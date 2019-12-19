 ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли. ВИДЕО

Об этом в Facebook написал журналист Богдан Аминов, передает Цензор.НЕТ.

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"Тимошенко пакостно раскидывает бумаги в Верховной Раде (милашно выглядит, не правда ли?), а Кива - толкается со "Слугами народа". Шуфрич успокаивает его объятиями.

Оппозиция срывает голосование.

Это происходит прямо сейчас, в десять вечера", - отмечает журналист.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" под крики "ганьба" захватили кресло главы аграрного комитета в попытках не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли.

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