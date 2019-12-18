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 Политика Украины
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Все про:олигарх (528) Сакварелидзе (297)

 Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе. ВИДЕО

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе указал, что в государстве не должно быть двойных стандартов - не может "любимый олигарх" и "нелюбимый олигарх" - должны быть общие правила для всех.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

"В Украине все обещают создать общие правила для олигархов и сами олигархи, так они заявляют, по крайней мере, готовы подстраиваться под рыночные правила, если будет какая-то конкуренция. Но не должно быть двойных стандартов, не может "любимый олигарх" и "нелюбимый олигарх", тогда они начнут воевать, а государство пока еще слабое. На сегодня государство и система, которая работает, не в состоянии выиграть войну у олигархата в Украине. Но должны быть общие правила для всех, не должно быть так, что этот олигарх наш, а этот - не наш, этот канал наш, а этот - не наш", - заявил Сакварелидзе.

Также читайте: Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3166100
 
   
 Топ комментарии
 
Тому що не має у нас ніякої системи держави, є тільки організована корумпована, злодійська система олігархату...
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да да да
против олигархов государство не может выиграть а против пенсионеров и ФОПов запросто! так может пусть тогда в таком государстве токо олигархи и живут и налоги платят и сами себя обслуживают раз это государство для олигархов!!
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Не пока не способна.
А вообще НЕ СПОСОБНА!
Никогда!
Свое ждетище убить!?
Ага щас!
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там де є особиста вигода, в законі і потрійне громадянство, а ви тут про якісь стандарти. Гости давно відмінені Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8159
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А,шо твою луганду уже в мордву переименовали?Не знал.
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да да да
против олигархов государство не может выиграть а против пенсионеров и ФОПов запросто! так может пусть тогда в таком государстве токо олигархи и живут и налоги платят и сами себя обслуживают раз это государство для олигархов!!
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Не пока не способна.
А вообще НЕ СПОСОБНА!
Никогда!
Свое ждетище убить!?
Ага щас!
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Тому що не має у нас ніякої системи держави, є тільки організована корумпована, злодійська система олігархату...
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Тут дело в народе, который живет у нас в Украине. Пока не изменится народ мы цивилизованно жить не будем...
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рыба гнеет с головы! каким боком дворник к тому что кабмин именем государства вводят налоги ФОПам и прощают долги олигархам за счет бюджета! брильянты нашли у прокуроров а виноват народ АГА ЩАЗЗЗЗЗ!
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Власти не повезло с народом, как и всегда...)
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Потому что ********* будут красть до тех пор пока народ это терпит. Нужно перестать голосовать сракой и на малейшие скандалы выходить на улицу.
Этого не будет здесь никогда иза того что в стране большинство не просто биомасса, а еще и считающая нужным идти на выборы засирая тот небольшой % разумных голосов.
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голосование ничего не решает! решает контроль и ответственость! даже если выберешь ангела имея бесконтрольную власть и возможность грести без наказания и контроля то получишь таких же воров что были!! Ты думаешь немецкие или английские депутаты не воруют и не учавствуют в схемах потому что честные и патриоты?!! ну если так думаешь то подумай еще получше!!
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пока я буду выходить на улицу (я так понимаю это действие не одного дня неделю минимум) кто будет покупать мне и моей семье жратву и кто заплатит за комуналку и кто мне оплатит проезд до рады!! говоря по простому выйти на улицу не бесплатное удовольствие! а самое главное выйти на улицу ни есть гарантия решения проблемы! вон народ выходил на улицу и против РРО для ФОПов и вот счас против закона о рынке земли! ну и что! власть чхала на выход народа на улицу (на мирный выход)!!
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А воруют какие-то особенные люди или такие же украинцы?
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не факт! большинство представителей власти вышли из КПСС!!
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Согласен. Но те новые кто приходят, тоже начинают воровать.
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100% Я когдато вещал что корень всех зол коррупция, а сейчас понимаю что это причина, но не первопричина. Если народ не выходит на улицу против коррупции и не мониторит это всё, голосует жопой то никогда здесь Европы не будет, 500 лет рабства дают о себе знать.
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Корупція далеко не корінь всіх зол, мало того, скажу крамольну річ, високопосадова корупція практично не впливає на рівень життя звичайних людей.

Антикорупційна істерія це вигідна передвиборча технологія!
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа не у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
А політикани ппреконують вас, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету скажімо 2017р, то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, їхні баби їздитимуть до психологів, манікюрниць, масажистів, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо. З них заплатять податки, буде з чого пенсії платити.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда це війна, економічна блокада з боку кацапії, а головне - перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще розповідати про те, як вони "подолають карупцию" і всіх миттю ощасливляять.
Тому і борсаємося у гавні!
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Бюджет 2017 приблизно 1000 мільярдів. середня зарплата працівника бюджетної сфери - приблизно 7000 грн, соцвнесок - 22%, в.збір - 1,5%, отже щоб заплатити 7000 треба з бюджету виділити 10000.
Бюджетників у нас 5,2 мільйоги. 5,2млн х 10тис.=52 мільярди щомісяця, або 624 млрд.на рі.! Додайте ще зарплати військових, що йдуть окремо і отримаємо 700 млрд, 70% держбюджета! а це є 150млрд. дотація пенсфонду, разом 850млрд. і виходить, що украсти щось можна лише з цих 150млрд.
Якщо украдуть навіть 1/3 то це 50млрд. Наче не мало, але якщо поділити на 12 місяців то це по 4,15 млрд/міс. У нас 34,5млн. людей старше 18 років. поділимо 4150млн на 34,5 млн і отримаємо по 120 грн на рило.
Саме на стільки виросте пенсія чи зарплата, якщо викоренити вщент всю чиновницьку корупцію!
Вирішить це проблеми пенсів та малооплачуваних працівників?
Підрахунок грубий але порядок цифр зрозумілий, чи не так?
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Пусть этот грузин отрапортует о своих достижениях на должности
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Сам государственный строй это олигархический неофеодализм, кто с кем воевать будет?))
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На сегодня государство и система, которая работает, не в состоянии.
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пусть хоть друг друга победят КОЛОМОЙСКИЙ
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У воров, грабящих Украину последние 28 лет, есть только две задачи: удержать наворованное и избежать правосудия. Ради этого они готовы на все - от демагогии и имитации реформ до шантажа и открытой агрессии. Пока мы не избавимся от воров (перевыборы и увольнения) и не вернем государству украденное (суд, конфискация и тюрьма), то мы будем продолжать гнить в сегодняшней безнадеге.
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воров от воровства может остановить токо наказание! за 28 лет повального грабежа страны ни одна морда ни наказана! НИ ОДНА! так с какого ворам перестать воровать?!!.... всЁ на шару все бесплатно и никто тебя за это не посадит!!!
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С утра СакварелидЗЕ ,в обед СакварелидЗЕ , вечером снова - СакварелидЗЕ ..! Не многовато ли его сегодня. ? И везде " вумные" речи толкает , прям проФФессор . !!--должны быть общие правила для всех)) , а то мы тут этого будто сами не знаем . ! Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 975 .
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Поки тіею "війною" завідують заїжджі "борці", які навіть не знають, як правильно називається "государсмтвєнная сістєма", за якої в державі існують олігархи, ні про яку перемогу мови бути не може.
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Как могут бороться с олигархатом те , кто становился властью исключительно благодаря картбланшу пропаганды на сугубо олигархических каналах ?!
Шо ЗЕ , шо Пепа , шо Енакиевское ****** - все оне были поддержаны подавляющим большинством олигархов ....

Пока не выберут тех , кого бздят олигархи, кому перед выборами не дают эфир до тех пор и будет власть олигархата .
Кстати , значение каналов и пропаганды там стремительно убегает от ТВ на ютьюб !
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Угу,зато грузины выйграли у своего алегархата и сдались мокшанскому алегархату
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А з ними не треба боротися, треба збільшити число олігархів!
Там де багато олігархів ні хто не олігарх, бо вони просто урівноважують впливи одне одного. Якби олігархів у нас було з пів сотні, ні хто б про них не згадував!
У нас в олігархи записують просто крупних бізнесменів, чий бізнас апріорі не може бути олігархічним, а боротьба з олігархами завершилася обранням президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського.
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