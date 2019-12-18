 Украинские воины обстреляли опорный пункт российских оккупантов из гранатомета СПГ-9. ВИДЕО беспилотника

Бойцы отряда "Охотники за привидениями" Н-ской ОМБр, свидетельства боевой работы которых уже неоднократно публиковались на сайте Цензор.НЕТ, выпустили шесть гранат из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

На записи беспилотника четко выдны неоднократные попадания в позиции российских оккупантов. Дата успешной атаки неизвестна.

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