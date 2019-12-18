 Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
"В Украине все обещают создать общие правила для олигархов и сами олигархи, так они заявляют, по крайней мере, готовы подстраиваться под рыночные правила, если будет какая-то конкуренция. Но не должно быть двойных стандартов, не может "любимый олигарх" и "нелюбимый олигарх", тогда они начнут воевать, а государство пока еще слабое. На сегодня государство и система, которая работает, не в состоянии выиграть войну у олигархата в Украине. Но должны быть общие правила для всех, не должно быть так, что этот олигарх наш, а этот - не наш, этот канал наш, а этот - не наш", - заявил Сакварелидзе.
Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.
против олигархов государство не может выиграть а против пенсионеров и ФОПов запросто! так может пусть тогда в таком государстве токо олигархи и живут и налоги платят и сами себя обслуживают раз это государство для олигархов!!
А вообще НЕ СПОСОБНА!
Никогда!
Свое ждетище убить!?
Ага щас!
Этого не будет здесь никогда иза того что в стране большинство не просто биомасса, а еще и считающая нужным идти на выборы засирая тот небольшой % разумных голосов.
Антикорупційна істерія це вигідна передвиборча технологія!
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа не у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
А політикани ппреконують вас, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету скажімо 2017р, то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, їхні баби їздитимуть до психологів, манікюрниць, масажистів, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо. З них заплатять податки, буде з чого пенсії платити.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда це війна, економічна блокада з боку кацапії, а головне - перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще розповідати про те, як вони "подолають карупцию" і всіх миттю ощасливляять.
Тому і борсаємося у гавні!
Бюджетників у нас 5,2 мільйоги. 5,2млн х 10тис.=52 мільярди щомісяця, або 624 млрд.на рі.! Додайте ще зарплати військових, що йдуть окремо і отримаємо 700 млрд, 70% держбюджета! а це є 150млрд. дотація пенсфонду, разом 850млрд. і виходить, що украсти щось можна лише з цих 150млрд.
Якщо украдуть навіть 1/3 то це 50млрд. Наче не мало, але якщо поділити на 12 місяців то це по 4,15 млрд/міс. У нас 34,5млн. людей старше 18 років. поділимо 4150млн на 34,5 млн і отримаємо по 120 грн на рило.
Саме на стільки виросте пенсія чи зарплата, якщо викоренити вщент всю чиновницьку корупцію!
Вирішить це проблеми пенсів та малооплачуваних працівників?
Підрахунок грубий але порядок цифр зрозумілий, чи не так?
Шо ЗЕ , шо Пепа , шо Енакиевское ****** - все оне были поддержаны подавляющим большинством олигархов ....
Пока не выберут тех , кого бздят олигархи, кому перед выборами не дают эфир до тех пор и будет власть олигархата .
Кстати , значение каналов и пропаганды там стремительно убегает от ТВ на ютьюб !
Там де багато олігархів ні хто не олігарх, бо вони просто урівноважують впливи одне одного. Якби олігархів у нас було з пів сотні, ні хто б про них не згадував!
У нас в олігархи записують просто крупних бізнесменів, чий бізнас апріорі не може бути олігархічним, а боротьба з олігархами завершилася обранням президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського.