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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:наркотики (1636) Одесса (5844) СБУ (14156) уничтожение (291) борьба с наркотиками (12)

 Три тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина общей стоимостью $100 млн сожгли сотрудники СБУ в Одессе. ВИДЕО

Более четырех тонн наркотиков, изъятых в рамках уголовных производств, уничтожили сегодня сотрудники одесского облуправления СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", 3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина были сожжены в промышленной печи на перерабатывающем предприятии, расположенном на северной окраине Одессы. Общая стоимость уничтоженного на черном рынке - примерно 100 млн долларов США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3166115
 
 
 Топ комментарии
 
не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
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https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
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Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
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До того как обьявили "убийц" Шеремета или после?
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не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
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а кладери як працювали так і далі працюють
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https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
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Клоун буде в журбі..ні по фонтанам поскакать ні шаурми пожрать
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Сожгли...все...??? И ничего не отжали "для личной надобности при болевом синдроме"? Как говорил дедушка Станиславский: "Не верю!"
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Верю!!! Незнаю за герыч, а вот кокс точно жгли, всей гурьбой жгли!
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Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
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я думал что СБУ должно шпийонов и суперагентов опасных ловить , а не заниматься сельским хозяйством по уничтожению сорняков
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Це якийсь геноцид виборців Зеленського!
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" Шморг,шморг, шморг………..выбросили в пропасть" (Никулин)
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А сколько не спалили? А сколько заныкали?
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Три бутылки вина, не четыре три порции шашлыка, выкинули в пропасть...
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это хорошо.меньше будит укуренных порохоботов на цензоре
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.. так а чо без Первого Лица..???- а брыхвинг як..???
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