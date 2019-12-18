 Три тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина общей стоимостью $100 млн сожгли сотрудники СБУ в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", 3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина были сожжены в промышленной печи на перерабатывающем предприятии, расположенном на северной окраине Одессы. Общая стоимость уничтоженного на черном рынке - примерно 100 млн долларов США.

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