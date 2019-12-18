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 С начала текущих суток враг обстрелял позиции ОС в районе Новолуганского, Березового и Водяного, ранен один украинский воин, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 18 декабря, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 06:50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе Новолуганского. Оккупанты открыли огонь с направления от Доломитного.

С 07:30 на протяжении полутора часов, российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел наших защитников н.п. Березовое.

С 10:30 в течение 20 минут, противник вел плотный огонь с направления от н.п. Заиченко по нашим защитникам Водяного", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТО

Отмечается, что украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение.

"Сегодня, в результате вражеского прицельного огня получил ранения один наш герой. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/v3166031
 
 
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А хіба шкет криворізький не гаваріл з ******? Странна, аднака.
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Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
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скорее бы 20..ну или 21 - там же гарантированно должно наступить устойчивое-устойчивое перемирие
(16.12.19 10:10 Перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря, - Пристайко)

***

Як і не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля..і шоби українці тут не жили

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