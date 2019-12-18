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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4047) пенсия (1871)

 Увеличим, дайте время, - Зеленский на вопрос о пенсиях. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, где пообщался с местными аграриями.

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, на встрече к Зеленскому обратился пенсионер, спросив, когда стоит ожидать увеличения пенсии.

На что президент ответил: "С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, дайте хоть время".

Источник: https://censor.net.ua/v3166059
 
   
 Топ комментарии
 
"Зелібоби, хочете зарплатню у два рази більшу?

Покладіть її перед дзеркалом.

Не дякуйТе!"
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И не забыть здоровья пожелать. Так все мелкие поцы обычно делают на видео. Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 2309
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПООБІЦЯВ НЕТАНЬЯГУ, ЩО УКРАЇНА БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИ ПЕНСІЇ ІЗРАЇЛЬТАНЯМ
Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 4520 Серпня 2019 Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 511819:02

А ви поки потерпыть.Працюйте поки.
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Так не тільки пенсії ізраільтянам, а лугандонським пенсам усім без винятку, та ще і борги за три роки виплатити тим, хто цю пенсію не отримував на протязі цього часу по причині відсутності реєстрації на підконтрольній території.
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с каких доходов будет увеличена пенсия если доходы падают
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Интересно:
А депутаты и министры тоже покупаются на обещание "увеличим-увеличим, дайте время"?

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Поки цей ШанПанЗе завтріками всіх годує, хтлсь до цієї знатної днини і ноги протягне.
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так... Тарифи ти "понизив", війну "закінчив" - може хоч пенсії не чіпай
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НУ И ТРУСЛИВОЕ,зеленое Ч..,нет бы выйти к протестующим под радой,НЕТ ОНО поехало в какое-то забытое село и встретилось с переодетыми сбушниками-селянами и промычало про какую-то СХЕМУ по повышению пенсий,ОЙ,ДУРНЭ !!!!!!!!!
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Сколько пенсионеров, вернувшихся с заработков, может содержать один ОФИЦИАЛЬНО работающий?
Три или четыре?
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іпана шмаркля, на початок війни в мене була пенсія 2740грн , Зараз 7500, очікую на конець правління лупоглазого 22000 грн
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Чого ви стогнете! Біжіть купляйте доллари, та й побачите, що пенсія і зарплата реально зросли було 74 дод. (2000 грн), а зараз 83!!! Значить жить сталу краще, жить веселей. От вже ж не благодарні! З жиру бісетесь. Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 1711
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четвертий день чекаю, щоб купити останній десяток нормальних грошей. ніхт!
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пригадалось:
- Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!
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и шо на енто вагарит министр юстиции с гамериканской пенсией в лимон .и плюс с зарплатой министра юстиции.которому 80 тыс в месяць маловато???
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... не шумите дети, дайте только срок, будит вам и белка, будит и свисток....
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Он должен был честно сказать: - Повысим! Дайте только срок.....
П.С. Срок дать, начиная от Бени и заканчивая нардепами с конвертами!
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какое такое время этот хлопчик вышел из доверия совсем становится подобием свыномародера
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Кто будет платить налоги ? Те кто вали с Украины ,как крысы с тонущего корабля ? А может воры и коррупционеры заплатят налоги ? Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 7679Сумневаюсь ....
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Картина маслом , - " Слуга і хазяї " . Хазяї просять в слуги ,- дай гривню.
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Одне зауваження - для підсилення сарказму про такі картини кажуть як мінімум "гуашью по ватману" (а можна навіть ще неприємнішими інгредієнтами...)
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Зеленский мне напомнил весельчака и балагура Дмитрия Анатольевича - "денег нет, но вы держитесь".....
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Денех нету но вы там держитесь))) Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 3500 Блин, никому верить а этой стране У нельзя, по крайней мере тем кто лезет во власть.
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Чим гірше буде зелохам, тим краще для України.
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Збільшимо,дайте час...Просто почекаєм,коли кількість пенсіонерів зменшиться,а стаж виходу на песію збільшиться...І тоді обов"язково піднімемо пенсіі на сто п"ятдесят - двісті гривень...
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а стаж виходу на песію збільшиться до подвійної макс тривалості життя...- Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 8684
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Прем"єр Гончарук, коментуючи чергові маніпуляції гонтарєвських соратників із курсолм долара, уже заявив, що "...українці стають багатшими". Майже за Азаровим, котрому свого часу "жити стало краще, жити стало веселіше". Тим часом, до мізерних пенсій у грудні додали аж... 11 гривень! Чи пан прем"єр "українцями" числить хїба що "слуг народу"?!
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Та ж гроші вже третє десятиліття "гріються" в оффшорах...
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Ага зебилы, держите карман шире, вы думаете беня его для того пропихнул, чтобы вам пенсии поднимать? Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 2762
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Після голодної смерті останнього пенсіонера Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії - Цензор.НЕТ 5697
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Увеличим, дайте время

Сколько тебе еще нужно времени? 4 года? На 10% реально было увеличить с 1 января.

Треба, щоб люди сплачували податки

Ну так это вопрос прежде всего к олигархии.У них и обороты огромные, и уклонение от уплаты тоже. Но, я так понимаю, у них потребовать ссыкотно...
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Блін! Ці дебіли, тричі, я підкреслюю, ТРИЧІ підводили Україну до прірви - "абинеюлька"! Хам, барига, блазень... А "відгрібає" за вібір цих олігофренів - ВЕСЬ Український Народ! Я думав, що "дебілізор" може зомбувати тільки даунбас з їх недореспубліками. Помилявся. В Україні, зомбованих вірусом "абинеюлька" - х...йова гора! Пенсії ця "гофра" чекає! Спочатку голосують по-приколу, а потім виють як вурдалаки. Отримали "підвищену" пенсію в грудні від "слуг", довбні грьобані? Жеріть тепер, не подавіться тільки! І, як співав В. Висоцкий: "Это только присказка, сказка - впереди!"
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что Лолита, что Зе-сопля - один проект кремля.
Парашенко чуть не всрался чтобы пропихнуть Зе-клоуна к власти - но чтобы только не прошла Йулька.
А быдло всё воюет: зедебилы с порохоботами...
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простое решение вопроса: преЗЕденту оклад - три минимальных оклада , без премий и надбавок всевозможных,дупутату Верховной зРады -два минимальных оклада так же без премий и надбавок, будет привязка их зарплаты к минимальной зарплате- будет нормальная жизнь и у народа Украины!
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Грошей немає, але ви тримайтесь. Д.Мєдвєдєв, сенсей
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Ну да, ну да, как и с тарифами которые обещали понизить
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А коли усі товари і послигу перестануть рости в ціні?
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Всем идти работать дворниками, посудомойками и пенсии у вас будут как у шахтёров и металлургов; добавляют минималку тем, кто не хотел работать в шахтах и заводах, а ездили в совхозы выращивать помидоры и продавать их в России, числясь на рабочих местах с низкой зарплатой, которую получали начальники за то что им шел рабочий стаж( так называемые "подснежники").
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Всем идти работать дворниками, посудомойками и пенсии у вас будут как у шахтёров и металлургов; добавляют минималку тем, кто не хотел работать в шахтах и заводах, а ездили в совхозы выращивать помидоры и продавать их в России, числясь на рабочих местах с низкой зарплатой, которую получали начальники за то что им шел рабочий стаж( так называемые "подснежники").
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А мне начинает нравиться как ЗЕ одним местом (играл на пианино) играет на своих 73% избирателях. Вот унижение!
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Так оті "13 млн" досі не усвідомили що вони лише клавіші ху***** рояля.
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Я говорил что у нас будет всё ! Но я не говорил что у вас будет всё...
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Ты уже помог, клоун грёбаный. У кого пенсия максимальная ещё больше поднял, недоросток жидовский. Почему пенсия судьи больше 30000 гнр.? Они что, в самых тяжёлых условиях работали?
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а знаєте як тяжко знайти в що вкласти кошти від хабарів? Це ж треба не забути кому і скільки треба відрахувать аби без мантії не залишитися.
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Не сцить, історія розвивається по єдино можливому сценарію. Тут не може бути "а якби". Я наприклад щиро вірю що, пенсію підвисять але ціни підвисять раніше. Так було завжди і не бачу причини, чому зараз так не буде.
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Пенсіонери, куди ви летите? Дайте ляльці Коломойського наскиглити інвестицій і закачати бурштин в землю.
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