 С начала текущих суток враг обстрелял позиции ОС в районе Новолуганского, Березового и Водяного, ранен один украинский воин, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 06:50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе Новолуганского. Оккупанты открыли огонь с направления от Доломитного.

С 07:30 на протяжении полутора часов, российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел наших защитников н.п. Березовое.

С 10:30 в течение 20 минут, противник вел плотный огонь с направления от н.п. Заиченко по нашим защитникам Водяного", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТО

Отмечается, что украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение.

"Сегодня, в результате вражеского прицельного огня получил ранения один наш герой. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.