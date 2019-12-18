 Украинские воины обстреляли опорный пункт российских оккупантов из гранатомета СПГ-9. ВИДЕО беспилотника

Бойцы отряда "Охотники за привидениями" Н-ской ОМБр, свидетельства боевой работы которых уже неоднократно публиковались на сайте Цензор.НЕТ, выпустили шесть гранат из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
На записи беспилотника четко выдны неоднократные попадания в позиции российских оккупантов. Дата успешной атаки неизвестна.
Ну зрозуміло, що наші відповідають. На днях інфа проскочила про 22 убитих і 22 поранених сепарів. Але все ж цікаво, що змінилось...
В Дрогобыче поймали сепара, который осквернял памятники участникам АТО.
https://twitter.com/i/status/1207258258492346368
Так скоро и до менделихиного " ВСУ обстреливают школы и садики" дойдёте.
Щас у лаптеногих взрьівьі и задьімления начнутся