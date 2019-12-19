 ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли. ВИДЕО

Об этом в Facebook написал журналист Богдан Аминов, передает Цензор.НЕТ.
"Тимошенко пакостно раскидывает бумаги в Верховной Раде (милашно выглядит, не правда ли?), а Кива - толкается со "Слугами народа". Шуфрич успокаивает его объятиями.
Оппозиция срывает голосование.
Это происходит прямо сейчас, в десять вечера", - отмечает журналист.
По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" под крики "ганьба" захватили кресло главы аграрного комитета в попытках не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли.
НО! с поправками в одни руки 1000га макс!и еще несколько помарок!
а так рынок земли нужен!
А если кинут что будет?
Решение в мире уже есть - державная земельная агенция (или банк) ... единственно куда продают землю те , кто не хочет жить на земле и работать на ней . Это французкий опыт .
Более того, эта агенция имеет право отсудить землю у того, кто нарушает земельное законодательство по землепользованию .
Зелины кнопкодавы?
Может нужно сначала какую то реформу для их поддержки провести?
Или не терпится продать землю и смыться?
Есть везде законы землепользования .
Ты не можешь с землёй делать что хочешь и продавать , кому хочешь . Во Франции с/х земли нельзя передать по наследству , если наследник не собирается работать на этой земле . Т.е. - не хочешь работать на земле - продай землю "Софер" ... а уже агенция "Софер" решит , кому эту землю сперва сдать в аренду и только через 10 лет успешной работы ты получишь право выкупить эту землю . Так же ты не можешь порубать сады и виноградники под гольф-клуб .
А уж леса и участки возле водоёмов -- то вообще !
В Израиле сносят дома , если они построенны ближе 20 метров от береговой линии моря или озера ! И запрещают огораживать пляжи для жильцов (миллионеров) домов системы "Sea & sun" . Просто подъежают бульдозером и сносят ограды , бо есть земли , которые даже не подлежат долгосрочной аренде , бо они общественные !
Но там правят теперь международные авантюристы ...
А китайский бизнес скоро слопает всех лемуров и хамелионов !
А про бразильские фавены (трущёбы) мегаполисов не слышал никогда -- это как раз там живут те , кого выгнали с их земель латифундисты .
20 семей там владеет 99% сельхозугодий .
В Аргентине главным либертариянцем был кровавый диктатор - генерал Хорхе Видела .
Но даже Видела не решился такой трудовой кодекс , где нет минималки , нет никаких прав у наёмных работников и даже беременных можно увольнять !
Не смеши меня.
Украине вначале-бы нужно провести децентрализацию с закреплением земли за громадами,упорядочить кадастр,затемь землю раздать(не все имеют паи),а затемь и продажу не более 8-м га. в одни руки разрешить,как в Канаде,чтобы МВФ не возмущался,что нет рынка земли,от слова вообще.А иначе всех этих олигархических гнид украинцы в 2х1 м закопают и правильно сделают-третьего не дано-они или слуги народа или чьи-то холуи.
Потому что в отличии от "слуг Сороса" или Пепы , националистам похер от кого идёт угроза Украине : толи от ***** , толи от западных спекулянтов и шулеров ...
8 ч. ·
‼️На аграрному комітеті‼️Після того, як ми змусили монобільшість дотримуватися процедури і регламенту, з'ясовуються нові деталі того, як вони хочуть розпродати українську землю. Влада обмежує продаж землі в одні руки, але це обмеження не діє для банків і кредитних установ, в тому числі іноземного походження! Це означає, що президент не відмовився від масштабної спекуляції українською землею! Ось що приймається на комітеті в закритому режимі, за спинами людей‼️
Я викладаю документ, в якому зібрані всі ці «правки» від «Слуги народу». Ви можете на власні очі переконатися, як влада бреше вам в очі.