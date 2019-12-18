 Три тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина общей стоимостью $100 млн сожгли сотрудники СБУ в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", 3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина были сожжены в промышленной печи на перерабатывающем предприятии, расположенном на северной окраине Одессы. Общая стоимость уничтоженного на черном рынке - примерно 100 млн долларов США.
2804 29
9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО
В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Нацполиции задержали иностранца со 100 кг контрабандного героина на 8 млн долларов, - Аброськин. ФОТОрепортаж
На Буковине пограничники изъяли 20 тысяч пачек контрабандных сигарет общей стоимостью более 600 тысяч гривен. ВИДЕО
После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия
+7
не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
+5
https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
+3
Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках