
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Да нихера не нужон будет повод . Просто приедет до фермера рейдер с братками и покажет бумагу , про то , что ему банк продал долг этого фермера .
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Ну это упрощённо.Они ж типа в Законе.Тому и схемы законные под себя выстраивают.Отгрузил ты зерна в порт на экспорт,а его хлоп,Насиров под арест на простой,по выдуманной причине.Ты такой тык,мык по менам побегал,тебя пофутболили...ты в порт,а там Насиров,тебе каже,що твоё зерно мыши съели турецкие.И всё ты банкрот.А тут и с банка соколики подчалили на разговор по поводу выплат по кредиту...
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Сомневаюсь что именно этих людишек интересовал законопроек о рынке земли ! Попахивает цырком провокаций хаус атас.!
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Уже заводы в своё время прихватизировали,половину распилили,половину прибрали олигархи и не модернизируют и нового не строят,куча людей стали торговать на базарах и по Турциям,Польшам кататься за товаром,сейчас днём с огнём не найдёшь толкового токаря,фрезеровщика и т.д.,все юристы,экономисты,так и с землёй будет,во-первых такие вопросы решаются на референдуме,во-вторых,в олигархическо-феодальной стране с бедным народом-это чревато!
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Что же произошло на комитете? Из-за чего все это? Исчезли 2 тыс правок. Должно было быть тыс, а стало 2. Кроме того, на тех, что принесли, стоит подсказка для т. н. "слуг" - "Відхилити". Исчезновение правок - уголовное дело. А мы давайте посмеемся над Кивой и Юлей, пока кукловоды зеленой плесени делают нас вместе.
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Зелені злодії серед ночі вирішили проштовхнути свій злочинний закон. Все правильно Юля робить. Ні, продажу землі!
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А чего никто Кучму не вспоминает,который и создал коррупцию и олигархат,убил Вячеслава Черновола и Гонгадзе?
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