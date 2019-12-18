 Увеличим, дайте время, - Зеленский на вопрос о пенсиях. ВИДЕО

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.
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Так, на встрече к Зеленскому обратился пенсионер, спросив, когда стоит ожидать увеличения пенсии.
На что президент ответил: "С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, дайте хоть время".
20 Серпня 2019 19:02
А ви поки потерпыть.Працюйте поки.
А депутаты и министры тоже покупаются на обещание "увеличим-увеличим, дайте время"?
Три или четыре?
- Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!
П.С. Срок дать, начиная от Бени и заканчивая нардепами с конвертами!
Не благодарите!
Сколько тебе еще нужно времени? 4 года? На 10% реально было увеличить с 1 января.
Треба, щоб люди сплачували податки
Ну так это вопрос прежде всего к олигархии.У них и обороты огромные, и уклонение от уплаты тоже. Но, я так понимаю, у них потребовать ссыкотно...
Парашенко чуть не всрался чтобы пропихнуть Зе-клоуна к власти - но чтобы только не прошла Йулька.
А быдло всё воюет: зедебилы с порохоботами...